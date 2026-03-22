Director de documental argentino sobre “vuelos de la muerte”: la dictadura “dejó una herida abierta”

El próximo martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado en Argentina, por lo cual ya hay distintos eventos conmemorativos en el país trasandino.

Actualmente hay en la plataforma Prime un documental sobre uno de los aspectos de la dictadura, los llamados “vuelos de la muerte”. Se llama “Traslados”, del cineasta Nicolás Gil Lavedra (Buenos Aires, 1983). Basado en una idea original de Zoe Hochbaum, alcanzó el primer puesto de visualizaciones en Prime Video en Latinoamérica.

Al ser consultado por la razón del éxito, el director señaló a El Mostrador:

“Puede ser por el lenguaje cinematográfico que tiene, que creo que ayuda a que más gente pueda ver la película sin distracciones. Tener una estructura de thriller, de policial, también creo que ayuda. Y también creo que hay una gran necesidad. Este mes se cumplen cincuenta años del golpe en Argentina, y necesitamos saber lo que pasó, y tenemos que seguir hablando de esto para que la historia no se repita”.

Desaparición de personas

Los “vuelos de la muerte” fueron una de las características de la última dictadura argentina (1976-1983). En el marco del terrorismo de Estado, miles de personas fueron sistemáticamente desaparecidas, entre otros métodos, lanzando sus cuerpos al mar, una metodología que era llamada oficialmente como “traslado”.

Aunque la mayoría de los cuerpos nunca fueron recuperados, al menos 60 de ellos llegaron a las costas uruguayas y argentinas, a partir de lo cual se pudo reconstruir lo sucedido.

La película, además de recreaciones cinematográficas, cuenta con testimonios no sólo de ex prisioneros políticos y familiares de las víctimas, sino de militares que participaron en los hechos, además de figuras como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, el juez federal Daniel Rafecas y la periodista y escritora Miriam Lewin.

“La dictadura en Argentina, más allá de las prácticas específicas, dejó una herida abierta, no solo por los familiares que no tienen dónde llorar a su desaparecido, sino porque hubo toda una generación que quedó desaparecida y luego silenciada que, de alguna manera, por miedo a expresar sus ideales, hace que, a lo mejor, no milite políticamente o activamente, y eso hace que haya un hueco en nuestra historia”, señaló el director.

Previamente, la cinta además participó de prestigiosos festivales como el Marche du Film del Festival de Cannes, San Sebastián y en competencia oficial en el Festival de Varsovia y Palm Springs.

Metodología

El director del documental cuenta que la metodología de los vuelos fue la que utilizó el Ejército francés en Argelia, durante la guerra de independencia, y era el método más eficaz para que no haya cuerpos del delito.

En Argentina el objetivo oficial era “combatir a la guerrilla, combatir al que opinaba distinto o al que no estaba de acuerdo con el modelo económico que se estaba llevando a cabo en la Argentina, como en casi todas las dictaduras de Latinoamérica”.

“Es imposible saber un número, lo que sí podemos saber es que aparecieron como 70 cuerpos que están documentados y reconocidos por el Equipo Argentino de Antropología Forense con la identidad recuperada, pero también sabemos que los vuelos comenzaron apenas comienza el golpe militar, porque la primera aparición de cuerpos es en mayo del 76”.

Lo cierto es que durante un periodo estos vuelos eran semanales, y los prisioneros partían tanto de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) como Campo de Mayo, perteneciente al Ejército. En ambos casos, los militares que llevaban a cabo estas tareas incluso eran consolados y bendecidos por capellanes de la Iglesia.

“La desaparición de personas es una manera de eliminar al enemigo muy cobarde, en vez de llevarlos a juicio, como prometió la dictadura cuando asume”.

La desaparición de personas además dio origen a una organización de mujeres que comenzaron a reunirse para buscar a sus familiares y crearon el grupo Madres de Plaza de Mayo, algunas de las cuales también fueron víctimas de estos vuelos.

Luego también nació Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los hijos de las mujeres que fueron secuestradas embarazadas, y cuyos hijos fueron entregadas a otras familias, incluso militares. Más de 100 de ellos ya han recuperado su identidad, pero otros la siguen desconociendo.

Origen

El director además cuenta que fue la actriz y productora Zoe Hochbaum quien lo convocó para hacer el filme. Ella trabajaba con Orca Films, la entidad que había producido “Como el mar”, la tercera película de Gil Lavedra.

