Fiscalía cambia mando de investigación por desaparición de María Ercira Contreras

La Fiscalía Nacional resolvió cambiar la conducción de la investigación penal por la presunta desgracia de María Ercira Contreras Mella, desaparecida el 12 de mayo de 2024 en la Región de Valparaíso. La causa quedará ahora bajo la dirección del fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén Campos.

La decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional subrogante, Roberto Garrido Bedwell, en virtud de las atribuciones contempladas en el artículo 19 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Según informó la institución, la medida responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que una fiscalía regional distinta asumiera la investigación. Tras revisar los antecedentes, y considerando la complejidad y sensibilidad pública del caso, la Fiscalía Nacional estimó pertinente traspasar la conducción de las diligencias.

La resolución establece que Pastén tendrá a su cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos. Para ello podrá actuar con apoyo de fiscales adjuntos y abogados que estime necesarios.

En esta nueva etapa, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente designó un equipo de fiscales especializados en delitos graves y anunció la creación de una fuerza de tarea a cargo de dos brigadas de la PDI.

Desde la Fiscalía Nacional reiteraron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el desarrollo de investigaciones exhaustivas, objetivas y coordinadas en causas de alta complejidad y sensibilidad pública.