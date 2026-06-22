Obra lleva la poesía de Alfonso Alcalde a la danza Butoh

Una obra llevará la poesía de Alfonso Alcalde (1921-1992) a la danza Butoh, con un estreno planificado para octubre de este año.

Se trata de “Alfonso, un Pájaro en la Memoria”, que nace de un proceso de investigación y creación a cargo de la compañía Kalül Butoh Experimental, que dirige Angélica Jara.

Es una traducción de los simbolismos del escritor chileno hacia una poesía corporal, donde participan el poeta Reveko de la Jara como dramaturgo junto al elenco compuesto por las bailarinas: Francisca Lara, María José González e Ignacio Godoy, intérpretes locales de reconocida experiencia en danza Butoh y contemporánea.

Desde la metodología de dirección, el proceso de trabajo es un laboratorio de experimentación proyectado para cinco meses, de mayo a septiembre de 2026. Situado en el Centro de Creación Concepción (C3), irá integrando salidas a terreno, ensayos abiertos en el espacio público y, desde Santiago, la asistencia coreográfica de Laura Lucavechi, reconocida artista escénica y pionera de la danza Butoh en Chile.

El equipo lo componen además artistas y productores de importante trayectoria en el ecosistema cultural del Biobío, especialmente en las artes escénicas: la producción general está a cargo de Cathy González, en el diseño escénico está Vanessa Leiva (Nessagara) y, en la dirección técnica, Rodrigo Muñoz. El espacio sonoro está a cargo de los músicos Gustavo Teillier y Osel Teillier.

La investigación sobre la obra de Alcalde comenzó en 2025, incluyendo una profundización sobre su vida, buscando visibilizar esta figura singular de la literatura chilena del siglo XX, que pasó sus últimos 25 años en Tomé y Coliumo, región del Biobío, para así expandir las resonancias de su imaginario en distintos públicos.

Las tres sesiones semanales de proceso creativo, de cuatro horas cada una, han permitido interiorizar el universo lírico de Alfonso Alcalde en experiencias corporales desde el Butoh, que han implicado exploraciones dancísticas de movimiento, trasvasijando al cuerpo sensaciones, vivencias y emociones.

“Creo que el Butoh es la poesía del cuerpo”, afirma Angélica Jara.

La directora y el poeta trabajaron desde lo dramatúrgico y coreográfico con tres libros fundamentales: “La balada para la ciudad muerta” (1947) , “Variaciones sobre el tema del amor y de la muerte” (1963) y “Ejercicios con el tema de la rosa” (1969). A partir de ellos, Reveko de la Jara creó un texto en prosa que es la base del proceso de creación de obra, dando con algunos símbolos claves que han resultado persistentes, como la figura de Adán, la expulsión del Paraíso, el pájaro, el pez, el tiempo, la mujer y la presencia de la rosa, entre otros.

Angélica Jara identifica analogías entre el Butoh como lenguaje escénico y la poesía de Alcalde: “Está muy presente una relación con lo judeocristiano. Con este ser primigenio que es Adán expulsado del paraíso. Este gesto de expulsión es muy Butoh: es decir, lo matan, lo hacen morir, volviéndolo humano, ya que cuando lo expulsan, deja de ser eterno. Y es algo Butoh ese acto de quedar en un espacio cero para la creación”.

Agrega Reveko de la Jara: “Alcalde ve que vivíamos en un paraíso y nos trajeron a esta porquería; él ve todo esto como escombros, como una cloaca, ve al ser humano sucio, las calles ruidosas. Las relaciones humanas, una cosa de muy pocos valores. Y Alfonso Alcalde se veía muy enojado con el no valor. Se veía impotente, un poco rabioso. Alcalde en estos libros nos muestra un desasosiego impresionante, una incomodidad. Había un entorno viscoso siempre, que tú presumes que algo pasó. Entonces aparece un hastío que es el corazón dramatúrgico de la obra”.

El proceso de creación irá transitando por distintos estados, plantea la directora, comenzando por el concepto de embarazo, es decir, vivir el proceso creativo como la gestación de un nuevo ser. Luego de un rito inicial que implicó una visita del grupo a la tumba de Alfonso Alcalde en el Cementerio N° 1 de Tomé, se configuró un “embarazo colectivo desde lo creativo”, según los artistas.

