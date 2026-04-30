Poduje finalmente desoye orden de Quiroz y firma uno de los programas que se iba a “descontinuar”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, volvió a tensionar públicamente la relación con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, al confirmar la continuidad de uno de los programas que desde la Dirección de Presupuesto (Dipres) habría sido incluido dentro de las iniciativas a “descontinuar” en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. Se trata del programa Pavimentos Participativos, iniciativa emblemática del Minvu orientada al mejoramiento de calles y veredas en distintos barrios del país.

Horas después de cuestionar públicamente a Hacienda y marcar distancia con Quiroz, Poduje anunció oficialmente la firma de los proyectos correspondientes para este año. “¡Buenas noticias! Firmamos la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos para las 16 regiones del país, con una inversión histórica de $46 mil millones”, informó el ministro mediante su cuenta de X.

El anuncio se produjo luego de una entrevista en Radio Infinita, donde Poduje endureció el tono frente a la posibilidad de recortes impulsados desde Hacienda. “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe”, sostuvo el secretario de Estado.

En la misma conversación, además, relativizó la autoridad política del titular de Hacienda dentro del gabinete. “Es un ministro más entre muchos”, afirmó.

Las diferencias entre ambos ministros surgieron tras la filtración de oficios de la Dipres donde se hablaba de “descontinuar” 142 programas estatales y revisar otros 260 de cara al presupuesto 2027.

Dentro de las iniciativas que preocupaban al Minvu aparecían programas como Pavimentos Participativos y el mejoramiento de condominios sociales, respecto de los cuales Poduje ya había adelantado que no estaba dispuesto a aplicar recortes.

Con el anuncio realizado este jueves, el titular del Minvu concretó esa postura y confirmó la continuidad de la iniciativa. “Este proceso ahora pasa a las Seremis, quienes, junto a esta información, definirán en detalle los proyectos que serán ejecutados en cada región”, explicó.

A través de un video difundido en redes sociales, Poduje sostuvo además que la decisión responde al mandato presidencial de focalizar inversión en los territorios con mayores necesidades. “Hemos cumplido el instructivo del presidente de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere”, señaló.

El ministro agregó que el programa “es muy anhelado” por las comunidades y adelantó que a fin de mes quedará definido el detalle territorial de las obras. “Los Pavimentos Participativos es un programa muy anhelado”, concluyó.

¡Buenas noticias! Firmamos la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos para las 16 regiones del país, con una inversión histórica de $46 mil millones. Este proceso ahora pasa a las Seremis, quienes junto a esta información definirán en detalle los proyectos que… pic.twitter.com/Xi9IaF4OyE — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) April 30, 2026