Muere en México caricaturista chileno José Palomo

El caricaturista chileno José Palomo Fuentes, conocido como Palomo, murió este sábado en Ciudad de México, informó el medio local Milenio.

Un comunicado difundido por su familia destacó su legado como una figura clave del diseño gráfico en América Latina.

“La familia Palomo Reyes informa con profundo pesar el fallecimiento de José Palomo Fuentes, ‘Palomo’, destacado caricaturista chileno exiliado en México”, señalaron.

La familia del caricaturista aprovechó su publicación para subrayar que su partida deja “un vacío irreparable” entre colegas, amigos y lectores.

Trayectoria

José Palomo Fuentes nació en Santiago de Chile en 1943, se formó en arte y escenografía en la Universidad de Chile, donde desarrolló una sólida base que lo llevó a explorar múltiples disciplinas, desde el diseño hasta la ilustración editorial.

Tras el golpe de Estado en su país, llegó a México como exiliado político, donde consolidó una destacada trayectoria en medios de comunicación.

Fue cofundador de importantes diarios en México y colaboró en publicaciones que circularon en todo el país.

Desde 1963, su trabajo como humorista gráfico apareció en numerosos medios de Chile y el extranjero, convirtiéndose en una voz crítica constante a través del dibujo.

Además de su labor en prensa, Palomo participó en proyectos educativos de gran alcance en México. Destaca su colaboración con la SEP en la ilustración de materiales didácticos, incluyendo los libros del programa PRIAD, que alcanzaron millones de ejemplares.

También fue autor de la tira El Cuarto Reich y participó en exposiciones internacionales en países como España, Italia, Brasil y Alemania.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional “El Yelmo de Mambrino” en 2005, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y el premio Von Pilsener en Chile.

En 1992, Palomo fue invitado a España junto a figuras como Quino y Sergio Aragonés para participar en actividades culturales del V Centenario.

En 2007, el Fondo de Cultura Económica publicó su libro Literatos, una recopilación de sus cartones que él mismo describió como “un bestiario con apuntes del natural”.