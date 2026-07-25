María Pía Silva: el voto de la presidenta del TC que puede cambiar la reforma de Kast

La oposición llevó al Tribunal Constitucional su última ofensiva contra la megarreforma económica del Gobierno. Los requerimientos serán una de las primeras pruebas para la nueva presidenta del TC, María Pía Silva, cuyo voto dirimente podría resultar decisivo.

Voto clave en el TC: La llegada de María Pía Silva a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) la sitúa en una posición decisiva para resolver los tres requerimientos presentados por la oposición contra la megarreforma económica del Gobierno. Si el pleno queda empatado, su voto dirimente podría definir el resultado.

La llegada de a la presidencia del la sitúa en una posición decisiva para resolver los presentados por la oposición contra la megarreforma económica del Gobierno. Si el pleno queda empatado, su podría definir el resultado. Tres impugnaciones de la oposición: Las acciones ingresadas al TC buscan declarar inconstitucionales distintas normas de la reforma, entre ellas la invariabilidad tributaria para grandes inversiones y el mecanismo de indemnizaciones fiscales cuando una resolución ambiental es anulada.

Las acciones ingresadas al TC buscan declarar inconstitucionales distintas normas de la reforma, entre ellas la para grandes inversiones y el mecanismo de cuando una resolución ambiental es anulada. Una prueba para la nueva presidenta: El artículo plantea que estos requerimientos constituyen una de las primeras controversias constitucionales de alto impacto político que deberá conducir Silva desde que asumió la presidencia del tribunal.

El artículo plantea que estos requerimientos constituyen una de las que deberá conducir Silva desde que asumió la presidencia del tribunal. Perfil de María Pía Silva: La magistrada llegó al TC en 2022 tras ser propuesta por el presidente Gabriel Boric y ratificada por el Senado. Su trayectoria ha estado ligada al derecho constitucional y anteriormente integró el equipo jurídico de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet .

La magistrada llegó al TC en 2022 tras ser propuesta por el presidente y ratificada por el Senado. Su trayectoria ha estado ligada al derecho constitucional y anteriormente integró el equipo jurídico de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de . Precedentes en materias tributarias: El reportaje recuerda que Silva ha participado en fallos relevantes vinculados a materias tributarias y económicas, antecedentes que hoy son observados con atención debido al impacto que podría tener su criterio en la revisión de la reforma.

El reportaje recuerda que Silva ha participado en fallos relevantes vinculados a materias tributarias y económicas, antecedentes que hoy son observados con atención debido al impacto que podría tener su criterio en la revisión de la reforma. Escenario de alta expectación: Tanto el Gobierno como la oposición siguen de cerca la integración y futuras decisiones del TC, ya que un fallo favorable a los requerimientos podría modificar aspectos relevantes de la megarreforma o incluso dejar sin efecto algunas de sus disposiciones. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.