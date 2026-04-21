Concierto de FOJI gratis en GAM

Centro Cultural GAM, Alameda 227, Metro UC.

Sábado 25 de abril – 17:00 horas.

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) dará inicio a su temporada anual de conciertos en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) el sábado 25 de abril a las 17:00 horas, con la presentación denominada “Al son de vientos y percusiones”, a cargo del Ensamble de Percusión, dirigido por Marcelo Stuardo, el Ensamble de Maderas de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana y el Ensamble de Maderas de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, los dos últimos bajo la dirección de Jorge Levin.

Esta actividad forma parte de la programación con la que la institución conmemora sus 25 años de trayectoria, reconocida por su compromiso social, la formación artística y la promoción de la música sinfónica entre niños, niñas y jóvenes en todo el país. En esta oportunidad participarán intérpretes desde los 10 años, poniendo en valor el talento emergente y la pasión por la música.

Marcelo Stuardo entregó más detalles sobre el programa. “Será un concierto que reunirá a destacadas agrupaciones jóvenes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile en una propuesta que combina diversidad sonora, repertorio popular y exploración instrumental”, dijo.

El Ensamble de Percusión FOJI ofrecerá un repertorio centrado en la música latinoamericana, donde se desplegará una amplia gama de timbres, ritmos y texturas propias de la percusión contemporánea, permitiendo al público experimentar la riqueza sonora de este formato. Por su parte, los Ensambles de Maderas OSEM y OSNJ abordarán un programa de carácter principalmente popular, incorporando diversos lenguajes musicales y una propuesta accesible para distintas audiencias. Se interpretarán en la ocasión obras de: Paquito D’ Rivera (Cuba), Ney Rosauro (Brasil), Arturo Márquez (México), Ludwig van Beethoven (Alemania), entre otros.

El maestro Jorge Levin se refirió a la relevancia de estos repertorios. “Estas agrupaciones son generadoras de apoyo al desarrollo de grandes músicos. Nos invitan a un fascinante recorrido que transita desde la magia de los ritmos percutivos, la profundidad del repertorio clásico, hasta la riqueza rítmica y melódica de la música latinoamericana contemporánea”, señaló.

Pablo Aranda, compositor y director ejecutivo de FOJI, explicó el rol fundamental de estos formatos en el proceso formativo. “Los ensambles cumplen un rol fundamental en la formación de nuestros jóvenes músicos, ya que les permiten desarrollar habilidades específicas, fortalecer la escucha y el trabajo en equipo, y vivir nuevas experiencias artísticas desde una práctica más focalizada. Este concierto de los ensambles de percusión y Maderas OSEM y OSNJ es una muestra concreta de ese proceso, donde cada integrante puede crecer, explorar su instrumento y aportar desde su propio rol al resultado colectivo”.