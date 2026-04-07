Estrenan en Chile thriller europeo protagonizado por María Olga Matte y Alessandra Guerzoni

Un thriller europeo, protagonizado por María Olga Matte y Alessandra Guerzoni, será estrenado el próximo viernes 10 de abril en el Centro Cultural San Ginés.

Se trata de “Rosalyn, el amor es un thriller”, del dramaturgo italiano Edoardo Erba, una obra de gran éxito en Europa, dirigida en esta ocasión por Bárbara Ruiz Tagle.

“Una lección de dramaturgia moderna: dos mujeres, un abismo”, escribió al respecto el diario italiano Corriere Della Sera.

Argumento

La obra transcurre en una comisaría de Detroit, frente a una gélida luz blanca, donde una escritora estadounidense de fama mundial, Esther O’Sullivan, responde a la acusación de un asesinato cometido hace cuatro años en Toronto, según se lee en la reseña oficial del Centro Cultural San Ginés.

Para defenderse frente al apremiante interrogatorio policial, revive su encuentro con Rosalyn, una mujer torpe e ingenua que trabaja para una empresa de aseo y a la que conoció el día de la presentación de su libro La verdadera naturaleza del ser.

En un hábil engranaje dramatúrgico de corte cinematográfico, que alterna el presente con el pasado – la comisaría con un road movie a través de Toronto, sus periferias y alrededores -, las dos protagonistas, entre un flashback y otro, se cuentan y se descubren mientras reconstruyen los hechos del crimen.

Origen

Guerzoni cuenta que fue en 2019 que tuvo el deseo de trabajar junto a su amiga y colega, María Olga Matte.

“Inmediatamente nos pusimos a buscar textos: necesitábamos uno que tuviera dos excelentes personajes femeninos; no estereotipados, power e interesantes dentro de una obra que fuera simultáneamente entretenida, en diálogo directo con el público y, además, profunda; que es el tipo de dramaturgia contemporánea que yo amo”, explicó.

Sin embargo, recién en febrero de 2025 dieron con esta obra. Ambas actrices además están a cargo de la producción ejecutiva del debut en Chile de la aplaudida puesta, que es también primera vez que su autor es representado en nuestro país.

“Este hallazgo fue, literalmente, un tesoro. Una de sus características es introducir temáticas profundas y complejas, pero a través de una entretenida y –sólo aparente – liviandad; con un lenguaje cercano, comprensible y accesible para todo el mundo que incluye un conocimiento impresionante del alma y las contradicciones humanas, de nuestra contemporaneidad y con el gran don de saber iluminar cualquier claroscuro”, continúa.

Por su parte, la directora señala que la puesta en escena propone una experiencia íntima y sensorial que sumerge al espectador en la mente de una mujer que lucha por sobrevivir a su propia historia.

“A través de un lenguaje escénico minimalista, la obra explora la delgada línea entre identidad, memoria y ficción, revelando cómo el ser humano puede reinventarse frente al dolor. Lo considero un montaje contemporáneo, crudo y profundamente emocional que invita a cuestionar: ¿hasta dónde somos capaces de transformarnos para seguir viviendo?”, dice.

Engranaje dramatúrgico

En tanto, la coprotagonista y coproductora, María Olga Matte, destaca el engranaje dramatúrgico que permite que sus roles se descubran –entre un flashback y otro–, mientras reconstruyen el crimen.

“Muestra, de manera muy lúdica, las herramientas psíquicas con las que contamos las mujeres para escindirnos, para evadirnos, cuando vivimos situaciones difíciles, duras, crueles, violentas… me ha ayudado a entender por qué aguantamos tanto”, indica.

“También plantea cómo, hasta que no integremos eso que Young llama ‘la sombra’: esa parte que no nos gusta de nosotros mismos, que no aceptamos, no podremos estar íntegros, ser felices ni vivir en paz. Siempre habrá algo que se está contraponiendo, como el antagonista”, añade.

Con traducción de la misma Alessandra Guerzoni, diseño escenográfico e iluminación de Rocío Hernández, Alex Waxghotn en visuales y Cristián Mascaró en universo sonoro, la obra se mantendrá en cartelera hasta el 25 de abril.

“Cumple con creces el requisito de que el teatro, y el arte en general, juegan como espejo de quienes somos en la sociedad. Sólo cuando puedo verme, desde fuera, en un escenario; logro entender qué me está pasando. Por eso lloramos con la protagonista de Hamnet, nos emocionamos con cuentos de hadas, una obra de teatro, una poesía, porque somos capaces de empatizar. Esa neurona espejo permite ponernos en aquel lugar… Rosalyn es profundamente humana, nadie podrá quedar indiferente”, concluye.