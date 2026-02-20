“Lo que no se dijo”, “Agua fría” y “Petra y el sol” ganaron en 18° Festival de Cine Chileno

Tras seis días de exhibiciones y 42 películas proyectadas en Quilpué y Villa Alemana, con una alta participación y asistencia de público, el 18° Festival de Cine Chileno finalizó su décimo octava versión en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez reafirmando su compromiso con la difusión del cine chileno desde la provincia del Marga Marga para todo Chile.

La ceremonia de clausura fue conducida por los protagonistas de la serie “Baby Bandito”, Francisca Armstrong y Nicolás Contreras, quienes dieron a conocer a las películas ganadoras de la Competencia Radiografía Nacional en sus diferentes categorías. Y el comediante KakoAmedia, a teatro lleno, fue el encargado de cerrar los 18 años de FECICH entre risas y aplausos.

El evento estuvo marcado por el homenaje a la profesora e investigadora de cine Alicia Vega, quien recibió un reconocimiento por su Aporte al Desarrollo Cinematográfico Nacional, especialmente por su trabajo formativo con niños y niñas durante la década de los años 80. El reconocimiento fue recibido por el director Ignacio Agüero.

“Tras 18 años de vida, FECICH se ha transformado y consolidado en un importante polo de la exhibición y difusión del cine chileno; sin ser Quilpué o Villa Alemana, ciudades turísticas, cada mes de enero el festival ha logrado reunir a los públicos a conectarse con el cine nacional, proponiendo siempre nuevas formas de participación ciudadana, co-programando muestras, siendo jurado, moderando las películas, pero también acercando a nuevos públicos a vivir experiencias con el cine chilenos, a través de espacios pensados únicamente para la animación chilena, y desde este año, con los videojuegos chilenos. De esta forma, FECICH reafirma su compromiso con el ecosistema audiovisual nacional y se proyecta como una plataforma relevante para las y los realizadores y los públicos”, expresó Sebastián Cartajena, director artístico del certamen.

Competencia Radiografía Nacional FECICH 2026

El Jurado Ciudadano otorgó el Premio Cine Chileno al Mejor Largometraje FECICH 2026 a la cinta Lo que no se dijo de Ricardo Valenzuela.

“Para mí es muy importante haber sido galardonado tres veces aquí en FECICH. Creo que este es un festival que realmente conjuga la identidad de la cinematografía nacional y que los premios son muy significativos también. Uno de los grandes valores que tiene el festival es la participación ciudadana, cómo trabajan con el territorio, con la comunidad, así que encuentro muy simbólico haber recibido premios que tienen que ver justamente con eso, además del de la mejor película. Un orgullo, la verdad”, expresó Valenzuela.

Por su parte, el Premio Cine Chileno al Mejor Cortometraje FECICH 2026 fue para Agua fría de las directoras Antonia Martínez Valls y Meme Cabello.

En palabras del jurado, el galardón fue “por mostrar nuevas posibilidades narrativas de ver y entender el entorno, haciéndonos parte de un viaje humano y sensible, donde el juego es el vehículo que permite atravesar toda distancia, ya sea física o de la sociedad”.

La Mención Honorífica del Jurado Ciudadano fue para el largometraje Matapanki de Diego “Mapache” Fuentes; y para el cortometraje, Mamita Lidia, dirigido por Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau.

Además, se entregó una Mención Especial al cortometraje de animación En las estrellas bailan los perros, dirigido por Constanza Barrios, Florencia de la Maza, Matías Yunge González y Raimundo Bucher.

Por otro lado, el Premio del Público, otorgado a las obras mejor evaluadas por el público asistente fue para el largometraje Lo que no se dijo y el cortometraje Agua fría.

Premios Jurado del Cine Chileno

Los premios del Jurado del Cine Chileno galardonaron las especialidades técnicas de las películas participantes. Para evaluar estas cintas, tres reconocidas figuras del medio cinematográfico chileno fueron parte de este jurado: María Paz González, Andrés Nazarala y Felipe Morgado.

En la categoría largometrajes:

– Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes, ganó los premios a Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Montaje y el Premio Especial del Jurado del Cine Chileno.

– Mejor Dirección de Fotografía fue para Al sur del invierno está la nieve, de Sebastián Vidal Campos.

