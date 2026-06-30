Eugenio Urrutia-Borlando debuta en el Ciclo de Piano del CEAC con variaciones de Mozart y Beethoven

La variación, una de las formas musicales pianísticas preferidas por el público, será el eje del tercer concierto del IX Ciclo de Piano del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC). El miércoles 1 de julio, a las 19:30 horas, el pianista chileno Eugenio Urrutia-Borlando hará su debut en este ciclo, con un programa que transita por distintos períodos de la historia de la música, desde el clasicismo hasta el siglo XX.

El repertorio comenzará con Nueve variaciones sobre un tema de Duport, KV 573 de Wolfgang Amadeus Mozart, continuará con Variaciones sobre un tema de Chopin de Federico Mompou, Seis variaciones en fa, op. 34 de Ludwig van Beethoven, para finalizar con Variaciones sobre un tema de Paganini, op. 35 de Johannes Brahms, una de las obras cumbre del repertorio pianístico.

El concierto marcará la primera participación del pianista en este ciclo, una experiencia que el intérprete recibe con alegría. “Es un gusto poder participar por primera vez en el Ciclo de Piano del CEAC y, sobre todo, tener la oportunidad de presentarme este año en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional. La conocí en enero junto a la Orquesta Festival de Portillo y es una sala maravillosa, realmente fabulosa para hacer música. Estoy muy entusiasmado, muy contento y profundamente agradecido”, comenta.

Respecto del programa, Urrutia-Borlando destaca la diversidad de lenguajes que propone el concierto. “Lo que más destacaría es la variedad. A pesar de que todas las obras están construidas sobre la idea de la variación, los mundos sonoros de Mozart, Mompou, Beethoven y Brahms son muy distintos. Incluso dentro de cada obra, especialmente en Mompou y Beethoven, las variaciones presentan contrastes muy marcados”, explica.

A su juicio, esa diversidad convierte el concierto en una oportunidad que resulta especialmente atractiva para el público. “Es un viaje a través de los colores, la armonía y las distintas formas en que cada compositor desarrolla una misma idea musical. Creo que puede ser una experiencia muy entretenida para quienes nos acompañen”, explica.

Nacido en Concepción, Eugenio Urrutia-Borlando inició sus estudios musicales junto a su padre, Luis Urrutia, y debutó como solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción a los once años. Desde entonces ha desarrollado una destacada trayectoria internacional como solista y músico de cámara en Chile, Alemania, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y Rusia, colaborando con importantes orquestas, directores e intérpretes. Asimismo, ha mantenido una activa labor docente en diversas universidades estadounidenses y un permanente compromiso con la difusión de la música contemporánea.

Este concierto de piano representa el inicio de un mes marcado por el aniversario de la Gran Sala Sinfónica, que el 10 de julio cumple un año desde su inauguración. La especial fecha será celebrada con un concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, titulado “Resonancias”, que se presentará el viernes 10 y sábado 11 de julio a las 19:30 horas, bajo la dirección del maestro Helmuth Reichel, con la interpretación de Elias, op. 70, de Felix Mendelssohn.

Las entradas para este y todos los conciertos del IX Ciclo de Piano están disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile. Existen descuentos para estudiantes, personas mayores y otros públicos.