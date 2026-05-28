Abrirán al público dos joyas arquitectónicas de Santiago en el Día del Patrimonio

La Universidad Andrés Bello (UNAB) abrirá este fin de semana dos de sus edificios más emblemáticos para celebrar el Día del Patrimonio 2026.

La Casona de Las Condes y el Palacio Herquíñigo serán parte de esta fiesta ciudadana con recorridos guiados, exposiciones interactivas y actividades abiertas al público.

Será una oportunidad única para descubrir cómo el patrimonio dialoga con la vida universitaria contemporánea.

Dos edificios, dos momentos de la historia de Santiago

Por cuarto año consecutivo, la Casona de Las Condes abrirá sus puertas el domingo 31 de mayo desde las 10:30 horas. Declarada Monumento Histórico en 1982, esta construcción cuyos orígenes se remontan al siglo XVI forma parte de las edificaciones coloniales más antiguas que sobreviven en Santiago. Sus corredores de madera, patios interiores, gruesos muros de adobe y techumbres de teja chilena permiten recorrer parte importante de la historia arquitectónica y social del país.

Los tours estarán a cargo de estudiantes de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Facultad de Economía y Negocios UNAB, quienes compartirán la historia de este inmueble.

En paralelo, el Palacio Herquíñigo, ubicado en el Campus República, se sumará por segundo año consecutivo al Día de los Patrimonios. El edificio, construido en 1919 y diseñado por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, representa la expansión aristocrática del Barrio República a comienzos del siglo XX y destaca por su inspiración francesa, vitrales centenarios, salones ornamentados y una imponente escalera de mármol.

El sábado 30 de mayo, desde las 10:30 horas, los asistentes podrán recorrer este inmueble patrimonial a través de visitas guiadas realizadas por estudiantes de la carrera de Licenciatura en Historia de la Facultad de Educación y Humanidades UNAB, y contará con la participación del Laboratorio de Aprendizajes (LaP), que realizará una intervención en el lugar.

Patrimonio vivo y abierto a la comunidad

El decano del Campus Creativo UNAB, el arquitecto y urbanista, Ricardo Abuauad, se refiere a la relevancia cultural de ambos inmuebles y al valor de mantenerlos abiertos a la ciudadanía.

“Ambos edificios representan momentos muy distintos de la historia de Chile, la hacienda colonial y la ciudad aristocrática republicana, pero comparten una misma virtud: mantener viva la memoria material de Santiago. En tiempos donde muchas ciudades pierden aceleradamente sus huellas históricas, la preservación y apertura de estos inmuebles permite entender que el patrimonio no es solamente un objeto del pasado, sino también una herramienta cultural y educativa para el presente”, señala.

Según explica, la Casona de Las Condes constituye un valioso ejemplo de arquitectura colonial adaptada al clima y a las técnicas constructivas tradicionales de la zona central, mientras que el Palacio Herquíñigo refleja el estilo cosmopolita y afrancesado que marcó el desarrollo urbano del Barrio República durante las primeras décadas del siglo XX.

Exposiciones con inteligencia artificial y memoria histórica

Además de los recorridos patrimoniales, ambos espacios contarán con exposiciones abiertas al público.

En el Palacio Herquíñigo se presentará “Rostros de Mujeres en la Historia de Chile”, muestra conjunta de la artista y fotógrafa Carolina Corvalán y la historiadora y académica de la Facultad de Educación y Humanidades UNAB, María Gabriela Huidobro, que utiliza inteligencia artificial para recrear el legado de veinte mujeres fundamentales en distintos procesos históricos del país.

La Casona de Las Condes albergará las exposiciones “Descubriendo a los fueguinos a través de Martín Gusinde”, dedicada a los pueblos indígenas de la Patagonia Austral desde la mirada del sacerdote y etnógrafo, Martín Gusinde; y “Retratos de Andrés Bello a través de IA”, propuesta que reinterpreta la figura del intelectual venezolano-chileno mediante herramientas digitales y técnicas artísticas contemporáneas.

Datos del evento

Día del Patrimonio Cultural – Palacio Herquíñigo

Sábado 30 de mayo – 10:30 horas

República 290, Santiago

Día del Patrimonio Cultural – Casona de Las Condes

Domingo 31 de mayo – 10:30 horas

Fernández Concha 700, Las Condes

Inscripciones disponibles en: Ecopass Día de los Patrimonios UNAB

Más información en: Agenda UNAB – Día de los Patrimonios 2026