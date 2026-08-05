Cámara despacha al Senado reforma al SAE

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia educacional.

La propuesta fue respaldada por 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, correspondiente al diputado Daniel Manouchehri (PS). Los votos de rechazo provinieron principalmente de parlamentarios del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista.

El proyecto incorpora un mecanismo voluntario de “elección mutua” para los establecimientos de alta demanda, permitiendo que asignen una parte de sus vacantes mediante criterios propios antes de la aplicación del sistema de sorteo aleatorio.

Tras la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó el amplio respaldo que obtuvo la iniciativa y valoró su despacho al Senado.

“Quiero agradecer a todos quienes han apoyado esta iniciativa, porque hemos tenido un gran respaldo para modificar el sistema de admisión. Lleva 10 años funcionando, 10 años en que hemos conocido diversos testimonios de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito y de proyectos educativos que se han visto debilitados por no poder tener un proceso de admisión coherente con su proyecto educativo”, afirmó.

La secretaria de Estado sostuvo que el objetivo de la reforma es “volver a reconocer el mérito y reducir el peso que está teniendo el azar en la asignación de las vacantes del sistema educativo”.

Asimismo, indicó que el siguiente paso será la tramitación en la Cámara Alta.

“Tras su aprobación en la Cámara, el siguiente paso es el Senado, donde espero que podamos también avanzar con esta iniciativa”, señaló.

Con el despacho desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto inicia ahora su segundo trámite constitucional, donde deberá ser discutido por el Senado antes de convertirse en ley.