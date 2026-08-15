“Lecturas críticas de poesía de mujeres”: ¿Cómo critica Patricia Espinosa?

Este nuevo libro con el cual Patricia Espinosa viene una vez más a remecer a los agentes, en este caso, a las agentes del campo literario nacional, da cátedra del activo ejercicio crítico de su autora, quien sin dudas es la mayor exponente de este género en la actualidad. La madurez del trabajo crítico de la autora queda demostrado en la serie de medios escritos a través de los cuales se ha publicado su trabajo: diarios misceláneos, revistas y sitios especializadas, entre otros.

Esta presentación, cuya construcción ha sido desafiante debido a la rica trayectoria de Patricia Espinosa, se plantea como una crítica a la crítica, y propone una vía de lectura al trabajo de Patricia que nos convoca en esta ocasión.

Patricia Espinosa H. ocupa en el campo literario chileno una posición difícil de replicar: académica y crítica de prensa durante más de tres décadas; esa doble inserción, universitaria y periodística es la condición material de un tipo de enunciado crítico cuya especificidad invita a plantearse la siguiente pregunta ¿Qué operaciones ejecuta este modo de crítica sobre los textos escritos por mujeres?

Debido al desafío epistémico que implica esta pregunta, he convocado en mi lectura a algunos autores/as clave en lo que respecta a la comprensión sobre el rol de la crítica literaria. Janusz Slawinski refiere que el texto critico es politemático que su posición en el mundo es la de una “situación cultural” debido a que: es un hecho literario que se pronuncia tanto sobre otro hecho literario como sobre las circunstancias de la vida literaria. De esta caracterización, Slawinski identifica 4 funciones dentro del enunciado crítico: Tomando en consideración que el mensaje crítico se pronuncia sobre hechos literarios, hablaremos de su función cognoscitivoevaluativa. El contenido «proyectista» de tal mensaje es un equivalente de su función postulativa. Por sus referencias a la vida literaria, este mensaje cumple una función operacional. Por último, en la medida en que es un enunciado sobre sus propias reglas, medios y tareas, realiza una función metacrítica.

La operacionalización de esta propuesta sobre el trabajo Patricia Espinosa, nos permite observar que el criterio declarado de selección del corpus de Escrituras en resistencia reúne obras en las que se conjugan una política feminista y una estética situada, entendida como presencia de una politicidad disidente frente a lo que su autora nombra como el mercado, la crítica misógina y el feminismo neoliberal. Ese criterio es, en términos de Slawinski, un postulado: un proyecto de literatura anterior a los hechos literarios, que funciona como medida de valor y, simultáneamente, como principio de admisión. En consecuencia, la evaluación compara el objeto con un sistema de criterios, y con ello determina de antemano qué elementos serán susceptibles de descripción:

Este libro reúne lecturas críticas sobre veintiún poetas chilenas. Textos críticos de mi autoría que estaban dispersos en diferentes publicaciones o inéditos. Las poetas consideradas nacen entre 1943 y 1987, muchas comienzan a publicar a partir de los primeros años de la década de los 80. Como se ve, este corpus conforma un arco temporal amplio, sin que ello signifique alcanzar algún tipo de totalidad. Simplemente he ido registrando escrituras que me parecen representativas de una propuesta donde se conjuga una política feminista con una estética literaria situada. Debo aclarar que se trata de un corpus en construcción […] (11-12)

Este fragmento del prólogo del libro bien ejemplifica la presencia de aclaraciones que la autora incluye en su crítica, es decir, cómo expone el modo en que los hechos literarios se seleccionaron (función postulativa), así como también las pretensiones que busca alcanzar con esta labor (función metacrítica). No es afán de este comentario levantar una estadística sobre las veces en que Patricia Espinosa ejecuta las funciones antes señaladas, sin embargo, es necesario recalcar que estas son las que mayormente predominan, lo cual me permite concluir que la autora “conversa” con sus lectores/as y los sitúa en el terreno en el que a ella le interesa que reflexionen.

