“La perversión de Natacha” llega a Mori Bellavista: una reflexión sobre poder y prestigio en el arte

Desde el 21 al 31 de mayo, Teatro Mori presenta una nueva temporada de “La perversión de Natacha”, con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y los domingos a las 19:00. Escrita por Iván Fernández Vidal y dirigida por Marco Espinoza, la obra indaga, desde el humor negro, en las tensiones entre arte, poder y legitimidad a partir del quiebre de una figura clave de la escena cultural.

Estrenada en octubre de 2025, la obra sigue a Natacha, una reconocida profesora de historia del arte y curadora, cuya trayectoria —marcada por el reconocimiento y la validación institucional— se ve abruptamente cuestionada tras la aparición de acusaciones anónimas de abuso de poder y acoso.

A partir de ese quiebre, se despliega una trama atravesada por tensiones familiares, estrategias de control y operaciones de imagen, donde lo privado y lo público comienzan a entrelazarse de manera cada vez más difusa.

Protagonizada por Magdalena Acuña, Carol Henríquez y Alejandro León, la obra se mueve en un registro que combina ironía y crudeza, evidenciando cómo, frente a la crisis, una comunidad puede optar por sostener las apariencias antes que asumir transformaciones profundas.

“La obra busca provocar una reflexión crítica sobre cómo la cultura y el arte han sido absorbidos por las mismas lógicas de poder, mercado y simulacro que dicen combatir”, señala el equipo creativo.

Ambientada principalmente en una galería de arte, la puesta en escena incorpora recursos audiovisuales que expanden el relato hacia el entorno digital. Proyecciones, cámaras en vivo y sonidos de redes sociales irrumpen en escena, tensionando los límites entre exposición y privacidad.

El diseño de vestuario está a cargo de Jorge “Chino” González, reconocido con el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025 en la categoría de Diseño Escénico, consolidando una propuesta visual que dialoga con el universo estético de la obra.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar teatromori.com, donde también se encuentran disponibles descuentos para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

LA PERVERSIÓN DE NATACHA

Fecha: Del 21 al 31 de mayo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Domingo, a las 19.00 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 75 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dramaturgia: Iván Fernández | Dirección: Marco Espinoza | Producción: Carolina Hurtado | Elenco: Magdalena Acuña, Carol Henríquez y Alejandro León | Diseño de escenografía: Tobías Díaz | Diseño de vestuario: Jorge “Chino” González | Maquillaje y pelucas: Franklin Athos | Diseño sonoro: Rodrigo Belmar | Videos: Diego Ávalos | Diseño gráfico: Tomislav Ostoic | Tramoya: Amaro Aróstica y Simón Bascuñán | Comunicaciones: Loica Cultura y Comunicación.