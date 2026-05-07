“El Eternauta”, “Belén” y “O agente secreto” marcan el inicio de los Premios Platino

Este jueves comenzaron las primeras actividades de los Premios Platino 2026.

En Xcaret, México, sede de una nueva edición de los galardones dedicados al audiovisual iberoamericano, se realizó la primera ceremonia de premiación.

La instancia dejó un mapa claro de las producciones que llegan fortalecidas a la recta final del certamen: Argentina dominando en series, Brasil imponiéndose en categorías técnicas y España consolidando varias de las apuestas cinematográficas más comentadas del último año.

La jornada inaugural de los Premios Platino distinguió a producciones como El Eternauta, Belén, Sirât y O agente secreto, en una ceremonia donde las categorías técnicas y de reparto anticiparon una edición especialmente competitiva para el audiovisual iberoamericano.

Memoria, justicia y luchas colectivas

Entre las producciones destacadas, Belén, cinta argentina obtuvo el Premio al Cine y Educación en Valores, reconocimiento recibido por la productora Leticia Cristi junto a Dolores Fonzi, además de sumar el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Camila Plaate.

La película se convirtió así en uno de los primeros títulos en instalar un tono social y emocional dentro de la competencia, en una edición donde varias obras han apostado por relatos atravesados por la memoria, identidad y vínculos humanos.

“Hace 10 años, en una ceremonia de los Premios Platino en Uruguay, Dolores, recogiendo su premio por La patota como actriz, extiende un cartel que dice ‘Libertad para Belén’. Yo estaba en esa ceremonia y con ese acto de Dolores empecé a interesarme por esta historia. Hoy, diez años después, estamos acá, muy felices. Es un premio que nos encanta y que vamos a disfrutar por siempre”, señaló la productora de la cinta Leticia Cristi.

La productora agregó que la película “está basada en una historia real” y que esa historia “tiene dos caras: una cara densa, que muestra la falta de empatía y pone en evidencia la falta de derechos para las mujeres y, sobre todo, para las mujeres pobres y otro rostro que habla de las cosas que pueden lograr las luchas colectivas”.

Premio a Brasil

Brasil, en tanto, marcó presencia con O agente secreto, la nueva película de Kleber Mendonça Filho, que obtuvo tres reconocimientos vinculados al trabajo formal y técnico: Mejor Música Original para Tomaz Alves Souza y Mateus Alves; Mejor Dirección de Montaje para Eduardo Serrano; y Mejor Dirección de Arte para Thales Junqueira.

Al recibir el galardón, Serrano destacó la dimensión latinoamericana del filme.

“Nuestra característica como latinoamericanos es que una historia particular puede mostrar nuestras experiencias y controversias políticas. Creo que O agente secreto cumple ese rol y espero que toque muchos corazones”, señaló.

El desempeño de la película confirmó el lugar que ocupa actualmente el cine brasileño dentro de la región, especialmente en áreas ligadas a la construcción estética, sonora y narrativa de sus producciones.

España consolida su presencia en los apartados técnicos

La española Sirât también figuró entre las producciones premiadas gracias a los reconocimientos obtenidos por Laia Casanovas en Mejor Dirección de Sonido y Pep Claret en Mejores Efectos Especiales.

A ello se sumó El cautivo, que recibió el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería para Ana López-Puigcerver, consolidando la fuerte presencia de España en los apartados técnicos de esta edición.

En el apartado televisivo, la gran protagonista de la jornada fue El Eternauta. La esperada adaptación argentina consiguió cuatro premios: César Troncoso obtuvo Mejor Interpretación Masculina de Reparto; Andrea Pietra, Mejor Interpretación Femenina de Reparto; Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow fueron reconocidos en Dirección de Montaje; mientras que Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol se quedaron con el galardón a Mejores Efectos Especiales. El resultado reafirma el impacto continental de la serie y el renovado interés internacional por la ciencia ficción latinoamericana.

La apertura de los Premios Platino también reconoció a Anatomía de un instante, que obtuvo distinciones en Dirección de Arte, Sonido y Diseño de Vestuario, además de Menem, premiada en Maquillaje y Peluquería para miniserie o teleserie.

Con ello, la ceremonia inaugural dejó instalada una tendencia que probablemente se repetirá en los días siguientes: el protagonismo creciente de las series y la consolidación de una industria iberoamericana cada vez más sofisticada en términos de producción, diseño y ambición narrativa.