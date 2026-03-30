Museo Salvador Allende cierra temporalmente por retraso en entrega de recursos públicos

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) y la Fundación Arte y Solidaridad informaron esta semana un cierre temporal del espacio, debido a un retraso en la entrega de los recursos económicos asignados para 2026, de acuerdo con la Ley de Presupuestos.

“Esta situación impide, lamentablemente, que podamos seguir funcionando de manera normal y nos obliga a cerrar nuestras puertas al público hasta que la transferencia se haga efectiva”, señalaron.

Hay varias instituciones en la misma situación, aunque por otro lado conocedores de esto dijeron a El Mostrador que tampoco es algo inusual.

“Efectivamente existe un retraso en las transferencias del año 2026. Las contrapartes, generalmente, cuando ocurren estas situaciones, deben solicitar un préstamo para subsistir los primeros meses (enero -marzo) y cargar los intereses a la rendición de cuentas”, explicó una fuente.

Agregó que muchas contrapartes de instituciones colaboradoras receptoras de fondos públicos del Mincap “deben estar igual, no podría confirmarlo. Esto es causa del traspaso de mando obviamente”.

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“Siempre en los cambios de Gobierno hay retrasos, hay nuevas autoridades, todo se revisa dos veces y el retraso se debe mayoritariamente a que no salieron los convenios a tiempo. Algunos recién se terminaron de firmar en febrero y marzo, entonces, con la velocidad del servicio público, difícilmente saldrán a tiempo, muchas organizaciones lo saben”, comentó otra fuente.

El hecho también afecta a sitios de memoria. Londres 38, por ejemplo, indicó que “no hay financiamiento para sueldos ni actividades“.

“El Servicio del Patrimonio todavía no entrega los recursos a los sitios. Están Londres 38, Villa Grimaldi, nosotros como Estadio Nacional. Es una afrenta más a lo que es la memoria de derechos humanos, con el retiro del Plan Nacional de Búsqueda“, criticó Marcelo Acevedo, presidente del Sitio de Memoria Estadio Nacional.

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“Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mantenemos el compromiso con el financiamiento de las instituciones culturales que cumplen un rol fundamental no solo con el acceso y la participación cultural de la ciudadanía, sino también con el desarrollo del país“, informaron desde allí.

“Al asumir este Gobierno nos encontramos con procesos de transferencias que ya presentaban retrasos desde la administración anterior, una situación que hoy estamos abordando y normalizando con sentido de urgencia. Desde el Ministerio de las Culturas hemos informado esta situación a la Contraloría General de la República para su toma de razón, y así agilizar y regularizar estas transferencias a la brevedad“.