Explica: “Tengo en este minuto un boceto, una tela blanca, y este boceto está muy claro, está hecho con agua. Es transparente. Entonces, dentro de esta transparencia, tengo que ver qué colores realmente le voy a poner y si realmente voy a seguir esa línea o me voy a ir por otra. Y eso lo va dando lo colectivo también. Aquí hay un proceso de creación propia en base a improvisaciones colectivas, en base a los lenguajes personales de cada intérprete del elenco, dentro de lo que es la danza Butoh”.

Fechas y escenarios

La temporada de estreno “Alfonso, un Pájaro en la Memoria” incluye las siguientes fechas: el 7 y 20 de octubre en el Teatro Regional del Biobío, el 10 del mismo mes en la Fábrica de Bellavista Oveja Tomé, que es Monumento Histórico Nacional, incluyendo funciones especiales para estudiantes, con conversatorios y diálogos, en Balmaceda Arte Joven de Concepción (22 de octubre) y el Liceo Industrial de Tomé (15 de octubre).

El proyecto suma durante agosto y septiembre actividades de mediación dirigidas a organizaciones vecinales, culturales y patrimoniales de ambas ciudades.

Financiado por el Fondart de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuenta además con el apoyo del Centro Cultural Tomé y la Municipalidad de Tomé.

La psiquis de Alcalde

Con esta obra, Angélica Jara continúa una línea de trabajo que viene desarrollando desde 2014, que es el “Butoh Ancestral del Biobío”, una vertiente de raigambre latinoamericana y territorial, que tiene como base la tradición del Butoh iniciada en Japón tras la hecatombe provocada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero que -superando el imaginario de dolor y desgarro característicos- adquiere otros imaginarios desde la profunda conexión con nuestras ancestralidades. Es su lectura e investigación personal en torno al cuerpo Butoh.

En la danza Butoh muchas veces los gestos son de una tensión constante y los movimientos de una lentitud mitológica; el trabajo escenográfico y sonoro suma un efecto onírico o sagrado a escenas metafóricas que buscan conectar con nuestras propias subjetividades.

La investigación de la coreógrafa comenzó conectada a los territorios y comunidades de Alto Biobío, y está relacionada “con el cuerpo ancestral leído desde el Butoh, que es un cuerpo más bien místico. El Butoh tiene que nacer y también tiene que permitirse morir, tiene que entrar en un bardo, un proceso intermedio, y renacer. Montar una obra Butoh no es fácil, porque el Butoh te abre muchas memorias y, lo quieras o no, aparece tu sombra y a veces esa sombra no es muy agradable”, afirma Angélica Jara.

“Alfonso, un Pájaro en la Memoria” intenta hacer un zoom a la psiquis de Alcalde: “Eso plantea en el fondo esta historia, que tampoco es una historia, porque es un texto poético. Lo que se va a ver es un zoom a su estado emocional, al estado interno del escritor. Su poesía va a estar en los movimientos, en las texturas corporales”, enfatiza la directora sobre un término que en danza contemporánea se refiere a exploraciones sensoriales sobre cómo se perciben a través del cuerpo las distintas cualidades del movimiento.

Para Reveko de la Jara, el imaginario de Alcalde de algún modo nos interpela: “Hay un asunto con la poesía de Alcalde que, al ser tan profunda, es actual. Hay un conflicto con la memoria porque como seres humanos estamos llenándonos de ruido y ese ruido la va minando. Entonces yo creo que ahí está este pájaro, Alfonso Alcalde, que insiste en habitar la memoria, por eso no le gusta el mundo lleno de escombros, porque pierde la memoria”.

BIOGRAFÍAS

Alfonso Alcalde fue poeta, narrador, periodista y editor chileno nacido en Punta Arenas en 1921. Recorrió distintos lugares de Chile y Sudamérica, desempeñando numerosos oficios que nutrieron una obra literaria profundamente ligada al mundo popular, los trabajadores, los marginados y la cultura del sur de Chile. Publicó su primer libro en 1947 y desarrolló una extensa producción que abarcó poesía, cuentos, novelas, teatro y literatura infantil. Durante el gobierno de Salvador Allende participó en la editorial Quimantú, donde impulsó proyectos de difusión cultural. Tras el golpe militar de 1973, vivió un período de exilio en distintos países hasta regresar a Chile. Sus últimos 25 años estuvieron estrechamente vinculados a Tomé y Coliumo, territorios que inspiraron gran parte de su imaginario creativo. Falleció en 1992, dejando una obra que combina humor, crítica social, imaginación y una profunda observación de la vida cotidiana.

