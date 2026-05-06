A los 101 años falleció pintor Manuel Gómez Hassan

El pintor Manuel Gómez Hassan falleció a los 101 años, informó este martes la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH).

Considerado parte de la Generación del 40, el pintor e ilustrador nació en Santiago el 16 de octubre de 1924.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde fue discípulo de Gregorio de la Fuente en la técnica del mural y de Gustavo Carrasco en Dibujo. Entre sus maestros reconoce también a Humberto Martínez González.

Fue uno de los fundadores de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, en 1973. Y desde 1993, socio de la Asociación Plástica Latina Internacional de Chile, APLICH, según el sitio Artistas Visuales Chilenos del Museo Nacional de Bellas Artes.

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Pesar

La Asociación de Pintores y Escultores de Chile APECH, Comité Nacional de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos AIAP con sede en UNESCO Paris Francia, expresaron su “profundo pesar” por el fallecimiento.

Su carrera abarcó más de 80 años de actividad ininterrumpida, con más de 100 exposiciones y obras que forman parte de colecciones internacionales en México, París y Barcelona.

A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones, y en sus últimos años diversos sectores de la cultura chilena impulsaron su candidatura al Premio Nacional de Artes Plásticas en reconocimiento a su inquebrantable dedicación al arte. Su obra “Figura” se encuentra actualmente en exhibición en el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, indicó la entidad.