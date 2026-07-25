Entre Hilos: ¿Qué es el constructivismo?

Esta tradición apela a la importancia de las experiencias subjetivas como momento básico del conocimiento del mundo social, pero afirma que esa subjetividad no es nunca individual sino que es colectiva. Los discursos son redes de reglas y símbolos activamente construidos por quienes toman parte en ellos y es solo al interior de estos discursos en que todas nuestras experiencias tienen lugar. De ese modo, no hay experiencias dadas, ni naturales, sino que todas están construidas por todos quienes forman parte de los mismos universos culturales.

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Ilustraciones: @pajaro_pez