Kalül Butoh Experimental es una compañía de danza de Tomé, región del Biobío, especializada en Butoh y en los cruces corporales con la danza contemporánea y la performance. Dirigida por Angélica Jara, sus comienzos se remontan al año 2014 con las obras Pewma (2015), Marejada Performance (2015 y 2019), Melieln (2017), Anamnesis (2018), Bardo Performance (2017), Pewma Performance (2020), Varahada Performance (2022), Melieln Performance (2022), Melieln Mediación Artística (2024). Ha sido parte de la parrilla programática del Festival Internacional de Butoh FIBUTOH, Festival de Danza y Artes Escénicas de la Patagonia FEDAC, Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh (Ecuador y México), presentando obras, performances y dirigiendo talleres formativos de Danza Butoh, Danza Expresiva y Performance, tanto en dichos festivales como en espacios culturales, educacionales e instituciones de Chile y en el extranjero (Ecuador, México y Argentina). Actualmente la compañía se encuentra en pleno proceso de creación y producción de la obra Butoh “Alfonso, un Pájaro en la Memoria”. Mási Info: https://jaraangelica.wixsite.com/angebutoh

Angélica Jara, coreógrafa, intérprete en danza, investigadora, docente y profesora de yoga, con 33 años de trayectoria en la danza. Formada en Chile, Ecuador, México, Argentina e India (vía discipulado), se especializó en Butoh con Susana Reyes y otro/as reconocidos maestro/as internacionales. Cofundó la Comunidad Latinoamericana de Danza Butoh en 2012 (1er Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh – Ecuador). Dirigió Fuchen Butoh, creando Mamakilla (2013), presentada en México 2014 (2do Encuentro Latinoamericano de Danza Butoh). En Kalül Butoh Experimental es creadora de la investigación en danza Butoh el “Butoh Ancestral del Biobío” con obras: Pewma (2015), Melieln (2016) y Marejada (2015 y 2019). Dirige artísticamente el Festival de Danza y Artes Escénicas FEDAC (desde 2019) y el Encuentro de Performance TEV (desde 2024). Posee 34 años de trayectoria enseñando yoga, cofundando la Escuela de Yoga PURNA SRI VIDYA YOG. Posee vasta labor docente en danza y en yoga. Más info: https://jaraangelica.wixsite.com/angebutoh

Reveko de la Jara es poeta y dramaturgo chileno, nacido en Santiago en 1971. Desde mayo de 2004 reside en la región del Biobío, actualmente en Penco. Ha desarrollado su quehacer artístico durante más de treinta años. Ha publicado doce libros de poesía y ha escrito monólogos y obras teatrales que ha protagonizado como actor. En otros planos de su oficio literario, ha dirigido talleres literarios, ha conducido programas radiales culturales y ha dictado charlas acerca de la importancia de la literatura en el desarrollo integral de las personas. En estos momentos, se encuentra preparando la edición de su primer libro de cuentos y su primera novela, además de otros proyectos editoriales. Dramaturgo de “Alfonso: Un pájaro en la memoria”.

ELENCO

Francisca Lara es artista escénica e instructora de pilates, con reconocida experiencia como docente e intérprete en danza moderna. contemporánea, oriental y Butoh, integrando diversas agrupaciones locales. A los 16 años, comenzó sus estudios en el centro de danza Calaucán, permaneciendo allí de 1994 a 1999. En 2008 formó su primera compañía de danza, Fusión Kum. En 2019 comenzó a abordar la danza butoh dentro de Kalul Butoh Experimental.

María José González comienza en la danza en la agrupación Calaucán, para formarse en torno al cuerpo Butoh ancestral latinoamericano desde 2011 junto a la compañía Fuchen Butoh. Ha sido dirigida por la maestra Susana Reyes en la obra Mamakilla y ha participado en encuentros y festivales internacionales de Butoh. Ha profundizado su aprendizaje con maestros y maestras de Japón y Latinoamérica, integrando una visión del movimiento como práctica espiritual y poética. En 2016 participa en la compañía Kalul Butoh Experimental como intérprete de la obra Melieln.

Ignacio Godoy ha abordado diversos lenguajes del cuerpo, principalmente danza contemporánea, danza contacto, improvisación, videodanza, performance y danza Butoh, transitando por espacios de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Gestor y productor de encuentros y festivales de danza y teatro, docente, intérprete, director, se ha centrado en temáticas sociopolíticas, ambientales e indígenas. Entre 2018 y 2022 viajó por Sudamérica investigando la relación cuerpo – territorio, que encauza su actual quehacer artístico, colaborando con la coreógrafa Lisette Navarratia, y con los colectivos Tëkufënn Danza Butoh y Kalül Butoh Experimental. Cursa la Maestría en Investigación a través de la Práctica Artística (UNVM – Argentina).