El documental “querían llevarlo adelante con Infobae, ya estaban armando el equipo con la investigación a cargo de Eduardo Anguita y Daniel Cecchini como colaborador, que son dos grandes periodistas de Argentina, y bueno, al principio dudé un poco, porque era mi primer documental, pero a medida que fui viendo y leyendo cosas, de la misma investigación que estaba comenzando, sentí que lo tenía que hacer”.

Además le pareció bien que “la película se centre en los vuelos, en los traslados, más que nada porque toda la información ya estaba por ahí, estaba dando vuelta, ya publicada con notas periodísticas o en entrevistas, pero no había ningún documental que solo hable de los vuelos de la muerte”.

Desafíos

El principal desafío, y que lo tuvieron en cuenta desde el principio, era hacer una película documental que le hable también a los jóvenes.

Esto porque el cineasta siente que su generación y las anteriores conocen mucho más del tema.

“Nos parecía importante que la película pueda llegar a la mayor cantidad de jóvenes posibles para que conozcan nuestra historia, es muy importante en los jóvenes la memoria. Al público al que le teníamos que hablar eran a todos aquellos que no habían vivido la dictadura y que seguramente no sabían o conocían muy poco sobre el tema”.

Juicios

Por otro lado hay que recordar que actualmente siguen en curso varios juicios por este tema. De hecho, esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por los vuelos de la muerte que partían desde la guarnición de Campo de Mayo, según informó Página 12.

En julio de 2022, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín condenó a tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Aviación 601 –Luis del Valle Arce, Eduardo Lance y Delsis Malacalza– a prisión perpetua. La misma pena recibió Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares.

En el juicio se examinaron los casos de los estudiantes secundarios Juan Carlos Rosace y Adrián Accrescinbeni; de Roberto Arancibia–el militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) raptado el 11 de mayo de 1977– y de Rosa Eugenia Novillo Corvalán –secuestrada entre octubre y noviembre de 1976–.

Ya en 1985, en un hecho inédito a nivel mundial, los miembros de la Junta Militar argentina -integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el general Orlando Agosti- fueron condenados por múltiples crímenes.

Sin embargo, en 1987 se dictó una ley de “Obediencia Debida”, luego de un levantamiento militar, para exonerar a militares de sus responsabilidades. En 1989, el entonces presidente Carlos Menem dictó los primeros indultos.

Recién en 2003, bajo el presidente Néstor Kirchner, la norma fue anulada, los juicios se reanudaron y el principal responsable, el ex general Videla, murió en prisión en 2013.

“En la mayoría de los casos, hay muchos procesos que todavía están abiertos, y eso me parece que ayuda mucho a seguir adelante. Pero bueno, todavía falta saber a dónde están los desaparecidos, a quiénes tiraron, quiénes formaron parte”.

En el documental además se relata la historia de unos de los aviones utilizados para los vuelos, y que fue recuperado y actualmente se encuentra expuesto en la ex ESMA, hoy un sitio de memoria.

“Solamente un avión se recuperó y unas planillas, las planillas de ese avión específico, pero hay mucho más que no sabemos y la única manera de de seguir adelante con la historia es con memoria, con verdad y con justicia”.

En cuanto al gobierno argentino actual, Gil Lavedra recuerda que el presidente Javier Milei citó a Massera “justificando el accionar de los militares en el último debate presidencial antes de ganar las elecciones”.

“Después, todo lo que hicieron fue en contra de los derechos humanos y de la memoria. Hay un ataque sistemático a los organismos de derechos humanos que están reivindicados en todo el mundo: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense. Son muchísimos los organismos de derechos humanos que están por la lucha por la verdad y la justicia y la memoria, y el gobierno actual tiene una mirada fascista, no reconocen lo que nos pasó y no reconocen el accionar militar, las desapariciones, los excesos que cometieron pero en nombre de la democracia, cuando no era así, y me parece que eso es muy grave, y es algo que como sociedad no podemos permitir”.

Ficha técnica: Traslados

(Argentina/2024). Dirección: Nicolás Gil Lavedra. Idea original: Zoe Hochbaum. Producción ejecutiva: Lucila Krämer Guion: Gustavo Gersberg Investigación: Eduardo Anguita y Daniel Cecchini. Edición: Santiago Parysow. Fotografía: Paul Aenlle. Dirección de arte: Paula Terra. Sonido: Catriel Vildosola y Martín Porta. Música: Luciano Supervielle y Camila Rodríguez. Cortina musical: ”Los Dinosaurios” de Charly García interpretado por Vera Spinetta. Duración: 92 minutos. Apta para mayores de 13 años.