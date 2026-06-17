Coreógrafa Avatâra Ayuso asumirá la dirección artística del Ballet Nacional Chileno

El Ballet Nacional Chileno, BANCH, la compañía de danza más antigua del país, ya tiene nombre para su próxima dirección artística: Avatâra Ayuso. Coreógrafa y líder cultural española radicada en el Reino Unido, cuenta con una destacada trayectoria internacional de más de veinte años dedicada a la creación artística, la colaboración intercultural, la investigación y el desarrollo de proyectos que vinculan la danza con el impacto social, la innovación y las nuevas tecnologías.

“Recibo este nombramiento con agradecimiento, compromiso, entusiasmo y fuerza. El BANCH tiene una historia sólida de más de 80 años de creación, vanguardia y liderazgo que admiro y respeto profundamente”, comenta la coreógrafa desde Reino Unido, donde radica actualmente.

Por su parte, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, organismo a cargo de la compañía, señala: “Recibimos su llegada con alegría y con la certeza de que su liderazgo abrirá nuevos diálogos entre el patrimonio del Ballet Nacional Chileno y las corrientes más vivas de la creación contemporánea nacional y mundial”, puntualiza Dominique Thomann.

En tanto, el actual director artístico del elenco, Mathieu Guilhaumon, señala que “después de 13 años al frente del BANCH, me alegra poder entregar la compañía a una artista con la sensibilidad, la experiencia y la visión de Avatâra Ayuso. Su propuesta refleja una profunda convicción en el poder de la creación contemporánea, el trabajo colaborativo y la apertura hacia nuevas miradas artísticas y culturales”.

Una gran trayectoria y su vínculo con Chile

La formación de Ayuso abarca desde el ballet clásico a la danza contemporánea y el tango, complementada con estudios universitarios en Lingüística y formación de posgrado en Reino Unido y Alemania. A lo largo de su carrera ha trabajado junto a figuras fundamentales de la danza contemporánea internacional, como William Forsythe, Wayne McGregor, Frédéric Flamand y Angelin Preljocaj.

Es también fundadora de AVA Dance Company y de AWA Dance, organización dedicada al liderazgo de mujeres y niñas a través de la danza. Sus creaciones han sido presentadas en diversos escenarios de Europa, África, Asia y América Latina, consolidando un trabajo caracterizado por el diálogo entre culturas, la experimentación escénica y la búsqueda de nuevos lenguajes para la danza contemporánea.

Su vínculo con Chile se ha fortalecido durante los últimos años a través de importantes colaboraciones, que incluyen dos producciones para el Teatro del Lago en 2019, mientras que en 2023 estrenó Nijinska: Secreto de la vanguardia para el Ballet de Santiago, reconocido como Mejor Ballet del año por el Círculo de Críticos de Arte.

Entre sus reconocimientos más recientes destacan el One Dance UK Bob Lockyer Digital Innovation Award 2025, además de múltiples premios internacionales obtenidos por su innovador trabajo en danza y realidad virtual (www.avataraayuso.com).

Una visión para el futuro del BANCH

Avatâra Ayuso proyecta una etapa centrada en el fortalecimiento de la presencia nacional e internacional del Ballet Nacional Chileno, el impulso al talento artístico en el país y el desarrollo de colaboraciones interculturales: “Veo al BANCH como un puente entre Chile y el mundo. Estoy aquí para acompañar ese camino con humildad, energía, determinación y una profunda vocación de servicio hacia la danza y la cultura”. comenta.

Junto con ello, su propuesta artística contempla la convivencia entre el repertorio histórico y la creación contemporánea, así como la profundización de los vínculos entre investigación, nuevas tecnologías y práctica artística.

Dominique Thomann agrega que la llegada de Ayuso representará “un momento de renovación para nuestra institución y para la danza en Chile. Incorporar a una mujer de su trayectoria —forjada durante más de veinte años en la escena independiente internacional— es una decisión que encarna los valores que guían al CEAC: la excelencia artística, el compromiso social y la creación como motor de transformación y desarrollo cultural”.

Añade que “el BANCH ha sido siempre una institución capaz de reinventarse sin perder su identidad. Con Avatâra al frente, confiamos en que ese espíritu se profundizará. Su experiencia en la creación contemporánea, su red de colaboraciones nacionales e internacionales y su convicción en el rol social de la danza enriquecerán a nuestra compañía y a los públicos que la acompañan”.

Finalmente, Mathieu Guilhaumon expresa: “Le deseo mucho éxito y tengo plena confianza en que su liderazgo abrirá caminos estimulantes para la compañía, sus artistas y sus audiencias”.

Tras asumir su cargo en septiembre, la nueva directora creará la obra del cuarto ciclo del BANCH de la temporada 2026, que se presentará con cinco funciones entre el 6 y el 14 de noviembre en el Teatro Universidad de Chile.