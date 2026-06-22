Marisol Peña le pone la lápida a AC contra Grau: “No veo que tenga mérito jurídico”

La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau sigue generando cuestionamientos, incluso desde sectores de la derecha. Esta vez fue la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien manifestó sus reparos al libelo y puso en duda que existan fundamentos jurídicos suficientes para que prospere.

En entrevista con el diario La Tercera, la académica sostuvo que, tras revisar el texto, su conclusión es categórica. “De acuerdo al estudio que yo he hecho de esta acusación, a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible, ciertamente, porque me parece que no tiene humo de buen derecho”, afirmó.

Peña reconoció que la discusión no se desarrolla únicamente en el plano jurídico y que inevitablemente existe una dimensión política. Sin embargo, insistió en que ambas cuestiones deben distinguirse.

“Entiendo que aquí va a haber un elemento político que va a entrar a tallar y tiene que ver con la pregunta de si le perdonamos o no le perdonamos al jefe de la billetera fiscal del anterior gobierno haber cometido errores de este calado”, señaló.

La exmagistrada ya había expuesto estas críticas en una columna publicada durante el fin de semana y posteriormente ante la comisión revisora encargada de analizar la acusación.

Pese a sus cuestionamientos al libelo, también fue enfática en señalar que no busca minimizar los problemas fiscales heredados por la actual administración. “Mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho que el actual gobierno haya heredado una situación fiscal incierta, establecida o sentada sobre bases que eran absolutamente febles”, sostuvo.

No obstante, aclaró que si tuviera que pronunciarse como integrante de la Cámara de Diputados, lo haría exclusivamente sobre la base de los antecedentes contenidos en la acusación. “Yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico”, afirmó.

Para Peña, lo que ocurra con este proceso puede marcar un precedente relevante respecto del uso de las acusaciones constitucionales en el Congreso. Por ello, valoró las iniciativas transversales que buscan endurecer los requisitos para presentar este tipo de acciones.

“Hay una auténtica preocupación que se ha instalado por la acusación constitucional”, comentó.

En esa línea, destacó que el debate abierto en el Parlamento le parece una señal positiva. “Yo tiendo a pensar que, por eso hablo de que esta acusación es muy simbólica, se ha producido una reflexión al interior del Congreso Nacional que me devuelve un poco la fe en el Congreso”, concluyó.