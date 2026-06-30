Fiesta en Paraguay: presidente Peña decretó feriado este martes tras triunfo ante Alemania

Paraguay amaneció de fiesta tras conseguir una de las victorias más importantes de su historia futbolística. Luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, el presidente Santiago Peña decretó feriado nacional para este martes.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta en X, apenas concluido el encuentro que clasificó a la Albirroja entre las 16 mejores selecciones del torneo.

“¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!”, escribió Peña, acompañando el mensaje con la celebración que rápidamente se viralizó entre los hinchas paraguayos.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

Poco después, el vicepresidente Pedro Alliana respaldó públicamente la decisión del jefe de Estado y publicó un mensaje en la misma red social.

“Si me autorizas Presidente @SantiPenap firmo yo el feriado. ¡Vamos albirroja querida!”, escribió Alliana junto a una fotografía en la que aparece vistiendo la camiseta de la selección paraguaya, con un bolígrafo y documentos sobre su escritorio.

Minutos más tarde, la Presidencia confirmó oficialmente la medida mediante un comunicado.

“En reconocimiento al histórico triunfo de la Selección Paraguaya de Fútbol, frente a Alemania, se autoriza decretar feriado nacional” para el martes 30 de junio de 2026, señaló el Gobierno.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾 Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

La decisión fue adoptada al amparo de una norma que faculta al Presidente de Paraguay para decretar hasta tres feriados nacionales durante el año.

La clasificación representa uno de los mayores hitos deportivos del país. Paraguay dejó en el camino a Alemania tras imponerse por 4-3 en la definición desde el punto penal y alcanzó los octavos de final del Mundial, instancia en la que enfrentará al vencedor de la llave entre Francia y Suecia.

Hasta ahora, la mejor actuación de la Albirroja en una Copa del Mundo había sido el acceso a los cuartos de final de Sudáfrica 2010, por lo que el triunfo fue recibido con enorme entusiasmo por la afición.

Las celebraciones comenzaron apenas terminó el encuentro y se extendieron por distintas ciudades del país. Uno de los principales puntos de reunión fue la tradicional calle Palma, frente al Panteón de los Héroes, en Asunción, donde miles de personas llegaron con banderas, camisetas y cánticos para festejar la clasificación.

Las imágenes mostraron un ambiente de carnaval en distintos sectores del país, mientras caravanas de vehículos y cientos de hinchas continuaban celebrando una jornada que ya quedó marcada entre las más importantes del fútbol paraguayo.