“Por esta calle pasan cementerios”, el último libro de Sergio Gómez

Un libro que repasa un oscuro episodio de la dictadura militar es “Por esta calle pasan cementerios”, el último libro que publicó en vida el escritor Sergio Gómez (1962-2026).

La novela policial es protagonizada por Plinio Jáuregui, el editor del diario La Tribuna, que investiga la desaparición de un anciano jardinero que acababa de denunciar la existencia de un centro clandestino de tortura en las afueras del pueblo Vertiente Baquedano.

El libro no sólo es un repaso de la historia reciente, sino una reflexión de los silencios que existen en los pueblos de la provincia chilena respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del general Augusto Pinochet, que siguen penando hasta hoy a muchos de sus protagonistas.

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