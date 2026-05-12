Desbordes vs Ministerio de Justicia por cárcel Santiago 1: “Me parece de una prepotencia infinita”

La disputa entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el Ministerio de Justicia por la ampliación de la cárcel Santiago 1 escaló nuevamente luego de las declaraciones del subsecretario Luis Silva defendiendo el proyecto impulsado por el Gobierno.

El conflicto se agudizó después de que Silva afirmara en el diario La Tercera que la ampliación del recinto penitenciario “tiene que verse como una mejora” y que esperaba concretar el proyecto en acuerdo con vecinos y autoridades locales.

“Quiero invitar al alcalde Mario Desbordes a la inauguración de esas obras”, señaló el subsecretario.

Las declaraciones provocaron una dura reacción del jefe comunal. “Me parece de una prepotencia infinita”, respondió Desbordes en conversación con el matinal Mucho Gusto.

“¿Qué voy a ir a conversar con ustedes si con esa prepotencia ya me está diciendo que me va a invitar para notificarme?”, añadió el alcalde capitalino.

Desbordes también cuestionó el manejo político del Ministerio de Justicia y comparó la actual relación con la que mantenía durante la administración anterior.

“Lamento que el ministro comunista del gobierno anterior, Jaime Gajardo, tenía un trato estupendo, diferente. No me enteré por la prensa como ahora de las cosas que iba haciendo el ministerio”, afirmó.

El alcalde sostuvo además que el subsecretario “no tiene ni idea cómo funciona el sistema penitenciario todavía” y aseguró que aún existen acciones judiciales pendientes para intentar frenar el proyecto.

En esa línea, rechazó el argumento del Ejecutivo respecto a que la ampliación permitirá redistribuir internos y disminuir riesgos de hacinamiento. “Cuando usted habilita 1.600 plazas, a la vuelta de dos o tres años tiene 3.000 o 4.000 personas”, afirmó.

“Así que no me venga con la historia de que esto va a descomprimir”, agregó.

Desde el Gobierno, el subsecretario Silva defendió que la intervención no corresponde a un nuevo penal, sino a una mejora del recinto ya existente. “Esto no es traer más personas al paño, sino redistribuir las que ya están ahí en mejores condiciones”, sostuvo.

Silva explicó además que las bases de licitación serán enviadas próximamente a Contraloría y que el proyecto contempla cerca de 100 mil UF en obras de mitigación, con una ejecución proyectada hacia 2030.

El subsecretario recalcó que el país enfrenta una crisis penitenciaria y recordó que la población carcelaria aumentó de 40 mil a 60 mil internos durante el gobierno de Gabriel Boric. El Ejecutivo proyecta crear 20 mil nuevas plazas penitenciarias de aquí a 2030.