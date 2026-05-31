CINELEBU 2026 premió a destacados cortometrajes de Chile

Con una ceremonia realizada en el Teatro Marina del Sol de Concepción, el Festival Internacional de Cine de Lebu puso fin a su edición número 26, consolidando una vez más su posición como una de las principales plataformas para el cortometraje en Latinoamérica y una vitrina internacional para el cine realizado desde los territorios.

La jornada reunió a realizadores, productores, autoridades, representantes de la industria audiovisual y público general para conocer a las obras ganadoras de las distintas competencias oficiales del certamen, que durante ocho días desarrolló actividades en Lebu y Concepción de la Región del Biobío.

Entre los principales reconocimientos de la noche destacó el premio a Mejor Cortometraje de Ficción Internacional para la producción mexicana Domingo Familiar, dirigida por Gerardo del Razo, mientras que el galardón a Mejor Cortometraje Documental Internacional fue otorgado a El Tercer Hijo, de la realizadora iraní Serna Amini.

En las competencias regionales, Herencia, de Cristóbal Miranda, obtuvo el máximo reconocimiento en Ficción Regional, categoría que forma parte del circuito clasificatorio hacia los Premios Oscar, mientras que Sueñan los Centinelas del Mar, de Fernanda Ojeda y Claudia Valdivia, fue distinguido como Mejor Documental Regional.

La competencia de Videoclip reconoció a Pallá (La Nueva Orca), dirigida por Sofía Martínez Cañete, reafirmando el espacio que el festival ha construido para este formato audiovisual como una expresión artística y narrativa propia dentro del ecosistema cinematográfico contemporáneo.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio a la Trayectoria CINELEBU 2026 a Ángela Poblete, directora regional de Fábula TV Latam, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de la industria audiovisual nacional y a su trabajo impulsando proyectos que han alcanzado relevancia internacional.

La ceremonia también destacó el trabajo de las nuevas generaciones. El Jurado Estudiantil de Lebu, integrado por alumnos de distintos establecimientos educacionales de la comuna, distinguió a Caída Libre, de Javiera Bustos, como la mejor obra de la competencia evaluada por los jóvenes participantes.

Junto a la premiación oficial, la noche contempló la entrega de reconocimientos correspondientes a Bio Bio Conecta 2026, el mercado de industria asociado al festival, que reunió a profesionales, productores y agentes nacionales e internacionales para impulsar nuevos proyectos audiovisuales en desarrollo.

De esta manera, CINELEBU cerró una nueva edición marcada por la participación de obras provenientes de distintos continentes, la presencia de destacadas figuras del sector audiovisual y el fortalecimiento de su rol como espacio de encuentro entre creación, formación, industria y audiencias, proyectando desde la Región del Biobío historias que continúan conectando con el mundo.