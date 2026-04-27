MOP suspende en San Antonio construcción de memorial de Tejas Verdes

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que la construcción del memorial en honor a los familiares de los expresos políticos del excentro de detención y tortura de Tejas Verdes, en San Antonio, se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, según Aquí Valparaíso.

La administración anterior había colocado la primera piedra del monumento el 7 de marzo, cuatro días antes del cambio de mando, sin un mecanismo de financiamiento asociado.

Según explicó la seremi MOP a Aquí Valparaíso, “no existe en la actualidad un proyecto definitivo ni los mecanismos de financiamiento que permitan llevar adelante una obra como la mencionada. Lamentamos que las anteriores autoridades de la región, junto con realizar una primera piedra, ad portas del cambio de gobierno, no hayan sido claras con las agrupaciones ni con las autoridades locales que esperan la concreción de un memorial en el sector”.

Según el Informe Valech, Tejas Verdes fue un recinto de detención a cargo de las Fuerzas Armadas y utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) “a comienzos del año 1973 y fines de 1974”. De acuerdo con el libro El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo, el regimiento Escuela de Ingenieros Tejas Verdes del Ejército de Chile “fue el primer centro de detención y tortura instalado en el país luego de ocurrido el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973”.

El inicio de la obra, que sería adosada al nuevo Puente Lo Gallardo, actualmente en construcción, fue encabezada por la exdelegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros; el alcalde Omar Vera; los exseremis MOP y de Culturas, Dennys Mendoza y Javier Esnaloa, y organizaciones de DD.HH., quienes firmaron una carta de compromiso “que permitirá avanzar en el desarrollo del memorial”, informó entonces el Gobierno.

Respecto del hito, Mendoza destacó: “Hemos tenido hoy día un acto reivindicativo de lo que será la primera piedra del memorial de Tejas Verdes, un acto de memoria que tiene como objetivo hacer justicia y memoria respecto de chilenos y chilenas que perecieron y pasaron por este centro de tortura acá en la comuna de San Antonio. Democracia siempre”.

Pero, según la nueva administración, el exseremi “nunca se comprometió por los canales oficiales a incluir dicho memorial en el actual contrato” (de construcción del puente). La actual secretaría regional aseguró que Mendoza no respondió a las solicitudes de diversas entidades “para evaluar la factibilidad de incluir el Memorial Tejas Verdes en el marco de las obras de construcción del Puente Lo Gallardo; dichos documentos no fueron respondidos por parte del MOP o sus representantes de la época”.

En detalle, se trató de tres requerimientos no viabilizados por la exautoridad: de la Agrupación de Expresos Políticos de Tejas Verdes y el Comité de DD.HH. (agosto 2025), que pidieron incorporar el espacio en el proyecto del túnel Lo Gallardo. De la delegada presidencial provincial de San Antonio (octubre 2025), quien solicitó evaluar la factibilidad de integrar el memorial dentro del diseño y ejecución del proyecto de puente. Y del alcalde de San Antonio (noviembre 2025), Omar Vera, quien pidió incorporar el memorial en el contrato referido al puente.

“El compromiso del MOP debe estar con la transparencia y la responsabilidad a la hora de anunciar o ejecutar infraestructura pública. En virtud de lo anterior, se instruirá un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas”, aseguró también la seremi a Aquí Valparaíso.