Doble terremoto en Venezuela: rescatan con vida a menor de edad en La Guaira

En medio de las labores de búsqueda que continúan en Venezuela tras el doble terremoto registrado la semana pasada, las autoridades informaron este lunes el rescate con vida de un menor de edad que permanecía atrapado entre los escombros de un edificio en el estado de La Guaira.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Comunicación e Información a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que el niño fue encontrado en uno de los sectores donde numerosas edificaciones colapsaron producto de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La cartera no precisó la hora exacta en que ocurrió el rescate. Sin embargo, la información fue publicada a las 21:16 horas, cuando ya habían transcurrido más de 120 horas desde los terremotos que afectaron al país.

El hallazgo representa una de las pocas noticias alentadoras en medio de una emergencia que mantiene desplegados a miles de rescatistas venezolanos y extranjeros en la búsqueda de sobrevivientes bajo los restos de edificios y viviendas destruidas.

Actualmente, más de 2.000 especialistas provenientes de 27 países trabajan en Venezuela bajo coordinación de Naciones Unidas, apoyando las tareas de rescate, atención médica y recuperación en las zonas más afectadas por la catástrofe.

Según el balance oficial entregado por las autoridades venezolanas, el doble terremoto ha dejado hasta ahora al menos 1.719 personas fallecidas.

Además, se contabilizan 5.034 heridos, 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados por los movimientos telúricos. De esas construcciones, 189 presentan colapso total, mientras el resto registra distintos niveles de daños estructurales.

La tragedia también ha afectado a ciudadanos extranjeros residentes o de paso por Venezuela. En las últimas horas, distintos gobiernos actualizaron el número de sus compatriotas fallecidos durante la emergencia.

Entre las víctimas confirmadas figuran 60 ciudadanos portugueses, 11 italianos, dos cubanos y cuatro chilenos.

Asimismo, las autoridades confirmaron la muerte de la esposa y de los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien logró sobrevivir debido a que al momento del terremoto se encontraba entrenando con su equipo en Caracas.