Revelan que jefa de gabinete de Kast recibió subsidio habitacional de clase media

Una investigación publicada por Fast Check reveló que Catalina Ugarte Millán, actual jefa de gabinete del Presidente José Antonio Kast, junto a tres de sus hermanos, fue beneficiaria de subsidios habitacionales estatales en 2009, recursos que fueron utilizados para financiar parte de la compra de departamentos en la comuna de Santiago.

Según el reportaje, los inmuebles continúan siendo propiedad de los integrantes del grupo familiar y la obtención de los subsidios abriría interrogantes respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente para acceder a este tipo de beneficios.

De acuerdo con la publicación, las bases de postulación establecían que ni los postulantes ni los integrantes de sus respectivos grupos familiares podían poseer propiedades o bienes raíces inscritos a su nombre al momento de solicitar la ayuda estatal.

Sin embargo, la investigación sostiene que, al tiempo de la adjudicación de los subsidios, Catalina Ugarte y sus tres hermanos participaban formalmente en una sociedad inmobiliaria familiar que mantenía un patrimonio compuesto por al menos 99 terrenos ubicados en la comuna de Lampa.

El reportaje también señala que la madre de los hermanos Ugarte Millán figuraba como propietaria de una vivienda en la comuna de Las Condes, inmueble que aparecía registrado como domicilio familiar en antecedentes públicos revisados durante la investigación.

A ello se suma el testimonio de un trabajador del edificio donde se encuentran los departamentos adquiridos mediante el subsidio, quien aseguró a Fast Check que, durante los últimos años, las propiedades asociadas a la familia habrían sido ocupadas por arrendatarios y no por sus dueños.

Tras la publicación de los antecedentes, fuentes de Gobierno señalaron a Radio ADN que la actual jefa de gabinete presidencial cumplía con los requisitos exigidos para acceder al beneficio al momento de la postulación.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la situación patrimonial actual de la funcionaria no puede equipararse con la que mantenía entre 2008 y 2009, período en que se gestionó el subsidio habitacional.

Las mismas fuentes indicaron que, en esa época, Ugarte era una profesional recién egresada y que la adjudicación se realizó conforme a las reglas vigentes entonces.

Hasta ahora no se ha informado de investigaciones administrativas o judiciales relacionadas con los antecedentes revelados por el reportaje.