En uno de los artículos inéditos que incluye este libro, “Cuerpo y subversión en cinco poetas chilenas post 2000”, se lee lo siguiente:

La producción poética de mujeres, en Chile, tiene una escasa visibilidad. En medio de la estridencia de escrituras generadas desde el patriarcado, nos parece necesario hacer una pequeña incursión en lo que nos parece necesario hacer una pequeña incursión en lo que se denomina ‘escritura femenina’, aquellas producciones devenidas de un sujeto mujer en torno a temáticas impuestas y aprendidas culturales y aprendidas culturalmente como parte del universo atribuible a lo femenino […] (23)

Luego de este párrafo introductorio, clarificador respecto de la presencia de la función cognoscitiva o evaluativa, la discusión venidera a lo largo de este libro queda claramente demarcada. Roland Barthes, otro teórico clave para comprender qué es la crítica, introdujo la noción de doxa para subrayar que un enunciado no debe nunca dejar de ser interrogado ni menos enmarcado en una “camisa de fuerza” previo a su análisis; es decir, lo prioritario siempre es dejar “hablar” al texto literario. Dicho esto, en la crítica de Patricia Espinosa no hay camisas de fuerza, sino que una declaración de principios ético-críticos que transparentan los hilos que deshilvanará junto a las obras que ella examina. A modo de ejemplo, el capítulo “Carne quemada, vientre abierto, alas convertidas en cenizas: sobre el poemario Persona sin identificar de Verónica Jiménez”:

Quiero comenzar , señalando que una de las funciones del arte literario es disputar la memoria. Lamentablemente, y aunque suene irónico, una función olvidada. ¿La razón? Gran parte de nuestra literatura se ha neoliberalizado y se ha encerrado de manera cautelosa o cobarde sobre sí misma, desprendiéndose de toda mirada de contexto. (130)

Esta clave de lectura, insisto, es solo el paraguas en la crítica de Patricia Espinosa y ella, coherente sobre el planteamiento acerca de las maneras en que la mujer escribe, se escabulle y visita en la poesía de las mujeres antologadas cuestiones como: la resistencia, el patriarcado, el cuerpo y las disidencias, sin llegar nunca a estereotiparlas. Veamos el capítulo “La mala madre: El año de la Quila en Prsicilla Cajales”:

Si hay una escritora que contribuyó a limitar la condición de mujer a la maternidad, esta fue Gabriela Mistral. Su ideario se sustenta en una idea esencialista y patriarcal […] Afortunadamente, sabemos muy bien que toda nueva obra literaria se hace parte de una discusión en donde nadie puede atribuirse poseer la última palabra. (124)

El poemario leído por Espinosa es solo el punto de partida para mirar a la sociedad, ya sea una maternidad solitaria, un exilio, un estallido social. Allí es donde comprobamos que esta obra crítica es política, y que aquello no le resta ni medio centímetro de libertad a la obra criticada. Patricia Espinosa se sorprende con la literatura, delimita sus lecturas y enseña cómo “cocina” su relato crítico; nos sorprende también con sus análisis y nos invita a leer generosamente a las obras que ella referencia. En definitiva, tomando como base al ya nombrado Janisz Slawinski, este libro demuestra que “la crítica pertenece simultáneamente a varios órdenes de acciones culturales. […] Al entrar en esos heterogéneos campos, la crítica sigue siendo, no obstante, ella misma. Sigue siendo un dominio distinto de la actividad cultural con un territorio propio sólo de él y una combinación de funciones característica de él.”(24).

Ficha técnica:

Lecturas críticas de poesía de mujeres.

Ediciones Libros del Cardo. 2026.

Santiago de Chile

ISBN: 978-956-6450-06-1

Obras referenciadas

Barthes, Roland. Mythologies. París: Seuil, 1957. Ed. esp.: Mitologías. México: Siglo XXI.

Espinosa H., Patricia. Escrituras en resistencia. Lecturas críticas de poesía de mujeres. Santiago: Ediciones Libros del Cardo, 2026.

Slawinski, Janusz. «Funkcje krytyki literackiej». En Dzieło. Język. Tradycja. Varsovia: PWN, 1974, pp. 171 a 202. Trad. de Desiderio Navarro: «Las funciones de la crítica literaria», Criterios, La Habana, núm. 32, julio a diciembre de 1994, pp. 233 a 253.

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