Diálogos en torno al cine: Mes de la Red continúa su recorrido por el país con cineforos de filmes

“Cine, desobediencia y futuros posibles” se titula la cuarta edición del Mes de la Red Salas de Cine, que recorrerá 16 espacios de exhibición a lo largo del país, poniendo en valor a las salas independientes y su rol fundamental como espacios de circulación de un cine diverso.

El evento, organizado por la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine de Chile, es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este año, la programación contempla 19 largometrajes, entre ficción y documental, y un especial de cortometrajes de videoarte, desplegados en salas asociadas a la Red de Antofagasta hasta Coyhaique.

Por un lado, tres focos temáticos: ‘Distopía’, que presenta obras fundamentales que abordan los imaginarios sobre el futuro, como herramienta crítica del presente; ’Territorio y memoria’ que explora las fronteras, los márgenes y las huellas del pasado; y ‘Cuerpos en disputa’, que se centra en historias con temáticas de género y diversidad, que visibilizan las luchas por la autonomía, la identidad y los derechos.

Además de dos especiales: uno dedicado al director iraní Jafar Panahi, quien se encuentra entre los realizadores más relevantes del cine actual; y un segmento dedicado al Videoarte con la exhibición de obras ganadoras del Concurso Internacional de Artes Mediales y Audiovisuales Juan Downey 2025.

Por medio de películas nacionales e internacionales que registran las tensiones, conflictos y vivencias de su tiempo, esta versión del Mes de la Red invita a pensar el cine como un espacio de resistencia, imaginación y transformación, invitando a reflexionar y dialogar en torno a las temáticas abordadas en cada filme.

En ese sentido, como uno de los sellos distintivos de este evento, se estarán realizando diversos cineforos a lo largo del país, como una manera de relevar la sala de cine: un espacio clave para el encuentro, el diálogo y la reflexión.

“En su cuarta versión, el Mes de la Red reafirma el rol de las salas independientes como espacios fundamentales para la circulación de cinematografías diversas, especialmente aquellas que muchas veces quedan fuera de los circuitos comerciales. En un contexto donde el acceso a las imágenes también está atravesado por desigualdades territoriales, programar cine chileno, latinoamericano, de autor y experimental en distintas regiones del país es una forma de democratizar la experiencia cinematográfica”, expresó Daniela Fuentes Posada, coordinadora general de la Red Salas de Cine.

“En esa línea, no buscamos solo exhibir películas, sino generar espacios de encuentro entre las obras y sus públicos, a través de cineforos que permiten abrir conversaciones en torno al presente e imaginar, colectivamente, otros futuros posibles”.

Entre los cineforos organizados por la Red Salas de Cine en conjunto a las salas participantes de este evento, se encuentra la aclamada película La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por el destacado cineasta Diego Céspedes, que ya fue presentada ante una gran afluencia de público en Antofagasta, Coyhaique y algunas salas de Santiago.

Su protagonista Matias Catalán, Flamenco en la película, ha sido el encargado de representar al equipo y participar de estas enriquecedoras instancias de diálogo con los públicos, y durante las próximas semanas seguirá su recorrido por el Centro Cultural San Antonio, CasaVerde de Los Andes y CCC en Santiago.

Por otro lado, el clásico Caluga o menta, dirigido por Gonzalo Justiniano, ya tuvo dos cineforos con un público muy participativo, interesado en conocer más de esta película que cumple 36 años desde su estreno. Su director también estará presente en una tercera instancia de conversación en la sala INSOMNIA Teatro Condell de Valparaíso.

Otras películas que contarán con cineforos son la premiada cinta nacional Matapanki, dirigida por Diego “Mapache” Fuentes, que será exhibida en Cine Club UACh con la presencia de su director; y La nave del olvido, de la cineasta Nicol Ruiz, quien ya participó de una íntima función en -1 CINE y que se prepara para visitar el Centro Cultural de Padre Las Casas.

PRÓXIMAS FECHAS DE FUNCIONES CON CINEFORO

→ La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, 2025)

Centro Cultural San Antonio en San Antonio – Viernes 19 de junio – 19 hrs. – Cineforo con Matías Catalán (protagonista)

CasaVerde en Los Andes – Sábado 20 de junio – 18:30 hrs. – Cineforo con Matías Catalán (protagonista)

CCC en Santiago – Jueves 25 de junio – 20:00 hrs. – Cineforo con Matías Catalán (protagonista)

→ Caluga o menta (Gonzalo Justiniano, 1990)

INSOMNIA Teatro Condell – Jueves 25 de junio – 18 hrs.- Cineforo con Gonzalo Justiniano (director)

→ Matapanki (Diego “Mapache” Fuentes, 2025)

Cine Club UACh en Valdivia – Miércoles 17 de junio – 19 hrs – Cineforo con Diego “Mapache” Fuentes (director)

→ La nave del olvido (Nicol Ruiz, 2020)

Centro Cultural de Padre Las Casas en Padre Las Casas – Jueves 25 de junio – 19 hrs. – Cineforo con Nicol Ruiz (directora)

Mas información y programación completa en redsalasdecine.cl

Salas participantes Mes Red Salas de Cine:

Esquina Retornable en Antofagasta • Sala Latente en La Serena • INSOMNIA Teatro Condell en Valparaíso • Centro Cultural San Antonio en San Antonio • CasaVerde en Los Andes • Sala Nemesio en La Reina • Cineteca Nacional de Chile en Santiago • Centro Arte Alameda en Santiago • SALA K en Santiago • CCC en Santiago • Sala de Cine UC en Santiago • Centro Cultural de Padre Las Casas en Padre Las Casas • Cine Club UACh en Valdivia • -1 CINE en Puerto Varas • Sala Mafalda Mora. Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt • Centro Cultural Coyhaique en Coyhaique

El Mes de la Red Salas de Cine es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.