Abren postulaciones para PortilloFest 2027, festival referente entre academias musicales de A.Latina

La fundación Vibra Clásica anunció la apertura oficial de postulaciones para una nueva edición de PortilloFest, el festival Academia Internacional de Música Portillo que se ha consolidado como uno de los encuentros de formación artística más relevantes de América Latina.

La edición 2027 se desarrollará entre el 16 y el 27 de enero en el emblemático Hotel Portillo, ubicado en plena Cordillera de los Andes a 3.000 metros de altura, y reunirá a jóvenes intérpretes de distintos países en un programa intensivo de perfeccionamiento musical, música de cámara, trabajo orquestal y coaching.

Las postulaciones que se realicen entre el 11 de mayo y el 20 de junio tendrán un costo por inscripción de $30.000. A partir del 21 de junio y hasta el 31 de julio el valor de la inscripción será de $55.000. Las postulaciones se pueden hacer a través del sitio oficial de Vibra Clásica y sus redes sociales.

Impulsado por Vibra Clásica y liderado por la directora de orquesta Alejandra Urrutia, PortilloFest propone una experiencia formativa única en Latinoamérica, donde excelencia musical, naturaleza y comunidad conviven durante casi dos semanas de trabajo intensivo. Cada edición reúne a destacados maestros internacionales y a jóvenes músicos seleccionados mediante convocatoria abierta.

“PortilloFest fue creado para dar respuesta a todos los jóvenes músicos que necesitan algo más que una academia. Este festival ya es un referente en la región porque combina tres elementos poco frecuentes en la oferta formativa para músicos: exigencia técnica, trabajo colectivo sostenido y desarrollo de habilidades personales y relacionales”, señaló Alejandra Urrutia, directora artística de Vibra Clásica y PortilloFest.

Los resultados respaldan esa apuesta: el 100% de los estudiantes que han participado en ediciones anteriores volvería a PortilloFest, aseguran en Vibra Clásica.

El Cuarteto Cavani -conjunto residente en la Universidad de Ohio y referente de la música de cámara norteamericana- lo describe con precisión: “Nuestra experiencia en Portillo fue una auténtica alegría. Estamos deseando volver para celebrar la intensidad de la creación musical creativa en directo, tan vital para nuestras vidas y para el mundo”.

Por su parte, la oboe María Angélica Salamanca, de Colombia, afirma que “es un Festival que me cambió la percepción de la música y que me ayudó a generar mucha confianza en mí misma. Es un espacio seguro y de mucho aprendizaje con maestros de muy alto nivel. Son semanas de inmersión total en la música, pero de manera integral, trabajando aspectos como coaching, yoga y charlas que son temas que muchas veces en los programas no se ven. Además, es muy inspirador todos los días ver ese increíble paisaje de Portillo con la laguna y las montañas”.

La edición 2026 del festival culminó con un concierto final en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional de Chile, lo que reafirma la proyección internacional de PortilloFest.

Más información sobre postulaciones, requisitos y fechas disponibles en: www.vibraclasica.org o en Instagram: @vibraclasica