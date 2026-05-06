ISLA: Una década conectando el arte con el territorio

El pasado 28 de abril, la comunidad cultural de Antofagasta celebró un hito significativo: el décimo aniversario del Instituto Superior Latinoamericano de Arte (ISLA), un espacio que durante una década ha sido un puente vital entre el arte, la cultura y la ciencia. Ubicado en el corazón de la ciudad, ISLA se ha consolidado como un punto de referencia para artistas, curadores e investigadores de todo el mundo, convirtiéndose en un lugar de encuentro esencial para la creación y la reflexión.

Desde su creación en 2016, cuando el espacio físico se estructuró de manera formal, ISLA ha sido mucho más que un centro administrativo: ha sido un catalizador para el desarrollo de residencias artísticas que han traído a más de 200 residentes de más de 30 países. Estos creadores internacionales han tenido la oportunidad de conectar con el desierto de Atacama, un territorio único que, lejos de ser una barrera, se ha transformado en una fuente de inspiración para miles de obras y proyectos.

El evento de conmemoración del aniversario, celebrado en el auditorio de la Universidad Santo Tomás, reunió a artistas, académicos, y autoridades locales para reflexionar sobre el impacto de ISLA en la cultura regional. En sus discursos, se destacó la importancia de contar con un espacio como este en una zona como Antofagasta, históricamente caracterizada por un déficit de infraestructura cultural.

“ISLA es una puerta gracias a la cual se construye el flujo artístico entre el desierto de Atacama y el resto del mundo. Sin ella, probablemente muchos artistas que hoy conocen este territorio y han generado reflexiones que se han plasmado en sus obras, no tendrían esa posibilidad. Este proyecto es un conector de este fascinante, complejo y árido rincón del mundo”, reflexiona Dagmara Wyskiel, artista visual y fundadora de SACO e ISLA, destacando que hoy el artista contemporáneo ya no se inspira solo en sí mismo, sino que se convierte en un viajero en busca de nuevos contextos y realidades.

Por su parte, Carlos Rendón, encargado de vinculación de la Bienal SACO, expresó que ISLA ha sido una “puerta de entrada” para artistas y científicos de todo el mundo, un espacio único que conecta la creatividad global con las particularidades del norte de Chile. “Es una isla a la que uno llega, y desde ahí puede conectarse con distintos agentes culturales, expertos, científicos y otros artistas”, comentó Rendón, subrayando el valor de este centro en una ciudad que, aunque alejada de los grandes núcleos artísticos, ha logrado internacionalizarse gracias a iniciativas como ISLA.

En palabras de los residentes, ISLA ha representado una oportunidad invaluable para intercambiar experiencias, pero también para reflexionar sobre el territorio que los rodea. Para muchos, llegar al desierto de Atacama ha sido una experiencia transformadora, tanto desde el punto de vista artístico como humano. “Este proyecto es un conector. Sin él, probablemente muchos artistas que hoy conocen este territorio y han generado reflexiones sobre él, no tendrían esa posibilidad”, afirmó uno de los artistas presentes, quien destacó cómo el desierto se ha convertido en un tema central de sus creaciones.

Una Isla de Creatividad: El Futuro de ISLA

El futuro de ISLA se perfila tan prometedor como su historia. La experiencia de estos diez años ha dejado claro que el arte y la cultura son fuerzas poderosas capaces de trascender fronteras geográficas. El trabajo que ISLA ha realizado al conectar a artistas de diferentes partes del mundo con el territorio chileno demuestra que la creación no tiene límites, y que en un mundo globalizado, los espacios de intercambio son más necesarios que nunca.

Con un fuerte enfoque en la interacción multidisciplinaria, ISLA no solo ha sido una plataforma para el arte visual, sino también para la música, el teatro, la danza, la ciencia y la tecnología. Las actividades realizadas en este espacio van más allá de las residencias artísticas, abarcando también charlas, talleres, y exposiciones que han permitido que la comunidad local se conecte directamente con los procesos creativos internacionales.

En los próximos años, ISLA tiene la intención de seguir ampliando su impacto, consolidando su rol como un espacio de reflexión y creación que permite que el arte y la ciencia se mezclen de formas únicas. Con la mirada puesta en un futuro lleno de nuevos desafíos, ISLA continúa siendo un testimonio de cómo el arte puede actuar como un puente entre culturas, territorios y disciplinas.

Un Logro para la Comunidad

El décimo aniversario de ISLA no solo celebra la trayectoria de un centro cultural, sino también el éxito de una comunidad que ha crecido a través de la colaboración internacional. En estos diez años, ISLA ha demostrado que, aunque Antofagasta no sea un centro cultural tradicional, su contexto y su gente tienen mucho que aportar al mundo. Con cada residencia, exposición y evento, ISLA ha demostrado que, en el arte, como en la vida, los cruces creativos son infinitos.

Hoy, con su décimo aniversario como testigo, ISLA se erige como un faro de creatividad, un espacio que sigue abriendo puertas a nuevas generaciones de artistas y pensadores. A través de su labor, sigue demostrando que la cultura es un motor de cambio, capaz de transformar territorios, visiones y sociedades.

Una década de cruce de fronteras y pensamientos. Una década que promete seguir conectando al mundo con el desierto de Atacama, a través del arte.