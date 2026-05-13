Ministro de las Culturas defiende de nuevo recorte en Congreso: triplica el exigido por el Gobierno

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió nuevamente los recortes al ministerio en el Congreso, informó este martes radio Biobio.

En una sesión de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, Undurraga justificó el recorte de alrededor del 10% en el presupuesto (alrededor de $51 mil 750 millones de pesos) y la suspensión de las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), que llevas diez años abandonadas.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Estado negó que esto signifique un “desmantelamiento” del ministerio, argumentando que se trata de un plan de eficiencia obligado por la crisis financiera que afecta a todo el aparato público.

“No se condice”

Uno de los momentos más tensos fue la crítica de Undurraga a la gestión del gobierno anterior en materia de cultura, señalando que la administración pasada aumentó el presupuesto del ministerio en un 1% del gasto público, lo que, a su juicio, no se condice en la práctica. El 1% es una exigencia histórica del sector y una promesa del gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.

Si bien Undurraga admitió que la situación actual en torno a los recortes no es ideal, Undurraga sostuvo que es la única forma de ser responsables con los recursos existentes en el país. Asimismo, luego de la instancia, el ministro manifestó que los cuestionamientos de los distintos sectores sociales y políticos son legítimos.

“Tuvimos una franca y directa conversación con los parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, sobre la materia. Y cada uno, en sus legítimas posiciones, está mostrando su disconformidad”, señaló Undurraga una vez concluida la sesión.

En la instancia también se abordaron otros puntos polémicos del debate presupuestario, como la modificación del artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual y las afectaciones de los fondos destinados al desarrollo del libro, la música, el sector audiovisual y las artes escénicas. En lo que respecta al Fondo Corfo de Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto, su presupuesto sufrió un recorte del 50%.

Críticas a Undurraga

Uno de los parlamentarios que participó de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja fue el diputado Ignacio Achurra (FA), quien ya había planteado sus reparos sobre el rol de Undurraga en la discusión presupuestaria.

“El recorte incluido era de un 3% y el ministro lo subió a 10%… Debe ser el único caso de un ministro sectorial que no defiende el presupuesto de su ministerio… Quiere ser el mejor alumno de Quiroz”, apuntó a raíz de la visita del ministro al Congreso.

En diálogo con La Radio, Achurra expresó. “Yo le he expresado personalmente mi preocupación al ministro Undurraga. En primer lugar, respecto a cuál es la visión que va a llevar adelante este ministerio en materia de fomento a las artes y la cultura. Hasta el momento, solo lo que hemos escuchado tiene relación con los recortes introducidos por el ministro Quiroz, pero no hemos visto una política pública que vaya en línea a fomentar las artes y la cultura”, señaló.

“En segundo lugar, le hemos pedido al ministro que nos dé una mirada personal, como autoridad, respecto al artículo 8 del Proyecto de Reconstrucción sobre el uso de Inteligencia Artificial por sobre los derechos de autor. Lamentablemente, no ha sido categórico en la defensa restrictiva de los derechos de autor”, lamentó Achurra.

El diputado, a su vez, también se mostró crítico con respecto a los recortes presupuestarios que afectarán a la industria audiovisual este año.

“Tampoco nos ha dado una mirada sobre cómo va a contrastar, por ejemplo, en materia recortes en el audiovisual, toda la merma que va a provocar para el desarrollo del cine y de otras formas del audiovisual”, explicó.

Análisis de recorte

A fines de abril, el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) presentó un breve análisis de los primeros recortes presupuestarios aplicados al sector cultural durante el primer año de gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A través del Decreto N°351 del Ministerio de Hacienda, fechado el 24 de abril, se dieron a conocer las reducciones presupuestarias que afectarán al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio durante 2026.

Contrario a lo previamente anunciado por el Ejecutivo, el ajuste no corresponde a un 3% sino que asciende a un 9,8% del total asignado, lo que implica una contracción significativamente mayor a la esperada para el sector, indicó OPC.

“El análisis evidencia que la disminución no se distribuye de manera homogénea, sino que se concentra en ciertos programas, generando en la práctica la eliminación de algunos de ellos y reducciones sustantivas en otros”, señala el reporte.

Entre los programas que serían descontinuados —al menos durante el presente año— destacan Somos Barrio (Subsecretaría de Prevención del Delito, -100%), Corporación Artistas del Acero (-100%) y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural (-95,7%).

En particular, la situación de la Corporación Artistas del Acero resulta crítica, considerando sus 67 años de trayectoria en la Región del Biobío y su ya compleja situación financiera previa a estos recortes, afirma OPC.

Asimismo, se observan reducciones significativas en programas estratégicos para el desarrollo cultural: Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural (sector privado): -78,8%; Fondo de Mejoramiento Integral de Museos: -65,6%; y Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos: -62,8%

Uno de los ámbitos más afectados es el del patrimonio cultural, donde se registran importantes disminuciones en instrumentos clave de financiamiento: Fondo del Patrimonio (Ley N°21.045): -74,4%; y Fondo Concursable del Patrimonio: -44,3%.

El sector audiovisual también experimenta una contracción relevante en distintos programas: Apoyo a Inversiones Audiovisuales de Alto Impacto (CORFO): -50%; Fondo CNTV: -21% y Fondo Audiovisual: -18%

En el ámbito educativo, los recortes afectan iniciativas vinculadas al acceso y formación cultural en etapas tempranas: Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia (JUNJI): -32,7%; y Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas: -25%.

“Desde el OPC se advierte que estos ajustes no solo implican una reducción presupuestaria, más bien plantea interrogantes sobre las prioridades de política pública en cultura y sus consecuencias en el mediano y largo plazo, especialmente en áreas como patrimonio, educación y desarrollo territorial”, concluye la declaración.