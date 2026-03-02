Chile estará presente: el arte latinoamericano avanza con paso firme en feria ARCO 2026

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, abre sus puertas esta semana convertida en un puente entre Europea y Latinoamérica: 43 galerías latinoamericanas muestran sus propuestas en Madrid y la riqueza del arte de la región es un componente indispensable de la cita española con el arte contemporáneo.

Maribel López, directora de ARCO, habla con Efe sobre los 45 años de la feria, la fuerte presencia de galerías, la presencia latinoaméricana y su futuro.

Argentina y Brasil son los países con más galerías participantes pero también se encuentran muchas venidas de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, México o Guatemala.

La representación del arte latinoamericano se expande por el resto de la feria. “La increíble riqueza de las escenas del arte contemporáneo latinoamericano”, dice López, ha hecho que los artistas latinos estén presentes en la nómina de galerías europeas que vienen a la feria, y que López nota que se ha incrementado a lo largo de los años.

“No son las obras más fáciles, pero sí son las más interesantes”, asegura la responsable de ARCO.

Una historia común

La presencia de Latinoamérica en la feria ha ido creciendo progresivamente desde hace más una década, cuando la feria creó la sección ‘Solo Projects/Fous Latinoamérica’ y, posteriormente, dedicó cada una de sus ediciones a un país.

En los últimos años el fenómeno más significativo es el establecimiento de muchos coleccionistas latinoamericanos en Madrid. Esto último, reconoce López, “ha influido en la feria”. ARCO invita anualmente a coleccionistas de todo el mundo, especialmente latinoamericanos. Hoy muchos de ellos han establecido su residencia en Madrid.

La feria, que se celebra del 4 al 8 de marzo en IFEMA, reúne a un total de 211 galerías procedentes de 30 países, solo un tercio de ellas españolas. 175 participantes forman parte del Programa General, y otras 48 están integradas en programas comisariados, que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado.

Estabilidad y sorpresas

Para López y su equipo, la organización de la feria ha sido “un año sorprendentemente tranquilo” y tanto las galerías como los invitados internacionales han mostrado un interés muy sólido por participar, hasta el punto de que “las galerías que quieren repetir de un año a otro ha sido del 90% lo que es una estabilidad fundamental para esta feria”.

Esa solidez y fidelidad a ARCO no se traduce en monotonía, sino que permite a las galerías mostrar “lo más sorprendente que hay”, un proceso que obliga a hacerse “muchísimas preguntas súper importantes a nivel estético, pero también a nivel intelectual, social y humano”.

A ello se suma la vitalidad y renovación que suponen programas específicos como ‘Opening’, que presenta a 19 nuevas galerías de 15 países y aportan nuevos artistas y escenas a la feria; o ‘Perfiles’, que muestra una selección de 11 proyectos de artista de la mano de galerías de 7 países latinoamericanos.

Y lo más destacable de este año: ‘ARCO2045: el futuro, por ahora’, comisariado por la mexicana Magali Arriola y el venezolano José Luis Blondet, que es el tema central de este año y que contará con un espacio propio, en el que 17 galerías de 8 países, reflexionan sobre posibles futuros y lenguajes tentativos del arte con el fin de vislumbrar nuevos horizontes, subraya.

¿Turbulencias económicas?

Pese a la fuerte presencia de agentes extranjeros -directores de museos, coleccionistas y artistas-, la feria vive ajena a las turbulencias del ámbito internacional, tiene más invitados confirmados que ningún año y, por el momento no se nota una posible crisis económica, reconoce López.

“El mundo del arte es de alto riesgo”, asegura, pero las ferias tienen algo excepcional que es que son un punto de encuentro y celebración, en el que coleccionistas, galeristas y artistas se encuentran, por eso, está convencida de que perdurarán a lo largo del tiempo.

“La excitación compartida es mucho de lo que somos, por eso, cuando muchas veces me pregunta qué piensas de el futuro de las ferias. Yo digo que la necesidad humana de encuentro cada vez va a ser más importante, porque en la pantalla ya nos hemos visto, pero vernos en un pasillo con una obra y luego tomarnos algo juntos es nuestra felicidad”.