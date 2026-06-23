Delincuentes matan a niño que no pudo escapar de encerrona: Arrau reconoce que “el Estado falló”

Hasta la villa Portales, en San Bernardo, llegó este martes el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para entregar sus condolencias a la familia del niño de 12 años que murió durante una violenta encerrona registrada en la comuna.

La autoridad calificó el hecho como uno de los episodios más graves ocurridos en las últimas semanas y sostuvo que la tragedia obliga a una reflexión más profunda sobre la forma en que el país enfrenta la delincuencia.

“Lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más”, afirmó Arrau, quien agregó que “cuando hay un hecho tan brutal como lo que hemos visto, donde en circunstancias tan violentas, delincuentes, asesinos, llevan a cabo este hecho, no solamente requiere las condolencias y el apoyo a las familias”.

El ministro sostuvo que casos de esta naturaleza deben ser asumidos como una señal de alerta. “Tiene que ser un llamado de atención a la sociedad. Cuando muchas veces normalizamos este tipo de situaciones, tenemos que tomar, efectivamente, conciencia como país, que tenemos que hacer cambios profundos, en la actitud, en la forma en la cual enfrentamos a la delincuencia”, señaló.

La víctima viajaba junto a su padre y una tía cuando fueron interceptados por al menos cuatro delincuentes en la caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura de General Urrutia, en el sector de Catemito. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los asaltantes los intimidaron con armas cortopunzantes y les exigieron descender del automóvil.

Sin embargo, el niño no alcanzó a salir completamente del vehículo y quedó atrapado con el cinturón de seguridad cuando los delincuentes iniciaron la huida. Según explicó el fiscal Occidente, Juan Carlos Hidalgo, la víctima fue arrastrada durante varios kilómetros hasta el sector de avenida Portales con Leonardo da Vinci, donde finalmente el automóvil fue abandonado.

“Probablemente, el menor quiso liberarse o bajar del vehículo (…) quedando enredado en el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue arrastrado por varios kilómetros”, indicó el persecutor.

Las primeras diligencias apuntan a que los responsables serían menores de edad y que momentos antes habían protagonizado otro robo de vehículo en un servicentro de la comuna. Los investigadores indagan si la banda se encontraba realizando un recorrido delictual por distintos sectores de San Bernardo.

En su declaración, Arrau fue especialmente enfático respecto de las responsabilidades del Estado frente a lo ocurrido. “Es durísimo, es durísimo estar acá efectivamente reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló”, sostuvo.

Mientras continúa la búsqueda de los responsables, Carabineros desplegó equipos especializados del OS9, unidades territoriales, personal de búsqueda de vehículos y apoyo aéreo para intentar identificar y detener a los involucrados en el crimen. El vehículo utilizado por los delincuentes y el automóvil de la familia permanecen bajo peritajes para reunir evidencia que permita reconstruir la secuencia completa de los hechos.