EQUIPO

Laura Carola Lucavechi, con 32 años de trayectoria, es artista escénica, intérprete, cantante y creadora de personajes. En 1994 se inicia con Italo Tai en la compañía de teatro Herman Hesse. En 1995 funda junto a Carla Lobos la compañía “Aucabutoh”, pionera en el lenguaje Butoh en Chile. De 1998 a 2017 cofundó “Catedral Colectivo de Arte”. Su investigación integra Butoh, canto y personajes. Fue frontwoman de Cabaretta (2003-2015, 2022-2024), destacando en la banda sonora de la serie “La sangre del Camaleón” (TVN). Realiza el arte de cuatro videoclips para la banda chilena Lara. Desde 2017 dirige Mente Di Plástica, cruzando escena, música y audiovisual, creando las series Ragno, Misubi y Somnium Alquímico. Actualmente desarrolla una nueva obra en formato audiovisual. Asesora coreográfica de “Alfonso, un pájaro en la memoria”.

Cathy González integra desde el año 2018 la compañía Kalül Butoh Experimental, participando desde su expertise en la producción, técnica de iluminación, audiovisual y mediación artística educativa. Con 20 años de trayectoria en gestión cultural y producción ejecutiva audiovisual, con producciones tanto nacionales como internacionales, trabaja en el ecosistema artístico del Biobío en disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales y variados proyectos culturales. Productora general de “Alfonso, un pájaro en la memoria”.

Vanessa Leiva (Nessagara) Diseñadora escénica, de vestuario y artista textil del Biobío. Fundadora de la Corporación Cultural Nessagara, destaca por alejarse de la moda tradicional para crear poéticas textiles que convocan memorias y territorios. Su obra transforma el vestuario en lenguaje escénico. Con una destacada trayectoria internacional, representó a Chile en la Cuadrienal de Praga (2023) y ha sido reconocida en el libro “Corpus”. Actualmente, cursa una residencia en Berlín junto a Pablo Alarcón y dirige el proyecto Fondart “Mutaciones Textiles”. Su práctica integra diseño, sostenibilidad y pedagogía, consolidando una voz única que proyecta la identidad del sur chileno globalmente. A cargo del diseño escénico en “Alfonso, un Pájaro en la Memoria”.

Rodrigo Muñoz. Técnico en sonido y luminotecnia, Licenciado en Educación en la Universidad de Concepción, profesor de educación musical y maestro Waldorf. Durante más de una década, ha desarrollado su trabajo luminotécnico con diversas compañías artísticas de la región del Biobío, destacando su participación junto a Fuchen Butoh en el montaje Mamakilla, codirigido por la maestra ecuatoriana Susana Reyes, perfeccionándose sobre elementos técnicos, lumínicos y musicales con Moti Deren. Iluminador en variados espacios artísticos regionales como el Festival de Danza Itinerante del Biobío, el encuentro Danzando en Verano de la UCSC y el Encuentro de Performance Territorio Espacio Vivo TEV – Tomé. Integrante de Kalül Butoh Experimental.

Gustavo Teillier es intérprete en flauta traversa y compositor, titulado en la Universidad de Chile y el Teatro Colón de Buenos Aires. Cuenta con una destacada trayectoria internacional dentro del circuito orquestal y de música de cámara. Actualmente reside en Alemania, donde participa activamente en diversas agrupaciones musicales de corte académico y popular. Su versatilidad le permite abordar un amplio abanico de géneros, desde la música clásica y la experimentación contemporánea, hasta el jazz y la fusión latinoamericana. Hoy es uno de los músicos responsables de crear el espacio sonoro para la obra “Alfonso: Un pájaro en la memoria”

Osel Teillier es artista multidisciplinario que posee una formación clásica como violonchelista, siendo actualmente bajista en diversas agrupaciones musicales. Ha participado en diversas orquestas a nivel nacional, presentándose en numerosos festivales y recitales. Paralelamente, desarrolla una prolífica carrera literaria influenciada por la lírica oriental y el realismo, logrando integrar ambas disciplinas a través de una exploración sonora poética en la música popular, poetizando recitales de jazz fusión. Actualmente se encuentra grabando dos discos. Es uno de los músicos a cargo del espacio sonoro de “Alfonso: Un pájaro en la memoria”.