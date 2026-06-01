Kast respaldó a ministro de Cultura tras abucheos sufridos al asistir a obra de teatro

En el marco de la Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast respaldó este lunes al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, tras los abucheos que sufrió la autoridad luego de asistir a una obra de teatro.

Los hechos ocurrieron este sábado, cuando Undurraga fue recibido con abucheos y cuestionamientos durante una actividad por el Día de los Patrimonios en el Centro Cultural CEINA en Santiago, donde asistió a la presentación de la obra “La pérgola de las flores”.

“Que se vayan los fascistas” y “fuera” fueron algunos de los gritos. Se realizaron en el marco de los recortes presupuestarios que enfrenta el sector cultural bajo el gobierno de José Antonio Kast, considerado el más afectado proporcionalmente entre las distintas áreas del Estado, con una reducción cercana al 10%, el triple de lo pedido por el Ministerio de Hacienda.

“Le doy un saludo, ministro, y hoy día también espero que todos aquellos que vieron lo que pasó en ‘La Pérgola de las Flores’ digan que eso no lo queremos ver nunca más”, expresó el Presidente Kast.

“Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto de cultura. Ministro, le doy las gracias por su valentía, por estar ahí. Eso es lo que cambia a Chile: que todos nosotros nos opongamos a ese tipo de actos inaceptables, hace de nuestra patria un mejor lugar para vivir”, manifestó.

Anuncio para cultura

En tres minutos, el Presidente Kast mencionó esta tarde brevemente el tema de la cultura, en el evento en el Congreso en Valparaíso.

Anunció la puesta en marcha de un Plan Nacional de Recuperación, Limpieza y Puesta en Valor de Monumentos y Espacios Públicos.

Se trata de “una iniciativa que busca reparar el daño acumulado en nuestros centros históricos y devolverle a la ciudadanía espacios dignos, seguros y llenos de identidad”.

“Tenemos que recuperar la cultura de cuidar lo nuestro, de hacernos responsables de nuestros monumentos y de nuestros espacios públicos y artísticos, porque son parte de quiénes somos y porque cuidar nuestro patrimonio y lugares culturales es también cuidar la seguridad, la memoria y el alma de Chile”, señaló.

Luego interpeló a los legisladores presentes.

“A los parlamentarios les pregunto, ¿qué sienten cuando vienen bajando hacia Valparaíso, y ven todos esos grafitis y ven locales vacíos? ¿Qué sienten cuando van a la calle Esmeralda, la calle Condal, en Valparaíso? ¿Qué sienten? Deben sentir el mismo dolor que sienten los chilenos cuando dicen, esto es Patrimonio de la Humanidad, y miren cómo está”.

“Y eso no solamente ocurre aquí, en Valparaíso, ocurre en casi todas las capitales de Chile. Es inaceptable que algunos se atribuyan el dominio de todo y rayen lo que no les pertenece. Tenemos que hacer una campaña todos juntos en contra de la destrucción de nuestros bienes públicos, de nuestros monumentos nacionales”, manifestó.

Día de los Patrimonios

Luego hizo referencia al Día de los Patrimonios, celebrado el pasado fin de semana.

“Por eso reitero el orgullo que siento de haber visto a miles de chilenos recorriendo las ciudades y conociendo el patrimonio cultural. Y esto lo tenemos que hacer entre todos. Esto no lo hace un solo gobierno, esto no lo hace el Parlamento, los gobernadores, los concejales, los alcaldes, lo hacemos todos los chilenos”.

En ese marco, “los queremos convocar a un día, así como está el día de la cultura, al día de poner las manos en el barrio, y vamos a ir arreglando los barrios, vamos a ir mejorando la infraestructura, vamos a recuperar la cultura, y la cultura es cuidar de lo nuestro, es hacernos responsables de nuestros monumentos, de nuestros espacios públicos, de lo bello que es lo que se ha construido en Chile. Y eso va a cuidar nuestro patrimonio, pero también va a cuidar el alma de nuestra ciudadanía. Porque cuidar el entorno, dar seguridad y respetar la memoria histórica es cuidar el alma de Chile, y eso es lo que vamos a hacer entre todos”.

Las reacciones a los anuncios fueron diversas.

“El plan de recuperación y limpieza en sí mismo me parece bien, por supuesto que es deseable que se mantengan los espacios patrimoniales y monumentos, pero considerando que es un gobierno que no tiene programa en cultura, que no se sabe que es lo que pretender hacer -o deshacer-, era esperable que en esta ocasión se conocieran sus planes”, manifestó Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).

“Como única medida para desarrollar durante su gobierno es muy marginal. Si el énfasis estaba en patrimonio, podría haber, por ejemplo, nombrado la voluntad de concretar la nueva ley de patrimonio cultural, que se trata de una acción mucho más determinante para el futuro de este tema”, agregó.

La iniciativa hace alusión a numerosos sitios dañados durante el Estallido de 2019. A 50 días del inicio del evento, un catastro realizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) reveló que 233 Monumentos Nacionales presentaban algún tipo de daño en el país: 66 Monumentos Históricos de un total de 1.078; 11 Zonas Típicas, de 146, y 156 Monumentos Públicos.

Uno de los monumentos icónicos afectados fue la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia, que fue reinstalada recientemente.