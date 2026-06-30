Objection AI: la “pyme” de Peter Thiel con exagentes CIA y FBI que cobra por juzgar periodistas

El sistema es tan simple como perturbador. Un millonario paga entre 2.000 y 10.000 dólares. Señala un artículo que no le gusta. Un equipo de “investigadores” disecciona el texto línea por línea. Varios modelos de inteligencia artificial actúan como “jurado”. El periodista recibe un correo: “Alguien presentó una objeción contra algo que escribiste”. Comienza una cuenta regresiva pública. Y en algún momento, su nombre queda registrado para siempre en el “Honor Index” de la plataforma: una puntuación de credibilidad asignada por un algoritmo financiado por actores con claros incentivos para poner bajo escrutinio el periodismo de investigación.

Esto no es ciencia ficción. Es Objection AI, la startup lanzada en abril de 2026 por Aron D’Souza con financiamiento de Peter Thiel, cofundador de PayPal, Palantir y padrino intelectual y financiero del trumpismo tecnológico. El mismo hombre que en 2016 gastó en secreto 10 millones de dólares para hundir al medio digital Gawker a través de la demanda de Hulk Hogan, un proceso que terminó con un veredicto de 140 millones de dólares, la quiebra del medio y el despido de toda su redacción.

La maquinaria: la IA y exagentes del FBI, la CIA y el MI6

Objection AI se presenta como una plataforma de pago donde cualquiera que considere que fue “reporteado” injustamente puede presentar una queja contra el artículo de un periodista por un precio inicial de 2.000 dólares.

El sistema, según su propio material de prensa en un sitio que actualmente se encuentra “en reconstrucción”, se basa en un principio: “Hoy cualquiera puede publicar acusaciones. Casi nadie puede permitirse el lujo de desafiarlas. Objection cambia eso. Ofrece a todos una forma rápida, asequible y basada en evidencia para disputar declaraciones en los medios”.

Los insumos son recopilados en parte por un equipo de “investigadores freelance”, que la propia empresa describe como “integrado por exagentes del FBI, la CIA y el MI6 británico”, aunque esas credenciales no han sido verificadas de forma independiente por medios u organismos externos. Luego, esa información es procesada y alimentada en lo que Objection AI denomina “Honor Index”, una puntuación numérica que, según la compañía, busca reflejar la integridad, precisión y trayectoria de un reportero.

El “jurado” de IA está conformado, según la empresa, por modelos de xAI, Anthropic, OpenAI, Google y Mistral. En su sitio web, Objection afirma que la inteligencia artificial “adjudica a través de un proceso escalable, auditable y libre de incentivos” y que “modelos diversos debaten de forma adversarial” y “pueden entrenarse para excluir emoción, sesgo e ideología”.

Lo que la empresa no explica en ninguna parte es quién diseña esos parámetros, con qué datos fueron entrenados los modelos y bajo qué premisas ideológicas opera el sistema que pretende ser árbitro neutral de la verdad.

Según la metodología que el propio D’Souza describió al medio TechCrunch, los registros primarios —solicitudes regulatorias, correos oficiales— tienen el mayor peso en la evaluación, mientras que los testimonios de denunciantes anónimos están clasificados casi al fondo. El fundador fue explícito: usar “una fuente completamente anonimizada que no ha sido verificada de forma independiente” resultaría en una puntuación más baja. Traducido: proteger a una fuente —deber ético elemental del periodismo de investigación— es, bajo esta lógica, un defecto metodológico.

El sistema tiene además una segunda mordaza. Según su propio sitio web, Objection aconseja a sus clientes exigir que cualquier periodista que quiera entrevistarlos firme previamente un contrato aceptando la jurisdicción de la plataforma para arbitrar eventuales “disputas mediáticas”. El periodista queda entonces ante un callejón sin salida: firma y somete su trabajo al juicio de un algoritmo financiado por Thiel; no firma y la negativa misma puede convertirse en argumento contra él.

El primer caso documentado lo vivió Gary Baum, periodista de The Hollywood Reporter: Michael Sackler —heredero de Purdue Pharma, el laboratorio del OxyContin que dejó cientos de miles de muertos en Estados Unidos— pagó a Objection para “juzgar” un artículo crítico sobre su “lavado de imagen” publicado cinco años antes. La página del caso fue designada “Sackler v Baum (2026)” y exhibía una cuenta regresiva pública hacia un veredicto. El veredicto nunca llegó. La página fue desconectada. Luego el sitio completo de Objection se fue a negro, con un mensaje que decía estar “reconstruyendo para un futuro epistémico y basado en fuentes primarias”.

