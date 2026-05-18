Comenzó “Gira 45 años de Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas

La gira conmemorativa Alturas de Macchu Picchu 45 años comenzó con gran éxito este fin de semana en el Teatro Regional Lucho Gatica y el Teatro Regional del Maule, donde miles de personas vivieron una experiencia única marcada por la interpretación íntegra de esta obra fundamental, una puesta en escena especialmente diseñada y el estreno de piezas inéditas rescatadas del archivo histórico de Los Jaivas.

En ambos conciertos, el público ovacionó clásicos como Del Aire al Aire, La Poderosa Muerte, Sube a Nacer Conmigo Hermano y Final, además de emocionarse con el debut en vivo de Ruinas y Caminos, composiciones creadas en la década de 1970 y nunca antes interpretadas sobre un escenario. El espectáculo culminó con himnos como Mira Niñita, Mamalluca, Hijos de la Tierra y Todos Juntos, transformando cada presentación en una verdadera celebración de la música chilena y latinoamericana.

Impulsados por la extraordinaria recepción del público, Los Jaivas anuncian ahora nuevas fechas para continuar este recorrido: una segunda presentación en Santiago, el próximo 09 de octubre de 2026 en el Teatro Caupolicán, y el 16 de agosto en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Las entradas para ambos conciertos ya se encuentran disponibles en gira.losjaivas.net.

Concebido a fines de 1981 en París e inspirado en el poema homónimo de Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu fue estrenado en 1982 y es considerado una de las obras más importantes de la música popular latinoamericana. A 45 años de su publicación, Los Jaivas lo reinterpretan en vivo en una gira histórica que conecta memoria, poesía y música con nuevas generaciones.

La gira Alturas de Macchu Picchu 45 años continuará su recorrido por el país con presentaciones el 30 de mayo en el Hotel Dreams Temuco, el 31 de mayo en el Hotel Dreams Valdivia, el 5 de junio en el Enjoy Antofagasta, el 12 de junio en el Teatro Municipal de Chillán y los 26 y 27 de junio en el Teatro del Lago, para luego seguir sumando nuevas ciudades a esta celebración de una de las obras más trascendentes de la música latinoamericana.

Como una forma de homenajear el estreno de esta emblemática obra, el 4 de marzo se estrenó además un cortometraje documental de 26 minutos que revive esa etapa decisiva en la historia de Los Jaivas. En este revelador registro audiovisual, Claudio Parra, junto a Marcelo Comparini, recorre la trastienda de aquellas memorables funciones en el Teatro Caupolicán, compartiendo historias, anécdotas y detalles poco conocidos sobre una de las obras más trascendentes de la música popular latinoamericana. El documental fue realizado por Pipis Films junto a 4 Parlantes.

El reconocimiento internacional a la trayectoria de la banda continúa vigente. En marzo de 2026, la destacada revista Billboard -medio estadounidense referente internacional en la industria musical- elaboró un listado con las 50 mejores bandas de rock en español, en el que incluyó a cuatro agrupaciones chilenas dentro del ranking. Entre ellas figura Los Jaivas en el puesto 18, destacando que la agrupación “creó un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno”, consolidando su legado como uno de los proyectos más innovadores y singulares del rock latinoamericano.

Las fechas y ciudades confirmadas para el tramo nacional de la gira son:



30 de mayo – Temuco (Hotel Dreams)

31 de mayo – Valdivia (Hotel Dreams)



05 de junio – Antofagasta (Hotel Enjoy)

12 de junio – Chillán (Teatro Municipal de Chillán)

26 y 27 de junio – Frutillar (Teatro del Lago)

11 y 12 de julio – Arica (Hotel Antay)

24 de julio – La Serena (Hotel Enjoy)



15 y 16 de agosto – Viña del Mar (Teatro Municipal de Viña del Mar)

28 de agosto – Coyhaique (Hotel Dreams)



26 de septiembre – Punta Arenas (Hotel Dreams)

02 de octubre – Osorno (Hotel Sonesta)

09 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

10 de Octubre – Santiago (Teatro Caupolicán)

14 de noviembre – Curicó (Teatro Municipal de Curicó)

En los próximos días se anunciarán más fechas y ciudades.