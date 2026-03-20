Los XIII Premios PLATINO XCARET anuncian sus finalistas

Los XIII Premios PLATINO XCARET anunciaron este viernes sus finalistas.

En total, 30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios PLATINO XCARET. Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la Gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México) con el mejor talento del cine y la televisión de Iberoamérica.

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas a los PLATINO. En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante(Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

La lista de producciones y profesionales finalistas han sido anunciadas este viernes en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, cadena con la que EGEDA mantiene ya una firme alianza que asegura la retransmisión de los Premios PLATINO XCARET en Estados Unidos, lo cual acerca nuestro audiovisual a la comunidad latina del país.

El acto de lectura de nominados, que fue presentado por Carlota Vizmanos, contó con la presencia de Enrique Cerezo, Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los Premios PLATINO, quien declaró: “Este año regresamos a México, un país muy querido que tantas aventuras y exitosas iniciativas ha compartido con estos galardones. Tras trece años de andadura, contar con el honor y la responsabilidad de premiar a lo mejor del cine y de las series en castellano y portugués es un reto que asumimos con gusto y compromiso, edición tras edición. El privilegio de poder reunir a todo el talento que puebla la región más grande del mundo en un encuentro alegre y diverso, enriquecedor y festivo, es también un premio para todos los que componemos la gran familia de los PLATINO”. Por su parte, Enrique Cerezo también quiso recordar que “desde las figuras más visibles, directores y actores, pasando por todos los departamentos técnicos y artísticos hasta llegar a la labor dedicada y creativa de vestuario, peluquería o maquillaje, todos componen un engranaje esencial en la excelencia de nuestras películas y series, todos merecen espacio y reconocimiento en nuestro audiovisual”. Durante esta cita también estuvo presente Pablo Casas, Subsecretario de Promoción de Quintana Roo, quien mostró su apoyo y compromiso a los Premios PLATINO XCARET que, como cada año, buscar reunir, visibilizar y premiar el talento iberoamericano que hay delante y detrás de las cámaras.

La Gala, accesible a través de televisiones de toda América y de la plataforma SmartPlatino TV, premiará lo mejor de la producción iberoamericana del año: 49 obras nominadas entre las que figuran producciones argentinas, bolivianas, brasileñas, chilenas, colombianas, españolas, guatemaltecas, mexicanas, paraguayas, peruanas, portuguesas, dominicanas, uruguayas y venezolanas. La diversidad de géneros y países nominados son, una vez más, una muestra clara del amplio universo creativo y el enorme talento del audiovisual iberoamericano, una de las industrias de mayor relevancia y capacidad de crecimiento en la actualidad. Y esto puede verse reflejado en elterreno de los largometrajes, donde Argentina, Brasil y España lideran el ranking con más títulos por categoría. Un hecho muy similar ocurre en el ámbito de las miniseries o teleseries, donde también destaca la fuerte presencia de Argentina y España, con el añadido de México como tercer país con mayor representatividad. En cuanto a la categoría de Series de Larga Duración, destacan Brasil, España y Estados Unidos, que lideran la tabla con sus producciones.

Toda esta representación iberoamericana, que es considerablemente mayor a las de ediciones anteriores, es posible gracias a la apuesta por parte de la Organización de los Premios PLATINO de aumentar en 12 el número de categorías de estos galardones. De esta manera, es posible reconocer el trabajo de todos los que forman parte cualquier producción, bien sea delante o detrás de las cámaras. Así pues, en el ámbito cinematográfico, se añaden las categorías de Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería. Por su parte, en el terreno de las miniseries o teleseries, además de las ya mencionadas, se suman las categorías de Mejor Música Original, la Mejor Dirección de Montaje, la Mejor Dirección de Arte, la Mejor Dirección de Fotografía y la Mejor Dirección de Sonido. Finalmente, y no menos importante, cierra la lista la categoría Serie de Larga Duración, para aquellas obras que cuenten con más de 26 capítulos.

Con el fin de no extender la duración de la Gala, los premios se otorgarán en dos eventos. Así pues, el próximo 16 de abril se conocerán a los ganadores oficiales de 21 categorías. De entre ellas, en el ámbito del largometraje, se darán a conocer a los afortunados del Premio PLATINO a Mejor Música Original, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Premio al Cine y Educación en Valores, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería. De igual manera, en el terreno de las miniseries o teleseries, ese mismo día se comunicará quién se alza con la estatuilla a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, Mejor Interpretación Masculina de Reparto, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Montaje, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería. Los ganadores de todas estas categorías volarán hasta Quintana Roo, donde recibirán el esperado premio. El resto de afortunados se conocerá durante la Gala, el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).

Iberoamérica celebra

El PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción reconocerá al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât(Oliver Laxe, España).

De la misma manera, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental aspiran Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas(Luis Estrada, México). Por su parte, los títulos finalistas que optan a alzarse con la estatuilla de Mejor Serie de Larga Duración son Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos).

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), y Oliver Laxe (Sirât, España). De entre los creadores en Miniserie o Teleserie, aspiran al PLATINO Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina); Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia) y Wagner Moura (O agente secreto, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela).

El reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto cuenta con las nominaciones de Camila Pláate y Julieta Cardinali (Belén, Argentina), Dira Paes (Manas, Brasil) y Nagore Aranburu (Los Domingos, España); mientras que el trofeo la Mejor interpretación Masculina de Reparto podría ser alzado por Álvaro Cervantes (Sorda, España); Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela), Juan Minujín (Los Domingos, España) o Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil).

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina) aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México) son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Las nominaciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie recaen sobre Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina), Leticia Huijara (Las muertas, México), Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Yalitza Aparicio (Cometierra, México); las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie lo hacen sobre César Troncoso (El Eternauta, Argentina), David Lorente y Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España), y Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México).

Las nominaciones finales al Mejor Guion quedan repartidas entre Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España) y Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia). De la misma manera, el premio a Mejor Música Original cuenta con las nominaciones de Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia), Aránzazu Calleja (Maspalomas, España), Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia) y Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil). Por su parte, los nominados a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie son Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil), Federico Jusid (El Eternauta, Argentina), Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España) y Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Concurren al galardón de Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil), Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay/Argentina), Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España) y Tardes de soledad (Albert Serra, España).

Hacen lo propio en la categoría de Mejor Película de Animación, Decorado(Alberto Vázquez, España), Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú), Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana) y Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México). Por su lado, las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción son Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina), La Cena (Manuel Gómez Pereira, España), Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay) y Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia).

Como Mejor Ópera Prima podrían hacerse con el galardón La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile), Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil), No nos moverán (Pierre Saint‑Martin Castellanos, México) y Sorda (Eva Libertad, España). Igualmente, aspiran a llevarse el PLATINO al Cine y Educación en Valores, Belén (Dolores Fonzi, Argentina), La mujer de la fila (Benjamín Ávila, Argentina); Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil) y Sorda (Eva Libertad, España).

En las categorías técnicas, han resultado nominados Bernardita Baeza (La misteriosa mirada del flamenco, Chile), Koldo Vallés (La Cena, España), Micaela Saiegh (Belén, Argentina) y Thales Junqueira (O agente secreto, Brasil) a Mejor Dirección de Arte; Andrés Gil (Los Domingos, España), Cristóbal Fernández (Sirât, España), Eduardo Serrano y Matheus Farias (O agente secreto, Brasil) y Ricardo Saraiva (Un poeta, Colombia) a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirât, España), Eduardo Cáceres (Cordillera de Fuego,Guatemala), Leandro De Loredo (Belén, Argentina) y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo (Sorda, España) a Mejor Dirección de Sonido; Bet Rourich (Los Domingos, España), Javier Juliá (Belén,Argentina), Juan Sarmiento Grisales (Un poeta, Colombia) y Mauro Herce (Sirât, España) a Mejor Dirección de Fotografía; Ana Rubio y Paula Gallifa Rubia (Los Tigres, España), Bruno Fauceglia, Lucas di Rago y Mariano Segat (Belén, Argentina), Pep Claret (Sirât, España) y Raúl Luna y Paula Siqueira (Aún es de noche en Caracas, Venezuela) a Mejores Efectos Especiales; Ana Martínez Fesser (Los Domingos, España), Helena Sanchís (La Cena, España), Lucía Gasconi y Greta Ure (Belén, Argentina) y Rita Azevedo (O agente secreto, Brasil) a Mejor Diseño de Vestuario; y Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain (Los Domingos, España), Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (El cautivo, España), Martín Macías Trujillo (O Filho de Mil Homens, Brasil) y Nuno Esteves “Blue” y Teresa Dias (As Meninas Exemplares, Portugal) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En esta misma línea, también están nominados María Battaglia y Julián Romera (El Eternauta, Argentina), Natalia Mendiburu (Menem, Argentina), Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante, España) y Salvador Parra (Las muertas, México) a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow (El Eternauta, Argentina), Andrés Quaranta (Menem, Argentina), Jose M. G. Moyano (Anatomía de un instante, España), y Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, México) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie, México), Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986, Colombia), Daniel de Zayas (Anatomía de un instante, España) y Martín Grignaschi (El Eternauta, Argentina) a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Alberto Anaya Adalid (Las muertas, México), Álex Catalán (Anatomía de un instante, España), Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986, Colombia) y Gastón Girod (El Eternauta, Argentina) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Daniel de la Madrid y Alejandro Valente (Cometierra, México), Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol (El Eternauta, Argentina), Guille Lawlor, Bruno Fauceglia y Ezequiel Hasl (Menem, Argentina) y Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2, México) a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Annai Ramos (Nadie nos vio partir, México), Fernando García (Anatomía de un instante, España), Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986, Colombia), Patricia Conta (El Eternauta, Argentina) y Pilar González (Menem,Argentina) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; y Alejandra Velarde (Mentiras: La serie, México), Dino Balanzino y Ángela Garacija (El Eternauta, Argentina), Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem, Argentina) y Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un instante, España) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

A todos estos galardones se sumarán los Premios PLATINO del Público y un Premio PLATINO de Honor dedicado a homenajear la carrera de un personaje esencial para el audiovisual iberoamericano que será anunciado próximamente.