Analista Victoria Beaumont: agendas de Republicanos y PNL compiten con la del Gobierno en La Moneda

La directora de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, aseguró que la controversia generada por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras el resultado positivo de un test de drogas, dejó al descubierto una creciente disputa entre la agenda del Gobierno y la de los partidos que integran el oficialismo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la analista sostuvo que el rol asumido por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, responde tanto a un respaldo personal hacia la exautoridad como a una transformación en la relación entre los partidos y el Ejecutivo.

“Yo creo que hay un tema acá de empatizar también con lo que está viviendo el exsubsecretario Rodríguez. Lo que le ha sucedido a él en su fuero interno es algo que no se le desea a nadie. Se le ha denostado en el honor”, afirmó.

En esa línea, agregó que tanto Squella como otros dirigentes salieron a respaldar al exsubsecretario luego de que, a su juicio, enfrentara prácticamente solo la controversia.

“Yo creo que Squella tiene un tema de empatizar con la realidad que está viviendo el exsubsecretario, además de tener una buena apreciación respecto a su rol profesional”, señaló.

Sin embargo, Beaumont sostuvo que el conflicto trasciende el caso puntual y refleja un cambio más profundo en la dinámica política del oficialismo.

“Ya no estamos viviendo esos gobiernos donde los partidos de la coalición iban alineados 100% con el Presidente de la República”, afirmó.

A juicio de la directora de Politopedia, actualmente los partidos buscan instalar sus propias prioridades, incluso cuando estas terminan compitiendo con las del Ejecutivo.

“Lo que estamos viviendo hoy día es una modificación donde las agendas de cada gobierno compiten con las agendas de los partidos políticos. Y eso se está viendo claramente reflejado en este gobierno, donde la agenda del Partido Republicano, incluida la del Partido Nacional Libertario, compite con una agenda del Gobierno que, a mi juicio, hoy día está un poco submarinada”, sostuvo.

En ese contexto, planteó que el Ejecutivo necesita recuperar la iniciativa política para evitar que esas diferencias sigan marcando el debate público.

“Necesitamos que el Gobierno levante esa agenda para que no existan esos espacios de competencia con los partidos políticos”, concluyó.

Las declaraciones se producen luego de la tensión generada por la salida de Juan Pablo Rodríguez, que derivó en cuestionamientos públicos de Arturo Squella al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y en un respaldo del biministro Claudio Alvarado a la actuación del Gobierno, profundizando las diferencias al interior del oficialismo.