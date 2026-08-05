Bienal de Danza de Valparaíso trae obras de relación entre el cuerpo y contingencias de mundo actual

Este jueves 6 de agosto comienza la Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea de la Región de Valparaíso.

El evento parte con una función para estudiantes de “Talar. Poesía danzada mistraliana”, de la Compañía Casa de la Danza, a las 11.00 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso, para trasladarse a las 19:00 horas al Municipal de Viña, con las presentaciones de “Sintientes, ecos de un caos”, obra de la Compañía Creadanza que propone una reflexión sobre nuestro mundo interior desde el movimiento, y “Como en un limbo”, de Compañía DanzaLa, pieza coreográfica que explora las tensiones y la cotidianidad de la migración.

La Bienal es gestionado por escenalborde, Artes Escénicas Contemporáneas, con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso y el auspicio de la Municipalidad de Valparaíso.

El encuentro, que se desarrollará durante cinco jornadas hasta el 21 de agosto en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y los teatros municipales de Valparaíso y Viña del Mar, ofrece una propuesta programática muy diversa.

Aborda temáticas contingentes, desde la migración a la salud mental, al tiempo que habla de la amplitud de posibilidades escénicas desde el movimiento a través de la presentación de nueve obras con funciones gratuitas.

Además hay talleres abiertos a la comunidad y una mediación a comunidades educativas, buscando acercar el lenguaje de la danza a nuevos públicos.

Paola Ruz del Canto, encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, destaca que “para nosotros es una alegría ser parte de la Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea de la Región de Valparaíso”.

“En esta versión hemos querido fortalecer la vida cultural en los barrios, apoyando talleres que se desarrollarán en distintos territorios de la comuna y coprogramando funciones en nuestro Teatro Municipal, junto a instancias de mediación dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Creemos que este tipo de alianzas contribuye a fortalecer la vida cultural de los barrios, ampliar el acceso a las artes y generar nuevas oportunidades de participación para las comunidades de Valparaíso”.

Los talleres abiertos a la comunidad de la Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea de la Región de Valparaíso comenzaron el 25 julio pasado con la realización en el Espacio Comunitario Santa Ana, de “Cuerpo al vuelo”, taller guiado por Carolina Escobillana. El jueves 30 julio fue el turno de “Moviendo desde lo colectivo”, a cargo de David League en Centro Comunitario Las Cañas.

Y durante este mes de agosto se realizarán los siguientes talleres: María José Franco dictará en la Junta de Vecinos N°38 de Porvenir Bajo “Movimiento consciente: Cuerpos con historia”; “Danza y salud”, a cargo de Ana Salinas, en la Junta de Vecinos Nº 142; Arturo Martínez guiará “Cuerpo en acción” en la Biblioteca Pública de Playa Ancha, y “Ritmo y gestualidad”, a cargo de Marisol Clares, en Centro Comunitario Las Cañas.

Próximas funciones

La Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea continúa el sábado 15 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso, con “Máquina de gloria y olvido”, de la Compañía Amateur, bajo la dirección Marco Ignacio Orellana.

El miércoles 19 de agosto, desde las 19:00 horas, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, se presentarán “Un pedazo de vida. Percepción VI” de Meconio Lab, bajo la dirección Fran Tuñón Vidal, y “La política del malestar”, dirigida por Pita Torres.

Para el jueves 20 de agosto están programadas en el Teatro del PCdV, desde las 19:00 horas, las obras “Mi sombra en el azul de un reflejo” de la Cooperativa de Artes Escénicas La Fuga, bajo la dirección de Mone Fritis Castro, y “18.O Cenizas de la revuelta”, de Compañía Consecuencia, dirigida por Paola Gamboa Jiménez.

La Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea de la Región de Valparaíso finaliza el viernes 21 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso con la presentación de “Estado #3” de hangar_espacio_, bajo la dirección de Soledad Medina y Marta Núñez

Danza mistraliana

Además, este jueves 6 de agosto, a las 11:00 horas, se realizará en el Teatro Municipal de Valparaíso la función de mediación a comunidades educativas de la obra “Talar. Poesía danzada mistraliana”, de la Compañía Casa de la Danza, dirigida por María José Veragua.

Se trata de un montaje inspirado en poemas de Gabriela Mistral, donde a través de la danza contemporánea y una instalación escénica en constante transformación, el público es invitado a habitar el universo sensible, humano y poético de la autora.

Uno de los establecimientos invitados a esta función de mediación es el Liceo Bicentenario Antumapu de La Calera, cuya coordinadora de Desarrollo Profesional Docente, Sanae Mancisidor Cáceres, señala que “las oportunidades para que nuestros/as estudiantes accedan a experiencias de danza moderna y contemporánea son muy limitadas, por lo que valoramos profundamente esta invitación”.

“Esperamos que la función de mediación de ‘Talar. Poesía danzada mistraliana’ constituya una experiencia artística y pedagógica significativa, acercando la literatura, la danza y el patrimonio cultural desde una vivencia que favorezca una comprensión más profunda del legado de Gabriela Mistral”, dijo.

La sicóloga agrega que “esta actividad fortalecerá la sensibilidad artística, el pensamiento crítico y las habilidades interpretativas, complementando los aprendizajes del aula y contribuyendo a una formación integral. Asimismo, permitirá ampliar horizontes, promover el bienestar emocional, la creatividad, la expresión de emociones y el desarrollo de habilidades socioemocionales esenciales para el presente y futuro de nuestros/as estudiantes”.

Por su parte, María José Veragua, directora del montaje, indica que “para nosotros como compañía realizar esta función de mediación representa una oportunidad muy significativa de acercar a través de la danza la poesía de Gabriela Mistral a las nuevas generaciones y de compartir la obra no solo como una experiencia escénica, sino como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión con los y las estudiantes”.