– Mejor Dirección de Arte: Después de la niebla, de Miriam Heard Bey.

– Mejor Banda Sonora: La corazonada, de Diego Soto.

– Mejor Actuación fue para Valentina Muhr en Después de la niebla.

La actriz expresó su gratitud a través de un video en sus redes sociales:

“Muchas gracias por este reconocimiento, no me lo esperaba. Quiero agradecer al festival por todo el trabajo que hace, al jurado por darme este reconocimiento, por supuesto que a Miriam Heard, que es la directora de esta hermosa película, que espero que sea programada en muchos festivales más. Larga vida a FECICH y muchas gracias nuevamente”, dijo.

En la categoría cortometraje:

– Mejor Dirección, Mejor Propuesta Narrativa y Premio Especial del Jurado del Cine Chileno: Agua Fría, de Antonia Martínez Valls y Meme Cabello.

– Mejor Propuesta Visual y Sonora para Mamita Lidia, de Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau.

– Mejor Actuación fue para Paulina Urrutia, protagonista de Ürsula.

Premios Jurado de Prensa y Jurado Joven

El Jurado de Prensa, que estuvo conformado por profesionales del área de las ciencias sociales y la comunicación: Esteban Brito, Galia Bogolasky y Sergio Bazaes, otorgaron el Premio Especial de la Prensa para Lo que no se dijo de Ricardo Valenzuela y brindaron una Mención Honorífica al documental Si vas para Chile de los directores Sebastián Gonzalez y Amilcar Infante.

Por su parte, el Jurado Joven, compuesto por estudiantes de establecimientos educacionales de Quilpué y Villa Alemana, tuvieron la oportunidad de entregar dos galardones: El Premio Jurado Joven al Mejor Cortometraje a Ürsula de Edison Cájas y el Premio Especial del Jurado Joven fue para el cortometraje de animación En las estrellas bailan los perros.

Premios Competencia Animación

El Jurado de Animación estuvo conformado por Pamela Barrios, José Navarro y Víctor Mora, quienes eligieron como Mejor Cortometraje de Animación FECICH 2026 a Petra y el sol de Malu Furche y Stefania Malacchini.

La Mejor Dirección fue para El tamagochi escarlata de Francisco Visceral Rivera; Mejor Diseño de Personajes para En las estrellas bailan los perros; Mejor Guión para La pena no duerme de noche de Martín André y Josefina Montino; Mejor Propuesta de Animación, Visual y Sonora para Merrimundi de Niles Atallah; y el Premio Especial fue para Charagua de Elias Aguilera.

Competencia Cine Chileno en Construcción FECICH 2026

El largometraje A la mar fui por naranjas, del director Bastián Mason y producido por Ariadne Gallardo, obtuvo el Premio de Post Sonido(Mezcla 5.1 + DCP) entregado por Beep Sonido, el Premio de Asesoría en Distribución otorgado por Totem Producciones y el Premio Ciudad Cultural, que contempla una asesoría de montaje a cargo de la montajista Titi Viera Gallo. Además, Combatiendo una peste rosa, de Pablo Rivas y producido por Sebastián Lavados, recibió el Premio DCP de Beep Sonido; mientras que Tres tristes tías, de Carlos Villegas Leina, producido por Catalina Espinoza y Dagoberto Flores, fue reconocido con un premio de Totem Producciones.

En la categoría de cortometrajes, Hippocampus, de la directora Martina Fuentes, recibió el premio Corrección de Color de Color Haus, además del Diseño Sonoro y Mezcla 5.1. Que no te alcancen los lobos…, de Josefa Berenguela Araya, obtuvo el Premio DCP, ambos entregados por Beep Sonido.

Asimismo, el cortometraje Norte claro, sur oscuro, de Francisca Amigo, fue galardonado con el Premio Bitácora de Cine para difusión editorial y el Premio de Asesoría en Distribución de Totem Producciones. Finalmente, Observaciones de una vista perdida, de Matías Rojas, recibió un premio otorgado por Totem Producciones.

FECICH es organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso año 2025 y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso; cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Quilpué y la colaboración de la Municipalidad de Villa Alemana, EFE Trenes Valparaíso y DUOC UC Sede Viña del Mar.