Coopeuch reunió a líderes globales del sistema financiero cooperativo

Coopeuch fue anfitrión de las reuniones de la Confederación Internacional de Bancos Populares (CIBP), una de las principales redes globales del sistema financiero cooperativo, que agrupa a cooperativas de ahorro y crédito, bancos cooperativos y sistemas cooperativos con presencia relevante en distintos mercados del mundo.

Al respecto, la presidenta de Coopeuch, Siria Jeldes, destacó que “CIBP es un espacio clave para el diálogo y la colaboración entre instituciones financieras cooperativas. Su capacidad de generar alianzas estratégicas, su presencia internacional y su compromiso con el desarrollo sostenible reafirman que la cooperación es fundamental para construir instituciones financieras sólidas, sostenibles y con impacto en las personas y en los territorios”.

El encuentro, realizado los días 23 y 24 de abril en Santiago, congregó a altos representantes de instituciones financieras de países como Alemania, Francia, Brasil, Austria y Argentina, en una agenda centrada en cooperación internacional, innovación y desafíos regulatorios del sistema financiero.

Entre los asistentes destacaron Philippe Henri, presidente de CIBP y presidente del Banco Popular Mediterráneo de Francia; Marco Almada, CEO de Sicoob de Brasil; y Virginie Normand, directora general de la Federación Nacional de Bancos Populares de Francia, entre otros líderes de instituciones con una sólida trayectoria en sus respectivos mercados.

La agenda incluyó la presentación del rol de Coopeuch en el sistema financiero chileno, sus principales indicadores de crecimiento e impacto, así como sus iniciativas estratégicas para 2026. Asimismo, se desarrollaron instancias de integración entre los miembros de la red y reuniones con autoridades regulatorias.

En ese contexto, el gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, señaló que “ser anfitriones de estas reuniones refleja el rol relevante que desempeña Coopeuch en el sistema financiero chileno e internacional, así como nuestro posicionamiento como empresa cooperativa sólida, que contribuye en decisiones estratégicas y con liderazgo en inclusión financiera”.

Dentro de las actividades, destacó también la reunión con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, instancia que permitió abordar el rol del organismo en el desarrollo y estabilidad del sistema financiero y en que se refirió al sector de cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país.

CIBP agrupa a actores relevantes del sistema financiero cooperativo a nivel mundial, incluyendo instituciones como DZ Bank (Alemania), Groupe BPCE (Francia) y Sicoob (Brasil), consolidándose como una red con incidencia significativa en la economía global.

Con esta instancia, Coopeuch refuerza su posicionamiento como actor relevante dentro del ecosistema financiero cooperativo internacional, junto con su compromiso con el desarrollo de soluciones financieras inclusivas, sostenibles y de largo plazo.