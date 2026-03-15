Artista y muestra sobre joyas desaparecidas del 73: “Es vital hacer frente al negacionismo”

¿Dónde descansan los metales de “Comprométase con Chile?” Con esta pregunta comienza la exposición “Comprométase con CHILE. Transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico”, que se puede ver desde el jueves en el Museo de la Memoria (Matucana 501, Metro Quinta Normal).

La muestra surge de la investigación artística desarrollada por la artista visual, orfebre e investigadora Milena Moena Moreno (Santiago de Chile, 1994) hace cuatro años.

Curada por la investigadora y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Cynthia Shuffer, esta muestra revisita y analiza los archivos de la campaña homónima impulsada en los primeros días de la dictadura cívico-militar, por la Junta Militar, Círculo de Publicistas y medios de difusión del país.

La iniciativa promovía la donación de anillos de matrimonio y otras joyas de oro como gesto de compromiso patriótico para contribuir a la economía nacional, en el marco de la denominada “Reconstrucción Nacional”. A cambio, las personas recibían un anillo de cobre, los que fueron confeccionados por la Asociación de Joyeros y Relojeros.

– ¿Cómo supiste de la campaña de donativos de joyas tras el golpe de 1973?

– Cuando era pequeña mi padrastro me habló de este tema. Luego reapareció en el 2020 hablando con una amiga, que también es orfebre y me lo mencionó. Ella que me conoce bien me dijo: amiga, esto te va a interesar.

La primera vez que vi la campaña gráfica impresa, fue en el libro Operación Silencio, impreso en Alemania, que me mostró otra amiga artista y que después volví a ver con Cynthia Shuffer, curadora de la exposición. Desde ahí coincidimos y comenzamos a indagar en esta campaña.

El primer antecedente es que aparece en este libro que ella también conoce y que tradujo por primera vez al español en 2023. Ahí descubrí que la campaña había iniciado pocos meses después del golpe de Estado. Conocer la versión en alemán llamó mucho mi atención y puede entender su impacto internacional.

Después entré al magíster y ya son más de tres años desarrollando este proyecto de investigación, revisitando archivos y también creando obras. A partir de ahí empecé a preguntarme dónde está el oro robado, dónde están las argollas de cobre y qué pasó con el dinero recaudado.

– ¿Por qué te interesó como tema de trabajo, a medio siglo de los hechos?

– Me interesó por el lado de los metales, y también me llamaba la atención el simbolismo del compromiso, el hecho de regalar tu argolla de oro a cambio de una de cobre.

Quería saber las decisiones, por qué alguien llegaría a hacer eso, en qué situación se encontraba y qué opina hoy al respecto. Pensándolo desde la actualidad tiene que ver con un modelo que se siguen replicando en el presente, y hoy día lo podemos ver en mujeres y hombres que están teniendo cargos de poder y y repiten estos patrones.

– ¿Cómo fue la investigación sobre este tema?

– La investigación sobre este tema fue principalmente revisitar archivos oficiales. Busqué principalmente prensa de la época y documentos. También gran parte se fue articulando por el relato oral, el boca a boca de personas que iban sabiendo en qué me encontraba y me proporcionaban información o testimonios.

Visité archivos de la Biblioteca Nacional, del Centro de Investigaciones y Documentación de la Universidad Finis Terrae, el archivo de la librería Crisis en Valparaíso, documentos de la Biblioteca Digital del Banco Central, de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, la Universidad Católica también me compartió documentos. Además, viajé a Italia, donde hice este punto de comparación entre la campaña de Mussolini.

A lo largo de la investigación me di cuenta de que en Italia se hizo lo mismo en 1935, se llamó Oro alla Patria y buscaba financiar la guerra de ocupación de Etiopía y también el llamado a que las mujeres donaran, con énfasis en las viudas de guerra. Al igual que acá en Chile, la iglesia también avaló estas campañas. En Milán fui a la Biblioteca Sormani , que es la biblioteca que resguarda periódicos.

De esta manera llegue a las actas oficiales, algunos que están digitalizados y con acceso público. Estos documentos demuestran que esto fue orquestado por la Junta Militar, que fue decidido, en un día y lugar específico, y se empezó a poner en marcha.

– ¿Qué pasó con el oro recaudado?

– A la fecha no se sabe qué pasó con el oro, hay especulaciones de está en el Hong Kong & Shangai Banking, en una cuenta de la familia Pinochet y el monto total está valorado en 9.000 kilos de oro en lingote. Según información que leí en periódicos españoles, el juez Baltazar Garzón del caso Riggs, lo tenía en su nómina, pero como estaban en pleno proceso de este otro fraude, se encontraba bajo alero de no innovar.

No se sabe qué pasó con la supuesta Reconstrucción Nacional, con el oro, las joyas. Se dice que algunas mujeres que donaron sus joyas las vieron después en esposas de embajadores o de presidentes del extranjero, otras personas que las vieron por la televisión. Aún no he visto el anillo de cobre original, solo imágenes.

