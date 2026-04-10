De la Estación Mapocho a los Latin GRAMMY: sinfonía “Raíces y Alas” inicia su camino al galardón

Tras un estreno histórico que congregó a más de 5.500 personas en el Centro Cultural Estación Mapocho el pasado 12 de enero, la obra “Raíces y Alas” del compositor chileno Sebastián Errázuriz ha sido oficialmente presentada a los Premios Grammy Latino.

La pieza, comisionada por Vibra Clásica a Sebastián Errázuriz para el Gran Concierto por la Hermandad 2026, nace para conmemorar los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, y se postulará ante la Academia Latina de la Grabación como un testimonio del poder transformador de la música y la identidad latinoamericana.

Bajo la dirección de Alejandra Urrutia, directora de Vibra Clásica y líder del proyecto junto a Caroline Ward y Angélica Fanjul, la obra destaca por una magnitud técnica y humana sin precedentes en la escena nacional.

Esta postulación celebra un proceso social único debido a la gran participación ciudadana, la colaboración de distintas organizaciones y el compromiso de numerosos artistas. La interpretación de “Raíces y Alas” unió las voluntades de más de 100 músicos de diversas orquestas, una mezzosoprano, un coro ciudadano de 150 cantantes que trabajaron durante seis meses para llevar esta obra al escenario de la Estación Mapocho.

A este despliegue se sumaron las voces de los coros infantiles de Quilicura y Vicuña, que simbolizan el alcance territorial de la inspiración mistraliana.

La grabación enviada a la Academia captura la atmósfera del Concierto por la Hermandad, evento que desde hace siete años ha democratizado el acceso a la música clásica en Chile. Con la mezzosoprano solista Javiera Barrios al frente, el equipo técnico logró transformar la acústica de la Estación Mapocho en un escenario de estándar internacional.

“Esta postulación no es solo para la obra, es para las miles de personas que llenaron la Estación Mapocho y para cada músico que puso su alma en este estreno inédito que homenajea la esencia de Gabriela Mistral y su legado internacional”, señala Alejandra Urrutia.

Por su parte, el compositor Sebastián Errázuriz destaca que la obra busca “recobrar la voz de Mistral y proyectarla al mundo a través de una nueva narrativa sinfónica, conectando la humanidad de la poetisa chilena con un nuevo lenguaje”.

Escucha “Raíces y Alas” AQUÍ.