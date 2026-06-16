Caso Chuñil: el misterioso testigo fallecido en Máfil

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó por segunda vez la prisión preventiva de Javier Troncoso Chuñil, imputado por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil. Es el cuarto rechazo que enfrenta la defensa desde la formalización de enero: dos ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos y dos ante la Corte. Tras la resolución del 12 de junio, la abogada Karina Riquelme volvió a cuestionar la carpeta investigativa y entregó a este medio su lectura sobre los antecedentes más recientes de la causa.

El antecedente más delicado de los últimos días involucra a José Luis Raín Raín, taxista que murió el 7 de junio y cuyo cuerpo fue encontrado el 9 en una bodega próxima a su casa en Máfil. Las primeras diligencias de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI no establecieron intervención de terceros, pero la autopsia del SML está pendiente: no hay causa de muerte confirmada. Riquelme dice que no ha recibido información oficial de Fiscalía sobre el fallecimiento, sin embargo, según relata, la familia le transmitió que se habría tratado de un suicidio.

Raín aparece en la investigación de maneras distintas para cada parte. Para la defensa, era un testigo que acompañó a Javier el domingo 10 de noviembre a buscar a su madre al fundo La Fritz. Para Fiscalía, según antecedentes difundidos públicamente esta semana, era un “sujeto de interés” al que testigos ubican compartiendo con el imputado e ingiriendo alcohol dos días después de los hechos investigados.

Riquelme afirma que, según la lectura de la defensa, la única sangre confirmada por ADN en la causa se encontró en el fundo La Fritz, a partir de una comparación genética con una hija de Julia, y que no existe evidencia biológica confirmada en el domicilio donde Fiscalía ubica el crimen. Dicha afirmación sobre el fundo La Fritz no ha sido confirmada públicamente por Fiscalía.

La versión de la defensa contrasta con lo que el Ministerio Público expuso en la audiencia de abril: que en el domicilio de Julia y su entorno existe sangre humana en distintos puntos del inmueble(incluida una almohada, un machete y una cabeza de hacha) y que el 16 de enero, al segundo día de rastreo, se encontró enterrada en el terreno una bolsa con más de 60 fragmentos óseos. Los análisis del laboratorio AUSTRAL-omics de la UACh confirmaron que al menos uno de esos restos tiene 100% de correspondencia con ADN humano. Sin embargo, a la fecha, la defensa dice no haber recibido el resultado del peritaje. “No hay ningún antecedente biológico que confirme la tesis de que la osamenta corresponda a doña Julia“, afirma Riquelme.

La abogada también enfrenta una investigación paralela por presunta revelación de secreto de una causa reservada. Según ella, esa arista podría afectar su desempeño en la defensa: “Lo único que puede generar es que yo desconcentre mi trabajo en la defensa de los hijos“. Consultada por el estado de Javier Troncoso, Riquelme señala que está tranquilo respecto del avance judicial. Su único temor, asegura, es lo que pueda pasarle dentro de la cárcel.

La prisión preventiva de Javier Troncoso rige desde el 16 de enero y es la cautelar más gravosa entre los tres imputados: Jeannette Troncoso y Pablo San Martín quedaron sin medidas desde abril. “La fiscal regional le hizo aparecer a la opinión pública que había resuelto un caso. Pero a cinco meses de la formalización, a Julia aún no se le ha encontrado“, contrasta Riquelme.