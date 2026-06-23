Una artista chileno expone por primera vez en forma individual en museo en Dinamarca.

La exposición “El trazo que sostiene el mundo” reúne cerca de cien obras de Óscar Morales Martínez y se presenta hasta octubre en el Museo Ovartaci, referente internacional del Art Brut.

Su obra forma parte de importantes colecciones y que ahora protagoniza su primera exposición individual internacional.

El Museo Ovartaci – ubicado en Aarhus, Dinamarca – ofrece un contexto clave para situar la obra de Morales en diálogo con artistas que han creado desde espacios de cuidado y fuera de los cánones tradicionales.

La muestra, curada por Paula Caballería Aguilera y producida por Beatriz Salinas Marambio, cuenta con el financiamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y Fundación Setba Chile.

Trayectoria

La obra de Morales Martínez (Santiago de Chile, 1951) constituye una manifestación potente y singular del Art Brut latinoamericano.

Su trabajo forma parte de colecciones internacionales como Christian Berst Gallery así como de la Collection de l’Art Brut. Ha participado en muestras colectivas en España, Francia y Alemania, incluyendo la Bienal de Berlín 2022.

En Chile, ha expuesto en el Museo de Artes Visuales (MAVI UC) y en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, institución que recientemente incorporó algunas de sus obras a su colección permanente.

Por más de treinta años, Morales vivió y creó en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak de Santiago, donde su práctica artística se convirtió en una forma de existir y resistir. Actualmente, reside en una casa de acogida y protección del Estado, donde continúa desarrollando su obra de manera constante y cotidiana, transformando cada día en un acto de creación incesante.

Cien obras

La exposición en el Museo Ovartaci permite inscribir su producción en un diálogo internacional sobre las estéticas del afuera, la creación desde la vulnerabilidad y nuevas formas de pensar el arte contemporáneo más allá de los límites de la razón y la institucionalidad.

El embajador de Chile en Dinamarca, Felipe Cousiño, destaca el valor de la muestra como puente.

“Es un artista especial que trae un mundo propio, lleno de colores, lleno de ideas, de fórmulas, de poemas. Encuentro que es una gran oportunidad para que se conozca un artista chileno distinto en Dinamarca y abrir un poco más nuestro intercambio cultural, nuestra cercanía entre los dos países”, expresó.

Por su parte, la curadora de la exposición, Paula Caballería Aguilera, sostiene que “su obra comparte con Ovartaci una capacidad única para construir universos simbólicos profundamente personales. Ese lenguaje, tan característico del Art Brut, muestra que estas prácticas merecen un lugar en todo tipo de instituciones artísticas y no solo en espacios especializados”.

Además, la productora de la muestra, Beatriz Salinas Marambio, destaca “que estas obras lleguen al Museo Ovartaci significa que una trayectoria artística desarrollada durante décadas en Chile entra en diálogo con algunas de las figuras más relevantes del Art Brut internacional”.

La exposición reúne cerca de cien obras que abarcan distintas etapas y series de su producción. Se presentan dibujos que revelan su universo espiritual y cotidiano, junto a su serie de “máquinas”, piezas de gran formato concebidas como dispositivos imaginarios que dialogan con sus textos de ciencia ficción.

Esta dimensión literaria es parte fundamental de la muestra, incluyendo libros de artista como “El reloj universal”, además de una selección de poemas y ensayos manuscritos que dan cuenta de su pensamiento. La muestra integra además un dispositivo audiovisual con el cortometraje “O de Óscar”, de los realizadores Joaquín Nercasseau, Douglas Jackson y Matías Echeverría, que documenta su proceso creativo.

Mia Lejsted, directora del Museo Ovartaci, comenta desde Dinamarca:

“Óscar Morales comparte muchas afinidades con nuestro artista central, Ovartaci. Aunque pertenecen a épocas y contextos distintos, tienen algo esencial en común: para ambos, el arte es una necesidad existencial a través de la cual crean significado y coherencia en la vida. Sus obras reúnen imaginación, poesía y una fuerza creadora dentro de universos visuales profundamente personales que hablan a la experiencia humana compartida. ​E​n el caso de Morales, asombra experimentar la forma poética y creativa en que mantiene unido su mundo interior en sus representaciones, plasmándolo en figuras concretas, construcciones, números y sistemas; y este mundo interior no podría existir sin la línea que lo sostiene en su lugar. Ambas prácticas conmueven y desafían. Al mismo tiempo, recuerdan por qué es importante escuchar las voces que surgen de los márgenes tanto del arte como de la sociedad”.