Sé de mujeres que donaron por medio de relatos de segunda o tercera generación. Me cuentan que su abuela, madre o vecina donó. Me gustaría tener un relato de primera fuente.

– ¿Cómo se vincula esta campaña con los valores de la dictadura?

– Como decía antes, esta campaña fue una de las primeras acciones y decisiones de la Junta Militar, se reunieron en secreto el 19 de septiembre de 1973, y en el punto 6 del Acta N°5 queda estipulado este hecho. Se modeló a la sociedad, involucrando a las y los civiles, pero sobre todo recae en la mujer chilena, a quien se le atribuían roles de madre, esposa y dueña de casa, de la mano de una perspectiva donde el mandato era Dios, Patria y familia.

Los lineamientos de la Reconstrucción Nacional, donde se enmarca la campaña Comprométase con CHILE, tienen que ver con limpiar la imagen del país, o sea la Reconstrucción Nacional, aparte de la recaudación de dinero y especies, también implicó pintar las calles, las fachadas de las casas, quema de libros, cortes de pelo, modelamientos en las vestimentas de mujeres y hombre. La campaña es un reflejo de los valores que promueve la Junta Militar, la dictadura.

– Una vez que tuviste la información, ¿qué trabajo realizaste como artista?

– Desde mi lugar como artista visual y orfebre, lo primero que hice fue replicar el anillo con la inscripción “CHILE” en su interior, y lo usé un mes a modo de performance. El cobre se oxida al entrar en contacto con la piel, y esto provoca una reacción en el cuerpo dejando la piel verde. Posterior a esto, realicé junto a la artista visual Carla Motto, un video en loop, donde revierto y juego con los simbolismo de la campaña, utilizando la réplica del anillo de cobre CHILE, 2023, alterando la lógica binaria y hetero del gesto. Se titula Comprométase con Chile 1973-2023, 2023, y fue expuesto por primera vez, en la exposición colectiva “Des-armar. Incómodas: signos, símbolos y representación”, y el contexto nacional era la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Los principales desafíos de ahí en adelante han sido el trabajo con archivo, viniendo de la visualidad y del hacer con las manos, es desafiante hablar de un tema tan amplio y complejo como este, sin perder la riqueza del poder trasladar, transformar, transmutar o travestir la palabra o la imagen, analizando y potenciando los simbolismos. En esta campaña por ejemplo, atribuir a la mujer chilena el sacrificio, dar tu compromiso por la patria o el cobre como símbolo nacional, como metal conductor, el metal de “todos los chilenos”, el “sueldo de Chile”. Y lo otro desafiante es que toda la investigación y la creación se ha forjado gracias al trabajo en equipo y la colaboración de diferentes personas, artistas, investigadoras e instituciones que también creen en el proyecto. .

Toda la exposición que verán desplegada, el imaginario visual nace a partir de la investigación, creación y la colaboración.

– Este trabajo ha sido expuesto en varias galerías. ¿Cómo ha sido el feedback de los visitantes?

– En cada exposición que he tenido desde el 2023 y los diferentes congresos que he realizado en el extranjero, han sido muy buenas. La primera muestra se realizó en la galería Departamento Jota, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Estuve en Galería Hifas, fui parte de “Crisis de Valores” en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En los diferentes espacios, tuve la oportunidad de vincularme con vecinas o vecinos, quienes se acercaban a contarme de personas que conocieron que usaban el anillo de cobre o la frase que se usaba en la radio, o se acordaban de la gráfica en el diario.

Al año siguiente, en 2024, estuve en Italia, me presenté en un congreso y participé en seminarios. El público en general queda muy sorprendido, sobre todo las generaciones más actuales que no saben de este fraude, pero tampoco muchas personas contemporáneas a la dictadura. Ha sido súper importante poner el tema en la discusión pública. El año pasado estuve en Praga y pude dimensionar el impacto de este tema y abordar la memoria en contextos internacionales y contar con retroalimentación de personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial.

– Tras la asunción de un nuevo gobierno de ultraderecha, ¿qué importancia tiene este tema en tiempos de negacionismo y relativización de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura?

– La importancia de traer este tema a la actualidad, que fue escondido y quiso ser borrado de la historia, radica en mantener la memoria y dejar en evidencia que modelos como esta campaña se han replicado a lo largo de los años y se han instaurado en distintos territorios.

Es vital hacer frente al negacionismo y es importante hablar con hechos. Lo que nos recuerda que los fascismos se enfrentan con la verdad. En la región vemos a diario lo que ocurre en Argentina con (Javier) Milei y en Estados Unidos con Trump, estas nuevas figuras políticas crean un clima de tensión, desconfianza, infunden miedo en la ciudadanía y cambian los paradigmas. Es tarea de todas, todos y todes buscar la verdad y construir sociedades más justas.