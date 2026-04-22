Woody Allen empezará a rodar su nuevo filme, ‘Wasp 2026’, el 5 de octubre

El emblemático director de cine estadounidense Woody Allen empezará a rodar su próxima película el 5 de octubre, un filme con nombre en clave ‘Wasp 2026’ que está ambientada en la ciudad de Madrid y que cuenta con el patrocinio y financiación pública de la capital española.

La fecha del inicio del rodaje trascendió este lunes a los medios a través de la Consejería de Cultura madrileña, que añadió que la película, que se rodará íntegramente en la Comunidad de Madrid, incluirá el nombre de la ciudad en el título y será una herramienta para promocionar la región “en todo el mundo”.

Estas eran algunas de las condiciones a las que el Gobierno regional español supeditó la subvención para la película, que hasta donde se sabe asciende a 1,5 millones de euros.

Esta será la cinta número 51 para el cineasta, que ya ha rodado en el pasado películas que homenajean a otras ciudad internacionales, como ‘Midnight in Paris’ (2011), ambientada en la capital francesa; ‘Rifkin’s Festival’ (2020), inspirada en la ciudad española de San Sebastián, en el norte de la península; y ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), en la capital catalana (noreste).

Poco se conoce sobre la nueva película de Allen, que la ha catalogado como una “comedia contemporánea” y que estará producida por Wanda Vision, Gravier y 3Six9 Studios.

“Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”, declaró el director neoyorquino a finales del año pasado en el anuncio oficial donde se confirmó el rodaje este año de la película en Madrid.

Este patrocinio de la Comunidad de Madrid busca sacar rendimiento del denominado “turismo cinematográfico”, que lleva a los aficionados de películas y series a desplazarse a los escenarios donde se desarrollan los metrajes, con sus consiguiente desembolsos turísticos e impacto económico positivo en las localidades.