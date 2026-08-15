Director de serie sobre Arrau: “Hay un mensaje profundo al respecto de valorar el mundo interno”

Una serie documental que recorre la vida del músico chileno Claudio Arrau León (1903-1991) fue estrenada este domingo en TV+, tras un pre estreno realizado en la Cineteca Nacional.

“Arrau”, de Cristián Vega, tiene como conflicto central todo lo que tuvo que pasar este talento para llegar al más alto reconocimiento artístico internacional.

El relato da a conocer a Arrau en base a su relación con la música, consigo mismo y con aquellas personas que lo acompañaron en su vida.

Junto al pintor Autor Pacheco Altamirano y la escultora Marta Colvin, Arrau es una de las principales figuras culturales de Chillán, primero, y Chile, después.

Niño prodigio becado a Alemania a los seis años de edad por el gobierno de Chile, y más tarde ejecutante excelso, considerado hasta hoy por la crítica como uno de los pianistas fundamentales de todo el siglo XX.

La serie abarca desde los años de su formación infantil en Berlín, junto al alemán Martín Krause, hasta su última visita a Chile, en mayo de 1984.

Origen de la serie

“Todo partió porque me tocó ir a hacer un trabajo a Chillán para distintos museos de artistas locales”, cuenta el director.

“Cuando hicimos este trabajo, me di cuenta de que muchas personas jóvenes con las cuales yo estaba trabajando y y cercanas no conocían la figura de Claudio Arau, y a mí me sorprendió muchísimo, porque para mí, desde muy pequeño, era una figura importante dentro de la música, y, es más, para mí toda la música de piano cuando niño era Claudio Arrau. Yo ni siquiera sabía mucho de los compositores ni de otros intérpretes”.

Arrau era el pianista que se escuchaba en su casa, por ende, para Vega era una leyenda.

“Me extrañó que un artista del calibre de Arrau, probablemente el músico más universal que tenemos en Chile, se estuviera olvidando por parte de la juventud. Eso eso fue el gatillante inicial. Y desde lo personal, también tiene que ver con conectar con mis recuerdos de infancia, con mi abuelo que me ponía esa música y todo. Entonces, también hay un viaje personal en el tema de rememorar la figura de Claudio Arrau”.

Complejidad

Cuando Vega comenzó a entrar a la historia más profundamente y a leer a los principales biógrafos, principalmente a Joseph Horowitz, que publicó un libro conversaciones con Claudio Arrau, se dio cuenta de que la historia tenía matices y elementos mucho más complejos y profundos de los que él pensaba, y “que me estaba metiendo, en realidad, en algo más grande”.

Ahí surge la idea de generar una serie para lograr intentar integrar los elementos que se iban descubriendo a lo largo de la investigación.

En cuanto a las fuentes, entrevistaron personas tanto en Chile como en Estados Unidos y Europa.

“Tenemos un abanico bastante importante de entrevistados, los cuales son, en base a la investigación, personas muy peritas en la historia de Arrau. Algunos son sus estudiantes, tenemos a biógrafos, a psicólogos, doctores en historia y distintos personajes que van armando de manera coral el relato, el cual además está dramatizado con escenas de ficción. Y además tenemos un compendio super importante de material de archivo que adquirimos en diferentes partes del mundo”.

Así, la obra reúne material de archivo, datos biográﬁcos, recreaciones de ﬁcción, y entrevistas a más de 30 especialistas en Chile y el extranjero.

Esto incluye a músicos, investigadores, ex alumnos del maestro e incluso su único hijo vivo, Christopher Arrau, con quien la producción de la serie se reunió especialmente en Estados Unidos.

Cuatro capítulos

“Arrau” es una serie documental de cuatro episodios, “cuatro momentos”, en palabras de su realizador, de mano de la casa productora local Reinos Cine.

Vega destaca que la narración esquiva la simple progresión cronológica, y a cambio explora el viaje artístico de Claudio Arrau como una reﬂexión profunda que instala una serie de paralelismos entre música, vida y la condición humana.

Y relata que el primer capítulo es la intuición, el ímpetu y también la figura de la madre.

En tanto, el segundo capítulo es toda la educación que recibió y la figura de Martin Krause, su maestro, que se convirtió en su referente paterno, ya que el padre biológico de Arrau murió en un accidente ecuestre cuando él era muy pequeño.

Krause fue estudiante del pianista y compositor Franz Liszt, quien, a su vez, fue estudiante de Carl Czerny, y Czerny fue estudiante de Ludwig Beethoven. “Entonces, la línea de Beethoven está totalmente directa con Arrau”, destaca Vega.

El tercer capítulo tiene que ver con el conocimiento propio, el autoconocimiento, el psicoanálisis y todo lo que hizo Arrau para desarrollar un propio mensaje hacia sus estudiantes, hacia la juventud y hacia el público.

