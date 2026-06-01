Kast pone foco en vivienda: promete menos espera y más acceso para clase media

La vivienda fue uno de los temas centrales de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, quien utilizó parte importante de su discurso para abordar el déficit habitacional, anunciar nuevas medidas para ampliar el acceso a la casa propia y comprometer recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios.

El momento estuvo marcado además por el reconocimiento al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien recibió una de las ovaciones más extensas de la jornada cuando el Mandatario abordó los anuncios del sector.

Kast comenzó describiendo la magnitud del problema habitacional que enfrenta el país. “En vivienda, recibimos un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y a más de 120 mil familias viviendo en campamentos. Una familia que postula a un programa del Minvu espera, en promedio, once años por su casa. El 44% de ese déficit corresponde a jóvenes entre 18 y 40 años”, afirmó.

El Presidente sostuvo que detrás de esas cifras existen proyectos de vida que han debido postergarse. “Esos no son números fríos: son sueños postergados. Tener casa propia no es un lujo, es el sueño más legítimo y más antiguo de una familia”, señaló.

En esa línea, planteó que uno de los objetivos de su administración será fomentar el acceso a la propiedad habitacional. “Queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios”, afirmó ante el Congreso Nacional.

Para ello, anunció una serie de medidas orientadas a reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de los programas habitacionales. Entre ellas, destacó una disminución de la burocracia asociada a la construcción y entrega de viviendas.

“Vamos a reducir la burocracia que explica casi dos tercios del tiempo de espera. Propondremos abrir los programas habitacionales a la clase media, elevando las postulaciones hasta las 4.000 UF con un fondo de garantía estatal”, indicó.

Kast también presentó la denominada Operación Sitio 2.0, iniciativa que busca aumentar la disponibilidad de suelo para proyectos habitacionales mediante la utilización de terrenos fiscales actualmente sin uso.

“Impulsaremos, asimismo, una reforma al suelo urbano, a través de la Operación Sitio 2.0. Para lograrlo, traspasaremos más de 10 millones de metros cuadrados de suelo de Bienes Nacionales, hoy sin uso, para reforzar el banco de suelo público y habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales”, explicó.

A ello sumó la creación del programa Eriazo Cero, orientado a recuperar terrenos abandonados y transformarlos en espacios comunitarios administrados por los municipios.

“Crearemos, finalmente, el programa Eriazo Cero, para que los municipios transformen sitios abandonados en plazas, canchas y sedes comunitarias”, señaló.

El Mandatario también dedicó parte de su intervención a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que impactaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, recordando a las familias que aún esperan una solución definitiva.

“No olvidamos a las más de 40 mil personas damnificadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío”, afirmó.

En ese contexto, anunció nuevos recursos para avanzar en las obras pendientes. “A través del Plan de Reconstrucción Nacional, inyectaremos 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia, que se traducirán en la reconstrucción de más de 4 mil viviendas. Esas familias no pueden seguir esperando”, sostuvo.

Kast cerró el capítulo habitacional vinculando las políticas de vivienda con los ejes centrales de su administración en seguridad, empleo y crecimiento económico.

“Más seguridad, más empleo y más oportunidades deben traducirse, al final, en algo muy concreto: mejor calidad de vida en el barrio, en la calle y en el entorno cotidiano de cada familia”, concluyó.