Smiljan Radić, Premio Pritzker 2026: “La arquitectura en nuestro país parece caminar huérfana”
“Fue una gran sorpresa para todos, creo”, comenta a El Mostrador, tras haber ganado el importante galardón, conocido como el “Nobel” de la arquitectura.
Aunque se dio a conocer el jueves pasado, el arquitecto Smiljan Radić supo a mediados de enero que había sido elegido como el 55° laureado con el Premio Pritzker de arquitectura. El galardón, que hace diez años se llevó Alejandro Aravena, es conocido como la máxima distinción en el área.
“Fue una gran sorpresa para todos, creo”, comenta a El Mostrador.
El jurado definió los trabajos del arquitecto como una obra que se sitúa en la encrucijada de la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural. Es difícil hablar de una sola obra cuando la variedad de proyectos que ha desarrollado a lo largo de su carrera demuestra un importante interés por el entorno y sus materiales. Durante más de 30 años de carrera ha diseñado instituciones cívicas y culturales, edificios comerciales, residencias privadas y estructuras temporales.
El anuncio del reconocimiento a la carrera del arquitecto ha generado una amplia discusión sobre su obra y el desarrollo de la arquitectura en el país. Por estos días se lee en redes sociales y columnas de opinión que Chile ya no es solo país de poetas sino que también de arquitectos, sin embargo, Radić no comparte la misma visión.
“Creo que este país lo hemos construido a saltos. Y son estos saltos los que nos mantienen ocupados. En los últimos debates políticos fueron excluidas por parte de los candidatos la palabra educación y cultura. Así estamos. Son los tiempos que corren”, manifiesta.
En ese sentido, considera que no existe una vocación particular por la arquitectura en el país, “basta ver nuestras ciudades. No se nos puede ocurrir compararnos con la realidad portuguesa, por ejemplo”, sostiene.
En Chile, entre sus trabajos más reconocidos, se encuentran el Teatro Regional del Biobío, la renovación del Museo Chileno de Arte Precolombino de Santiago de Chile, el Centro Cívico de Concepción, el centro NAVE, la Viña Vik, entre otros.
Aunque también hace varios años construye por el mundo, habiendo estado a cargo del Pabellón Serpentine Gallery (2014), la tienda para Alexander McQueen (2018), ambos en Londres. En tanto, en 2013 participó en el proyecto BUS:STOP Krumbach en Krumbach, Austria.
Ahora, relata que está trabajando en edificios de exposiciones gigantes para la FIRA en Barcelona. “Una pequeña muestra en Logroño (España) donde llevaremos un circo pobre chileno en el cual se proyectará el filme de Joris Ivens de 1963, El circo más pequeño del mundo. Unas casas en Suiza y otra cerca de Londres, un hotel en Barcelona. En Chile, nada de nada”.
Desde Chile para el mundo
El periódico The New York Times lo definió como “un rockstar entre los arquitectos”, pero sus inicios están en Santiago de Chile en una familia de migrantes. Su padre era croata y su madre de Reino Unido. Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Chile, donde reprobó su primer intento en el examen final, previo a graduarse en 1989. Esta situación lo llevó a estudiar historia en el Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
En 2017, dio vida a la Fundación de Arquitectura Frágil, con sede en su estudio en Santiago de Chile, con el objetivo de apoyar la arquitectura experimental que desafía las grandes fronteras.
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