Y el capítulo cuarto es “como el gran enfrentamiento, entramos en en todo el auge de la carrera que tiene Claudio Arrau, principalmente se da en Estados Unidos, y luego el retorno a Chile en las circunstancias que existían en la época, año 84, y todo lo que conllevó”.

Sorpresas

Una de las sorpresas con que se topó Vega durante la producción de la serie fue la ayuda brindada a varios judíos en la época del nazismo.

“Hay un montón de cosas que se descubren en realidad, algunas que que ni siquiera están en el documental. Son muchos los tesoros que encontramos con Arrau con respecto a su forma. Y yo creo que lo más interesante tiene que ver con el método que él utilizó y la disciplina y la pasión que él inyectó a su carrera a lo largo de toda su vida, y eso lo llevó a generar reflexiones que yo creo que hoy en día son muy valiosas”, afirma.

“Uno parte con una persona idealizada y comienza a descubrir su humanidad, los lados de Claudio Arrau, que eran más humanos. Algo que me gustaría dejar en claro es que este documental intenta abordar mucho de Claudio Arrau, pero también deja fuera otro mucho. Y es una invitación a a que las personas continúen investigando el legado de este artista”.

¿Por qué es importante recordar a Claudio Arrau hoy, en estos tiempos?

“Creo que ahí encontramos respuestas hacia una historia arquetípica que nos habla del ser humano, de la vida y de la reflexión en la música”, responde.

Y añade que su vigencia además demuestra que en Chile, aunque alguien venga de provincia, puede llegar al panteón de artistas universales.

También cree que está vigente el mensaje que Claudio Arrau entrega, el cual está en la serie, con respecto a asuntos como, por ejemplo, la vanidad, “que él lo plantea como algo con lo cual hay que luchar hasta el último aliento”.

“Y creo que hay un mensaje profundo al respecto de de valorar el mundo interno, lo propio, el mensaje propio. Hoy día estamos demasiado preocupados de lo externo y de la plantilla o la tendencia o lo que pasa afuera, y cuando realmente la riqueza creativa está en el fuero interno, y a Arrau lo explora, lo vive, lo comunica. Y yo creo que ese es un mensaje importante hoy, sobre todo pensando en los jóvenes. Quizás cuántos Claudio Arrau chiquititos hay pegado en el celular hoy en día. Podríamos, entre todos, darle valor a ese mundo interno, a ese mensaje propio de esta historia que, aunque parece antigua, no es tanto”.

Desafíos

En cuanto a los principales desafíos, Vega afirma que, dado el tiempo transcurrido, actualmente quedan pocas personas que hayan tenido un contacto contacto directo con Arrau.

El financiamiento fue posible gracias al Consejo Nacional de Televisión, pero también ayudaron otras instituciones como el Museo Claudio Arrau de Chillán, la Biblioteca Nacional, la Cineteca Nacional, la Cineteca de la Universidad de Chile, la Biblioteca del Congreso, el Carnegie Hall en Nueva York y el Museo Franz Liszt en Hungría.

“Colaboraron con material de archivo, con parte de sus investigaciones, con entrevistas a especialistas, y fue todo un trabajo colectivo, un trabajo en conjunto, el cual ha logrado llevar el proyecto a lo que es hoy día”, celebra Vega.

La serie es una producción financiada por el fondo CNTV 2023, desarrollada a lo largo de tres años por un equipo de realizadores, productores y técnicos de la región de Valparaíso. El rodaje de las escenas de ficción fue dirigida por Nicolás Rojas y se realizó mayoritariamente en la región de Valparaíso y Santiago.

Destaca la presencia de un variado elenco que incluye la personificación de Arrau en sus distintas edades y la participación especial del destacado actor nacional Tito Bustamante quien encarna al pianista en su edad más adulta.

La serie se transmitirá durante el mes de agosto, con exhibiciones cada domingo a las 17:30 y repeticiones al sábado siguiente a través del canal TV+ en su señal abierta y online.

“Una intención profunda de este proyecto es que se pueda mostrar en colegio, liceo, escuela. Ojalá educación básica, media, y entre en un asunto un poco de pedagógico. Es como un sueño, el proyecto va a quedar liberado, gratuito cualquiera de esos fines educativos. Y después de que se entreguen televisión, pretendemos poder distribuirlo a colegios e instituciones de manera libre”, concluye Vega.

Televisión de libre recepción

Zona Centro

Canal 5.1 HD (Santiago )

Canal 2.1 HD (Rancagua )

Canal 4.1 HD (Viña )

Canal 4.1 HD (Valparaíso )

Zona Norte

Canal 9.1 HD (La Serena )

Zona Sur

Canal 3.1 HD (Concepción )

Canal 8.1 HD (Pto. Montt )

Televisión de pago

VTR: Canal 18 SD – Canal 705 HD

Movistar TV: Canal 118 SD – Canal 805 HD

DirecTV: Canal 147 SD – Canal 1147 HD

Claro TV: Canal 550 HD

GTD Manquehue / Telsur: Canal 18 SD – Canal 22 SD – Canal 808 HD

Entel TV HD: Canal 63 HD

Mundo: Canal 12 SD – Canal 9 HD

Zapping: Canal 18 HD

Capítulo 1- “Intuición e ímpetu”:

estreno domingo 9 de agosto de 2026 (repetición: sábado 15), 17:30 h.

