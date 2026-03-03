Tras una década de abandono, dan inicio a la construcción de la segunda etapa del GAM

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, y el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Nuñez Izquierdo, junto a la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich, dieron este lunes el vamos al reinicio de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM.

Los trabajos, que serán ejecutados por el consorcio GAM Moller DVC SpA, representarán una inversión superior a los 114 mil millones de pesos, estarán bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del MOP como unidad técnica y tienen un plazo de ejecución de 750 días corridos.

La obra fue anunciada en 2010 y Bachelet puso la primera piedra en 2015. Sin embargo, la constructora española ECISA, a cargo de la construcción, quebró y en 2018 abandonó el país.

Principal obra cultural

“Estamos orgullosos de ver cómo se materializa esta obra, probablemente la más importante del Estado de Chile en materia de infraestructura cultural”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. Agregó: “Su construcción y finalización fortalece y robustece el eje de Alameda Providencia, que también podemos proyectar hacia Matucana, donde esperamos que exista la futura Cineteca Nacional de Chile. Por lo tanto, cuando hablamos del presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuando decimos que en el gobierno del Presidente Gabriel Boric duplicamos y descentralizamos los recursos para invertir en el alma de Chile, estamos hablando de obras como éstas”, dijo.

“Para nosotros es un orgullo como Dirección de Arquitectura y como Ministerio de Obras Públicas, estar acompañando al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en retomar esta tremenda obra, que le pertenece a todos los santiaguinos y santiaguinas, después de casi ocho años”, dijo el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Nuñez. “Gracias a la persistencia de las autoridades de Cultura, y con la experiencia de Arquitectura, salimos adelante y podemos decirle a todos los chilenos y chilenas que hoy comienza la obra de estos nuevos 16 mil metros cuadrados, que se suman a los 22 mil ya existentes, configurando un espacio cultural de muy alto estándar y de última generación en lo acústico y en técnico”.

Por su parte, Alejandra Martí, directora ejecutiva de GAM, comentó: “Este es un día histórico para GAM y una gran noticia para todos. La gran sala tendrá un impacto enorme en el sector cultural y la ciudadanía, pues con ella Chile se integrará a un circuito de escenarios internacionales, recibirá espectáculos nunca antes vistos y además permitirá a artistas y creadores nacionales soñar en grande para desarrollar montajes innovadores. Además, esta infraestructura que tendrá una capacidad de hasta 2500 personas, potenciará el distrito Alameda, promoviendo una mayor circulación y participación ciudadana, la dinamización del barrio, el acceso a bienes y servicios y el desarrollo del turismo”.

El proyecto contempla mejoras en el diseño original, tales como mayor versatilidad de su escenario 100 por ciento móvil, al incorporar más plataformas elevadoras; la modificación del sistema de traslado y guardado de butacas, mejorando así los tiempos de cambio entre diferentes tipos de espectáculos; y la incorporación de un proyecto de escenotecnia a la sala de ensayo, otorgándole más prestaciones escénicas.

Otras mejoras son la mayor incorporación de tecnología LED al proyecto de Iluminación y el mejoramiento del proyecto de climatización, otorgando mejores prestaciones en beneficio del confort térmico y contribuyendo a los parámetros exigidos en el proyecto acústico.

La segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral constituye la mayor obra en materia de infraestructura cultural a nivel nacional, con una superficie aproximada de casi 16 mil m2, distribuida en 6 niveles y 4 subterráneos, con lo cual, sumado a los actuales 22.000 m2, el centro alcanzará una superficie total de 38.000 m2.