D’Souza explicó que la empresa retendría cualquier adjudicación hasta anunciar “una nueva asociación estratégica importante”. El tribunal de los ricos no pudo fallar en su primer caso.

El hombre detrás del telón: D’Souza, el operador de Thiel

Aron D’Souza es el fundador y CEO de Objection. También fue el arquitecto de la campaña legal de Peter Thiel contra Gawker Media, el proceso que usó al luchador Hulk Hogan como demandante y terminó con la quiebra del medio.

Tiene un título en derecho por Oxford y un doctorado en propiedad intelectual, y afirma haber fundado doce empresas. Es el operador que Thiel necesita: alguien dispuesto a hacer el trabajo que un multimillonario no puede hacer públicamente.

Entre sus allegados figuran Thiel, el multimillonario alemán de biotecnología Christian Angermayer y el CEO de OpenAI Sam Altman, quien en 2018 describió a D’Souza ante la prensa como “brutalmente ambicioso” y “obsesionado con el estatus y el poder”.

D’Souza es además el fundador de los Enhanced Games, una competencia atlética internacional que permite explícitamente el uso de sustancias dopantes bajo supervisión médica —una suerte de Juegos Olímpicos donde el doping no solo está permitido sino que es parte del espectáculo—. La primera edición se realizó en Las Vegas en mayo de 2026 y fue recibida con rechazo generalizado por la comunidad científica y el mundo del deporte. Ese proyecto también cuenta con el respaldo financiero de Thiel y de Donald Trump Jr.

Y sobre Objection en particular, D’Souza fue explícito al definir a su cliente ideal: “Solo el 1% de arriba importa. Son las personas que van a ser los creadores de valor”.

“Protección de alta tecnología para los ricos y poderosos”

El Boston Globe y Coda Story, entre otros medios especializados, apuntaron a la misma ausencia: Objection no tiene criterios públicos de evaluación, árbitros independientes ni instancias formales de apelación —los atributos mínimos que sí tienen los consejos de prensa y los organismos de autorregulación mediática en democracias consolidadas. La plataforma responde únicamente a sus inversores y a su propia estructura de honorarios.

Los veredictos, además, no son legalmente vinculantes. Tampoco necesitan serlo. Chris Mattei, abogado especializado en derechos civiles y difamación, lo resumió ante Novara Media: es “un sistema de protección de alta tecnología para los ricos y poderosos”. Jane Kirtley, profesora de derecho mediático y ética periodística en la Universidad de Minnesota, fue más específica sobre el daño real en declaraciones a TechCrunch: “todo periodista que sepa que una queja puede generar una puntuación pública permanente sobre su nombre tiene una razón más para dudar antes de publicar una investigación sobre un sujeto con dinero”.

La misma revista, que realizó la entrevista más detallada con D’Souza al momento del lanzamiento, describió al equipo de investigadores en términos más modestos que el propio marketing de la empresa: “freelancers, ex agentes del orden público y periodistas de investigación”.

Objection nació en el peor momento posible para la prensa. La administración Trump lleva meses desfinanciando emisoras públicas, excluyendo periodistas de briefings y demandando al Wall Street Journal por 10.000 millones de dólares por su cobertura de la relación entre Trump y Jeffrey Epstein, demanda que un juez federal desestimó en abril de 2026 por falta de pruebas de malicia, y que Trump volvió a presentar —con argumentos enmendados— el 27 de mayo.

En ese paisaje, Thiel lanzó una herramienta diseñada para hacer el periodismo adversarial más caro y más peligroso. No con abogados esta vez. Con inteligencia artificial y exespías.

Antes de que el sitio se fuera a negro, Objection tenía abiertos varios casos que revelan con claridad el espíritu de la plataforma: uno contra el New York Times por su cobertura del ex “Zar de la IA” de Trump, David Sacks, y el uso de su cargo en la Casa Blanca para favorecer contactos en Silicon Valley; otro contra el Wall Street Journal por la misma historia del cumpleaños de Epstein; uno contra la periodista británica Hannah Broughton por un artículo sobre trabajadores de Amazon obligados a seguir laborando mientras un colega yacía muerto en el suelo. También figuraban en el docket casos sobre detenciones en el centro migratorio apodado “Alligator Alcatraz” y uno que preguntaba si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra.

El patrón, documentado por Coda Story, es inobjetable: los objetivos de Objection son sistemáticamente los medios y periodistas que cubren el poder.

Ninguno de los medios que cubrieron el lanzamiento registró declaraciones de Peter Thiel. D’Souza, en cambio, concedió entrevistas a TechCrunch, The Hollywood Reporter, Coda Story y varios otros medios especializados. La estrategia es legible: una plataforma que promete juzgar el periodismo necesita que el periodismo hable de ella.