Capítulo 2 – “El discípulo y el maestro”:

estreno domingo 16 de agosto (repetición: sábado 22), 17:30 h.

Capítulo 3 – «La escuela de Arrau»:

estreno domingo 23 de agosto (repetición: sábado 29), 17:30 h.

Capítulo 4 – «El Emperador»:

estreno domingo 30 de agosto (repetición: sábado 5 de septiembre), 17:30 h.

SINOPSIS DE LA SERIE

Serie documental de cuatro capítulos que recorre la vida y obra del pianista Claudio Arrau a través de un viaje artístico y humano. La serie explora los profundos paralelismos entre la música y la vida, revelando las tensiones, sacrificios y búsquedas interiores que marcaron el camino de Arrau en su lucha por convertirse en una de las grandes leyendas del piano del siglo XX.

SINOPSIS POR CAPÍTULO

Capítulo 1: Intuición e ímpetu

La serie comienza en Chillán, ciudad natal de Claudio Arrau, donde surge un talento excepcional aún inexplicable. El capítulo se centra en los esfuerzos de su madre por impulsar la temprana profesionalización de su hijo y plantea una pregunta fundamental: ¿cuál es el origen del talento humano? Entre intuición y empuje vital, este primer episodio sienta las bases del viaje artístico y humano de Arrau.

Capítulo 2: El maestro y el discípulo

Claudio Arrau conoce a Martin Krause, el maestro que marcará su formación artística y humana, convirtiéndose en una figura paterna. Krause transmite a Arrau una tradición pianística que lo vincula con el linaje vivo del romanticismo, donde Franz Liszt emerge como una figura mística fundamental. Sin embargo, las complejas tensiones del escenario político que atraviesa Alemania en esa época comienzan a dificultar la vida cotidiana, anunciando un entorno inestable en el que Arrau deberá enfrentarse a situaciones inesperadas y trágicas.

Capítulo 3: La escuela de Arrau

Este capítulo explora el camino de autoconocimiento que recorre Claudio Arrau para transitar desde la intuición del niño prodigio hacia la conciencia del artista maduro. A través de su experiencia con el psicoanálisis y sus primeros pasos en la docencia, Arrau comienza a formular una visión profunda y personal sobre la música y la vida. Surge así una escuela propia, donde la interpretación musical se convierte también en una reflexión filosófica y existencial.

Capítulo 4: El Emperador

Luego de abandonar Alemania a causa de las tensiones de la Segunda Guerra Mundial, Claudio Arrau inicia el período de mayor proyección de su carrera artística. En la madurez de su vida, alcanza el reconocimiento internacional y se consagra como uno de los pianistas más importantes del siglo XX, aunque este logro no está exento de sacrificios y tensiones personales. Tras diecisiete años de ausencia, regresa a un Chile profundamente dividido, donde su figura adquiere un carácter simbólico y su presencia se transforma en un gesto de esperanza y reflexión para un país marcado por la fractura social.

FICHA TÉCNICA

Título: ARRAU

Casa Productora: Reinos Cine

Director: Cristian Vega Parra

Director de recreaciones: Nicolás Rojas Castro

Productores: Daniel Rebolledo Parra y Macarena Denisse

Cantidad Capítulos: 4

Duración Capítulos: 40 minutos

Año Estreno: 2026

EQUIPO:

Dirección: Cristián Vega Parra

Dirección de recreaciones: Nicolás Rojas Castro

Producción Ejecutiva: Daniel Rebolledo Parra

Producción General: Macarena Denisse

Asistencia de Dirección: Andrés Hetzler

Dirección de Fotografía: Sebastián León

Investigación: Marisol García

Guion: Camila Villagrán, Cristián Vega

Guion de recreaciones: Camila Villagrán, Cristián Vega y Nicolás Rojas

Asesoría dramatúrgica: Gabriel Bravo Lyon

Asistencia de Producción: Sofía Hukdhs y Catalina Polanco

Producción local EEUU: Francesca Khalifa

Producción local Alemania: Magdalena Jordán

Sonido Directo: Jessica Bruna

Dirección de Arte: Alonso Machuca

Ambientación y Utilería: Amira Sabat

Vestuario: Alejandra Araya

Maquillaje y Peluquería: Giannina Valdés

Montaje: Daniel Tomasello, Cristián Vega

Color: Daniel Tomasello

Postproducción: Suroeste Films

Diseño y Postproducción de sonido: Jorge Acevedo

Animación, Ilustración y Diseño Gráfico: Ingrid Céspedes Alfaro

Reinos Cine (www.reinoscine.cl)