“Te amo, eres perfecto, ahora cambia” estrena temporada por primera vez en Teatro Mori
La aclamada comedia musical regresa con funciones durante abril en una versión que combina humor y música en vivo, confirmando por qué el amor —con todas sus contradicciones— sigue siendo el mejor escenario para reírse de uno mismo.
El exitoso musical “Te amo, eres perfecto, ahora cambia” se presenta por primera vez en Teatro Mori Parque Arauco desde el 9 hasta el 30 de abril, con funciones todos los jueves a las 20:00 horas, en una nueva temporada que reafirma su vigencia a través de una puesta en escena ágil y cercana, donde el público podrá reconocerse.
Tras seis exitosas temporadas anteriores y una sólida recepción del público y la crítica, el montaje vuelve a escena con un elenco integrado por Matías Oviedo, Milagros Andaluz, Bernardita Nassar y Osvaldo Iturriaga, bajo la dirección de Felipe Contreras.
La versión chilena del clásico off-Broadway “I Love You, You’re Perfect, Now Change” —uno de los musicales más longevos de Nueva York— ha conquistado al público nacional desde su estreno en 2024, a partir de una coproducción entre La Guitarra Producciones y la Corporación Cultural de Las Condes. La propuesta destaca por su mirada inteligente y cercana, combinando humor, música en vivo y situaciones cotidianas.
A través de 17 viñetas —que recorren desde las primeras e incómodas citas hasta el amor en la tercera edad, pasando por el matrimonio, la llegada de los hijos, el nido vacío y la separación— la obra transita por las distintas etapas de la vida en pareja.
Los cuatro intérpretes dan vida a más de cuarenta personajes en una comedia con música en vivo que invita a reírse del amor y, al mismo tiempo, a reencontrarse con él. Acompañados por el pianista Juan Pablo Navarro, el montaje construye un relato ágil y emotivo que transita entre la ironía y la complicidad con el público.
La producción inicia esta nueva etapa en Mori Parque Arauco, espacio que se encuentra ubicado en uno de los polos de entretenimiento y gastronomía más activos de la ciudad, consolidándose como un panorama ideal para disfrutar en pareja o con amigos durante este mes.
Para más información y venta de entradas, el público puede visitar teatromori.com, donde también se encuentran disponibles descuentos para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.
TE AMO, ERES PERFECTO, AHORA CAMBIA
Fecha: Del 9 al 30 de abril
Horario: Todos los jueves, a las 20.00 hrs
Lugar: Mori Parque Arauco
Duración: 100 minutos
Edad recomendada: +14 años
Ficha artística: Autores: Joe DiPietro y Jimmy Roberts | Dirección general: Felipe Contreras | Compañía: La Guitarra Producciones | Elenco: Matías Oviedo, Milagros Andaluz, Bernardita Nassar y Osvaldo Iturriaga | Pianista: Juan Pablo Navarro | Dirección musical: Julián Hornig | Dirección de arte y escenografía: Cristián Mayorga | Diseño de vestuario: Andrea Pizarro | Producción ejecutiva: Rodrigo de Diego.
